Aleksi Valavuori järkyttyi, kun studion ovi ammotti auki ja kaikki oli sekaisin – ”Kyllä tämä tilaustyöltä vaikuttaa”

Aleksi Valavuoren studiotilaan murtauduttiin Turussa.

Urheilupersoona Aleksi Valavuoren mukaan hänen mittava urheilumuistojen kokoelmansa on ryöstetty Turussa. Valavuori kertoi asiasta Facebook-sivullaan maanantaina.

Valavuori kertoo Ilta-Sanomille, että Turussa sijaitsevassa studiotilassa oli tallessa Valavuoren pitkän uran ajalta mittava kokoelma muun muassa pelipaitoja ja muistoesineitä. Varastettujen aarteiden joukossa oli esimerkiksi Teemu Selänteen, Jari Litmasen ja Wayne Gretzkyn pelipaitoja.

– Siellä oli ainoa omaisuus, mitä mulla on enää jäljellä. Aika mittaamattoman korvaamaton kokoelma erilaisia urheiluesineitä kymmenien vuosien varrelta ja aika rakkaita muistoja, Valavuori kertaa.

Studiotilan vuokraisäntä on tehnyt tapahtuneesta rikosilmoituksen.

Valavuori Live -ohjelmastaan tuttu persoona kertoo havahtuneensa tilanteeseen maanantaina, kun hän meni studiolle.

– Kävelin studiooni sisään ja ihmettelin, kun yksi ovi, joka on aina kiinni, oli auki. Sitä ennen on useampi lukittu ovi, joten tuolle ovelle ei helposti pääse. Ei tarvinnut kuin avata ovi niin huomasin, että kamat oli kaadettu, paikat sotkettu ja tavaraa viety kiireessä.

Tapahtumasta on videotallenne. Valavuoren mukaan kaksi naamioitunutta miestä keräsi arvoesineitä studiosta noin puolen tunnin ajan. Hänelle jäi vahva käsitys, että murrossa iskettiin juuri hänen arvoesineisiinsä – eikä kyse ollut sattumasta.

– Kyllä tämä tilaustyöltä vaikuttaa, sillä vietyjen joukossa ovat oikeastaan kaikki arvokkaimmat urheiluesineet ja pelipaidat. Vaikuttaa siltä, että varkaat ovat tienneet, mitä hakevat. Paljon vähemmän arvokasta tavaraa jätettiin ottamatta.

Valavuoren puhuessa ääni on matala ja sävy tasaisesti alakuloisen ja vihaisen välimaastossa. Jos hän olisi halunnut ulosmitata kokoelmansa taloudellisen arvon, se olisi varmasti onnistunut hyvän aikaa sitten kelpo tuotolla.

Kokoelmassa on paljon lahjoituksia läheisiltä urheiluystäviltä ja kaikenlaisia keräilyesineitä. Vuosikymmenten työstä poimittiin marjat päältä.

– Sen verran on visiiri huurussa ja vitutus pinnassa, etten edes muista (mitä kaikkea varkaat jättivät jälkeensä). Taloudellinen puoli tästä ei hirveästi merkinnyt, vaan muistot ja sellaiset asiat. Ja vituttaa myös suunnattomasti, kun minulla on ollut tapana luovuttaa näitä hyväntekeväisyyteen, esimerkiksi keräämään vähävaraisille lapsille rahaa.

– Jos tavarat olisi huutokaupannut, niistä saisi varmasti kevyesti kuusinumeroisen summan. Rahaahan minulla ei ole – se on yleisesti tiedossa! Nyt ei ole sitä pienintäkään omaisuutta. Aikaisempi on ulosmitattu. Nyt loput on varastettu.

Valavuoren mukaan videolta ei saattanut päätellä, ketkä olivat murron takana. Hän toivoo onnea varkaiden käyttämän auton löytämiseen.

– Toivottavasti he olivat sen verran idiootteja, että olisivat menneet autolla sellaisesta paikasta, jossa on kamera. Minulla on onneksi sen verran laajat verkostot, että eiköhän tästä ala tippua tietoa. Olisin itse erittäin mielelläni ottamassa heitä kiinni.

Aleksi Valavuori junaili Scottie Pippenin Suomeen pelaamaan.

Facebook-päivityksessään Valavuori lupaa ”todella tuntuvan palkkion”.

Mitä se hänen tapauksessaan tarkoittaa?

– Jos minun historiaani katsoo ja millaisia elämyksiä olen ihmisille järjestänyt, niin aika tuntuva se on. Kyllä siitä tulee unohtumaton kokemus.

Valavuori uskoo, että asia selviää. Hän tietää, että hänen murheensa eivät ole niitä suurimpia, vaikka nyt keljuttaakin.

– Maailmassa tapahtuu aika paljon pahempiakin asioita. Asiat täytyy pitää kontekstissa. Kahden viime vuoden aikana on tapahtunut kaikenlaista, ja jos selviän tästä vitutuksella ja taloudellisella vahingolla niin olkoon niin.