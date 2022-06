Misha, 19, pakeni Ukrainasta yksi asia mielessään – perillä paljastui karmea pettymys, joka muuttui lopulta riemuksi

Showpainilegenda törmäsi Misha Rohozhynin tarinaan ja päätti lähteä samantien tapaamaan tätä.

Showpainija John Cena on monen nuoren idoli. Yksi 13-kertaisen WWE-mestarin suurimmista faneista on ukrainalainen Misha Rohozhyn, joka pääsi tapaamaan esikuvaansa hiljattain kasvotusten.

Kaikki sai alkunsa siitä, kun The Wall Street Journal julkaisi Rohozhynin tarinan toukokuun loppupuolella.

Pitkässä artikkelissa kerrottiin, miten 19-vuotias Rohozhyn joutui pakenemaan kotikaupungistaan Mariupolista Venäjän hyökkäyksen jälkeen. Hän taittoi pakomatkaa yhdessä äitinsä Liana Rohozhynan kanssa.

Yhdysvaltalaislehden haastattelussa Liana kertoi, että hänen poikansa oli vaikea ymmärtää sitä, miksi heidän piti lähteä vanhasta kodistaan. Mishalla on Downin syndrooma, eikä hän kommunikoi puhumalla.

Äiti oli ratkaissut ongelman kekseliäällä tavalla: kertomalla 19-vuotiaalle pojalleen, että heillä on kova kiire tapaamaan Mishan suurinta idolia John Cenaa.

Tarina upposi ja Misha jaksoi taittaa matkan Cenan tapaamista odottaen. Kun äiti ja poika lopulta pääsivät turvaan Amsterdamiin, pettymys oli suuri, kun showpainilegenda ei ollutkaan siellä heitä vastassa.

Mishan onneksi ei kulunut aikaakaan, kun kaksikon tarina kantautui Cenan korviin. Lontoossa kuvauksissa ollut tähti päätti lähteä tapaamaan Misha Rohozhyniä samantien.

Nyt sosiaalisessa mediassa on levinnyt sympaattinen videopätkä, jossa Rohozhyn kohtaa viimein esikuvansa ilmielävänä.

– Mukava tavata Misha. Matkustin pitkän matkan luoksesi, Cena lausui nuorelle ukrainalaismiehelle tämän tavatessaan.

Videolla näkyy, miten kaksikko viettää iltapäivää yhdessä rakennellen palikoilla ja syöden kakkua. Cena myös lahjoittaa Rohozhynille WWE-hatun ja -paidan sekä mestarivyön.

Äiti seuraa kaksikon kohtaamista liikuttuneena.

– Mishan sinnikkyys on poikkeuksellista, Cena totesi videolla ja jatkoi:

– Älä koskaan anna periksi. Ne ovat sanat, joita olemme kaikki ajatelleet elämässämme. Ne ovat erittäin voimakkaita sanoja. Misha ja Liana ovat kaksi hienoa esimerkkiä siitä, kuinka sinnikkyys voi tuottaa iloa vaikeinakin aikoina.

Cena on luonut painikehän ulkopuolella uraa myös näyttelijänä ja räppärinä. Hänet tunnetaan muun muassa elokuvista The Marine ja The Wall.

