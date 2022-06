Suomi juhli kaksoisvoittoa joukkuevoimistelun maailmancupissa – Minetit ykkösiksi kotikisoissa

Tampereen Sisun joukkue Minetit voitti SM-kultaa kolme viikkoa sitten Turussa.

Kotimainen joukkuevoimisteluväki sai Tampereen areenassa makeaa mahan täydeltä, kun suomalaisryhmät juhlivat maailmancupissa kaksoisvoittoa. Tamperelainen Minetit piti alkukilpailun jälkeisen johtonsa ja otti kauden avausvoittonsa maailmancupissa yhteispistein 38,550.

– Superhyvä fiilis, kun saimme tehtyä sellaisen ohjelman, mitä olemme harjoitelleet, kapteeni Sanni Hartman iloitsi.

Puolustava maailmanmestari ei ole päässyt viimevuotiselle tasolleen, ja jännitys on paistanut läpi ohjelmissa.

– On ollut paineita, kun oli niin upea joukkue viime vuonna. Jotain pientä on aina ollut alkukilpailuissa, jonka takia on ollut vaikea kiriä finaaliin.

Tamperelaisten valmentaja Titta Heikkilä myötäili kapteenin kommentteja.

– Uudet urheilijat astuvat suuriin saappaisiin, mikä näkyy jännityksenä, ja kun virhemarginaalit ovat niin pienet, Heikkilä kertoi.

Minettien kapteeni Sanni Hartman maaliskuussa 2022.

Alkukilpailun merkitys on joukkuevoimistelussa suuri, sillä samasta maasta vain kaksi parasta joukkuetta pääsee loppukilpailuun. Siksi torstain alkukilpailun kolmonen, Olarin Voimistelijoiden OVO Team ei päässyt perjantaina lavalle.

Pakilan Voimistelijoiden Gloria, joka jopa johti SM-kisoja ennen finaalia, taiteili torstaina olarilaisten edelle 0,150 pisteen erolla.

Glorian kokonaispisteiksi kertyi 37,650, joten eroa paitsi Minetteihin myös kolmanneksi sijoittuneeseen Viron Siidisabadiin (36,850) kertyi reilusti.

Pakilalaisryhmän valmentaja Riikka Penttilä kertoo, että joukkue lähtikin tavoittelemaan nimenomaan finaalipaikkaa.

– Suomessa on todella kova kisa, mutta tiedettiin, että se on mahdollista.

Kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan, Kansainvälinen Voimisteluliitto (FIG) sulki venäläisurheilijat tapahtumistaan.

Näin Madonna- ja Expressia-joukkueet, jotka ovat lähes poikkeuksetta mitaleilla MM-kisoissa, jättävät menestystyhjiön.

Heikkilän mukaan Suomi on ensimmäisenä jonossa ottamassa kärkisijoja.

– Toivon ja realistisesti odotan suomalaisilta kaksoisvoittoa.

Minettien esitys teki vaikutuksen tuomareihin.

Minetit ja OVO Team ovat perinteisesti olleet MM-loppukilpailussa, mutta Glorian tuoma paine puskee kaikkia eteenpäin.

– Mitä kovempi kilpailu on kotimaassa, sitä paremmin pärjäämme, kun koko maailma on mukana, Heikkilä sanoo.

Suomalaiskolmikon kovimpia haastajia lienevät kolme kolmossijaa maailmancupista kerännyt Siidisabad sekä mc-kotikilpailunsa voittanut Bulgarian maajoukkueryhmä.

Tampereen maailmancupissa suomalaisjuniorit kiillottivat seniorien kultaa, kun Minetit Junior ja OVO Junior Team saavuttivat alle 16-vuotiaissa kaksoisvoiton.

Joukkuevoimistelun maailmancupkilpailu oli osa sunnuntaihin asti kestävää voimistelun suurtapahtumaa Gymnaestradaa, jossa on kilpailtu myös muun muassa telinevoimistelun SM-mitaleista.