Kommentti: Antti Aarnio-Wihuri sanoi ääneen sen, mitä moni veronmaksajakin ajattelee – tästä Kymiringin farssissa on kyse

Kymiring on toistaiseksi jäänyt veronmaksajienkin rahoilla ryyditetyksi saduksi, jossa todellisuus on pyritty peittämään erilaisten tarinoiden taakse, kirjoittaa Marko Lempinen.

Alkuun Kymiringin kannalta positiiviset faktat.

Iittiin rakenteilla olevassa moottoriurheilun jättihankkeessa on päästy kuin päästykin lähelle maalia.

Näin on tapahtunut siitä huolimatta, että aika harva etukäteen uskoi, että keskelle korpea voisi ilmestyä kansainväliset mitat täyttävä rata, joka on jo tähän mennessä vaatinut peräti vajaan 20 miljoonan euron rahoituskuviot.

Edes tähän pisteeseen pääsemistä on pidetty jopa moottoriurheilun kulisseissa jonkinlaisena ihmeenä, saati laajemmin Suomessa.

Mutta juuri tässä piilee se ydinongelma: Kymiringin taustayhtiö on päässyt vain lähelle maalia, ei siis maaliin, vaikka niin piti alun perin tapahtua jo vuosia sitten.

Kalkkiviivoilla ei tunnetusti tunneta armoa. Siksi Kymiring natisee nyt liitoksistaan.

MotoGP:n järjestämisestä Iitissä on haaveiltu jo vuosia.

Vuonna 2017 Kymiring hehkutti suureen ääneen, että Kymiringillä kaasuteltaisiin moottoripyöräilyn kuninkuusluokan MotoGP:n kilpailut vuonna 2019.

Ne puheet osoittautuivat nopeasti utopiaksi.

Vuosina 2020 ja 2021 tapahtuma peruuntui koronapandemia takia. Tältä kesältä ajot jäivät ajamatta radan turvallisuuspuuteiden vuoksi, kun järjestäjien rahat loppuivat.

Kymiring on toistaiseksi jäänyt saduksi, jossa todellisuus on pyritty peittämään erilaisten – paikoin värikkäidenkin – tarinoiden taakse. Satua on ryyditetty vahvasti veronmaksajien tuella, sillä esimerkiksi valtio on sijoittanut siihen miljoonia euroja.

Lahtelaisissa poliittisessa piireissä on puolestaan kummasteltu, miksi Lahden kaupungin omistama tapahtumayhtiö Lahti Events lähti tukemaan vieraassa kunnassa sijaitsevaa moottorirataa ja samalla yksityistä yritystoimintaa.

Lahti Events maksoi Kymiringille ilman vakuuksia kahden miljoonan euron varausmaksun MotoGP-kisan järjestämisestä, eikä se välttämättä saa näitä rahoja takaisin.

Eikä kukaan ylipäätään tiedä, tuleeko sadusta koskaan totta.

Yleisöä ratamoottoripyöräilyn MotoGP-luokan testiajoissa Kymiringillä 2019.

Koko Kymiringin imago on rakennettu vahvasti MotoGP:n varaan. Kun Kymiring ei päässyt vieläkään sen kanssa maaliin, syntyi kohu, jossa nyt odotetusti etsitään syyllisiä ja vähemmän syyllisiä.

Teollisuuspohatta ja moottoriurheiluvaikuttaja Antti Aarnio-Wihuri näki nykytilanteesta etiäisen jo vuonna 2017. Hän sanoi tällä viikolla Ilta-Sanomissa ääneen sen, mitä moni veronmaksajakin ajattelee nyt Kymiringistä.

– Kymiringin uskottavuus alkaa olla mennyttä, hän latasi.

Pääsyy uskottavuuden rapistumiseen on yksityisrahan puute. Jos taustayhtiö olisi löytänyt sitä vakuutteluidensa mukaisesti riittävästi, rata olisi tullut kuntoon eikä kisaa olisi tarvinnut perua enää tämän vuoden heinäkuulta.

Kymiringin pääomistaja on 44 prosentin osuudella maineikas A. Ahlström Kiinteistöt Oy, joka tuo yhtiölle vahvaa selkänojaa. Se ei kuitenkaan yksistään riitä.

Kymiringin hallituksen puheenjohtaja Tapio Nevala kertoi hiljattain Iltalehdelle, että ratayhtiöön etsitään nyt peräti 10 miljoonan euron lisärahoitusta. Siitä ainakin osa tarvitaan rahoittamaan rata MotoGP-kuntoon.

Kymiringin ympärille ei ole syntynyt sellaista positiivista ilmapiiriä, joka olisi houkutellut yksityissijoittajia joukoittain mukaan. Luottamusta on ollut vaikea rakentaa, koska Kymiringin herrojen puheet ja teot eivät ole kohdanneet.

Viimeksi toukokuun puolivälissä Kymiringin toimitusjohtaja Riku Rönnholm uskotteli Etelä-Suomen Sanomissa, ettei tämänvuotinen kisa olisi peruuntumisvaarassa.

– Rata on sinällään kunnossa. Turva-alueitten viimeistelyä on ollut, Rönnholm sanoi lehdessä ja jatkoi:

– Varikkoalueella tehdään vielä – siellä pitää olla öljynerotuskaivot, ja kaikki vesi pitää johtaa erotusalueille. Niitä tehdään vielä. Nekin hommat ovat aikataulussa. Niiden ei tarvitse olla vielä toukokuussa valmiit.

Vain kymmenen päivää myöhemmin eetteriin ilmestyi uutinen MotoGP:n peruuntumisesta.

Tapaukseen kulminoituu paljon, sillä Kymiring on alusta asti ollut viestinnällisesti farssi. Satua on jatkettu ja jatkettu, vaikka siihen olisi pitänyt jo aikaa sitten kirjoittaa piste ja astua totuuden kanssa rohkeasti esiin.

Nyt keväällä Kymiring teki virheen siinä, että se päästi Kansainvälisen moottoripyöräliiton FIMin tarkastajat kalkkiviivoilla Iittiin.

Sen sijaan Kymiring olisi voinut jo kuukausia aiemmin ilmoittaa, ettei tarkastajien tarvitse tulla, koska rata ei ole täysin valmis, minkä vuoksi MotoGP on peruttava.

Nyt kun ilmoitus tuli vain noin puolitoista kuukautta ennen tapahtumaa, imagotappio kasvoi huippuunsa.

Jos Kymiringin pomot todella uskoivat radan läpäisevän turvatarkastukset, se vasta amatöörien puuhastelua olisi ollut. MotoGP:n järjestämisestä on turvallisuuskriteerienkin suhteen annettu niin tarkat ohjeet, että ne tiedetään tarkasti myös Lahden kaupungin johdossa.

Bradley Smith MotoGP-luokan testiajoissa Kymiringin radalla 2019.

MotoGP-kisaa ei nähdä tänäkään vuonna Iitissä.

Suomessa ratamoottoripyöräilyllä on pitkät ja kunniakkaat perinteet.

Jarno ”Paroni” Saarisen eeppinen tarina ei unohdu. Myös legendaariset Imatranajot tekevät lajille yhä kunniaa.

Mutta miten tehdä Kymiring-sadusta taloudellisesti totta tilanteessa, jossa Lahti Events harkitsee yhteistyön katkaisemista Kymiringin kanssa, ja jossa itse ratayhtiö kamppailee uskottavuusongelmissa?

Kymiring on antanut julkisuudessa ymmärtää, että ensi kesäksi asiat hoituvat kuntoon. Sisäpiirejä myöten kuitenkin alleviivataan, ettei kymmenen miljoonan euron lisärahoituksen kasaaminen ole mikään yksinkertainen temppu. Se ei ole mahdotonta, jos Kymiring ymmärtää viimein tarttua alati tarjottimella olleeseen mahdollisuuteensa.

MotoGP on Euroopassa paikka paikoin jopa suositumpi yleisölaji kuin autourheilun formula ykköset. MotoGP-tapahtumassa saattaa vierailla kolmen päivän aikana peräti noin 200 000 katsojaa.

Tämä ei ole satua, vaikka juuri sellaiselta Kymiring on saanut tapahtuman näyttämään Suomessa.