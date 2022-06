Asiantuntija Kaari Mattila kertoo hälyttävästä ongelmasta Suomen urheilussa – antaa painavan neuvon: ”Pitää ottaa yhteyttä poliisiin”

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila paljasti esimerkkitapauksia suomalaisen urheilun kulisseista.

Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus ovat olleet tulenarka puheenaihe huippu-urheilussa ja harrastustoiminnassa jo pitkään.

Suomessa tuorein tapaus lienee Mika Lehtimäen eroon Olympiakomiteasta johtanut kohu, mikä herätti voimakasta keskustelua suomalaisen urheilun hyvinvoinnista ja urheilujohtajuudesta.

Globaalilla tasolla jo kauan tapetilla ollut aihe esimerkiksi on marras-joulukuussa Qatarissa pelattavat jalkapallon MM-kisat, joiden valmisteluissa on kuollut jo tuhansia työläisiä.

Lasten oikeudet puolestaan nousevat esiin aika ajoin, kun iljettävät lasten oikeuksia rikkovat tapaukset tulevat julki. On kyse sitten seksuaalisesta häirinnästä, fyysisestä väkivallasta tai julkisesta nöyryyttämisestä.

Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari Mattila on puhunut julkisesti paljon sekä ihmisoikeuksista että lasten oikeuksista. Mattila on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori.

Mattila, Ihmisoikeusliiton asiantuntija Samuel Bashmakov, nykyinen taitoluisteluvalmentaja Kiira Korpi sekä jalkapalloilija Linda Sällström kirjoittivat yhteistuumin Helsingin Sanomiin kirjoituksen lasten oikeuksista urheilussa.

Nelikko kertoi tekstissä, että yli puolet suomalaisista alle 18-vuotiaista harrastaa liikuntaa seuratasolla ja että kuten muualla yhteiskunnassa myös lasten urheilussa kohdataan muun muassa syrjintää ja rasismia.

Qatarissa pelattavien jalkapallon MM-kisojen valmisteluissa on kuollut tuhansia työläisiä.

Mattilan mukaan yksi iso ongelma suomalaisessa urheilussa on epätieto siitä, minne häirintä- ja syrjintätapauksista tulee raportoida.

Osalle urheilun toimijoista vaikuttaa olevan epäselvää, miten pitää toimia, mikäli häirintää, syrjintää ja muuta lainvastaista toimintaa ilmenee.

– Jos rikoksen tunnusmerkit täyttyvät, pitää ottaa yhteyttä poliisiin, Mattila sanoo.

Ihmisoikeusliitto pohtii, mikä on viranomaisten, Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) ja mikä puolestaan lajiliittojen oma rooli valvoa urheilun toimintaa.

– Meillä on tietty huoli siitä, tietävätkö viranomaiset, miten urheilun sisäiset kurinpitojärjestelmät turvaavat sekä potentiaalisen tekijän että potentiaalisen uhrin oikeusturvan. Lajiliitoissa tai Suekissa ei ole sellaista erityisosaamista esimerkiksi lapsiuhrien kuulemisen tai oikeusturvan kysymyksissä kuin poliisilla, Mattila miettii.

Toisaalta Mattila on kuullut yksittäistapauksesta, jossa urheilusta on viety poliisille tapaus, mutta poliisi on palauttanut sen takaisin urheilulle. Tämä herättää ymmärrettävästi huolen ihmisoikeusjärjestössä.

– Tällaisessa tapauksessa herää huoli, otetaanko urheilusta tulleet tapaukset poliisin piirissä riittävän vakavasti tai onko rooleissa epäselvyyttä.

Mattila pohtii myös Suekin toimintakentässä tapahtunutta laajentumista.

– Tarkoitusperä on ollut hyvä ja on hienoa, että Suekin toimintakenttä on laajentunut, mutta vain vähän aikaa sitten Suekin mandaattina oli dopingvalvonta. Suekille on tullut nopeasti hoidettavaksi teemoja, joista heillä ei organisaationa ollut aiempaa kokemusta. Kun rooleja on tullut lisää nopeasti, onko tehty syväpunnintaa siitä, mikä on viranomaisten ja mikä Suekin rooli, hän kysyy.

Ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta Mattila näkee yhtenä keskeisenä ongelmana seurojen ja katto-organisaatioiden reaktiivisuuden. Ongelmakohtiin reagoidaan vasta sitten, kun viranomaiset puuttuvat asiaan.

– Nyt on vähän näyttänyt siltä, että asioihin puututaan vasta viranomaisten kehotuksesta tai sitten, kun yksittäinen urheilija tuo julki väärinkäytöksen.

Suekin vuonna 2020 valmistuneen tutkimuksen mukaan 16–18-vuotiaista nuorista kilpaurheilijoista peräti neljäsosa kohtasi seksuaalista häirintää. Ihmisoikeusliiton toimistolla lukemaa pidetään hälyttävänä.

– Tässä kyseessä ovat 16–18-vuotiaat kilpaurheilua harrastavat, ei nuoremmat. Se, että noinkin suuri osa alaikäisistä kohtaa seksuaalista häirintää, on huomattavan korkea osuus. Toinen selvityksestä ilmennyt huolestuttava asia oli eri vähemmistöjen kuten vammaisten ihmisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustajien kohtaaman seksuaalisen häirinnän yleisyys.

Suomessa ihmisoikeuksien toteutumisessa urheilussa on paljon puutteita.

– Suomessa on tutkimustietoa, että suomalaisessa urheilussa monet lapset kokevat syrjintää ja seksuaalista häirintää, ja laki edellyttää järjestävältä taholta siihen puuttumista.

Kaari Mattila Älä riko urheilua -kampanjan tiedotustilaisuudessa.

Mattila epäilee, että syy urheilussa ilmenevään runsaaseen seksuaaliseen häirintään löytyy sen luonteesta.

– Seksuaalinen häirintä on yleistä koko yhteiskunnassa, mutta siellä [urheilussa] on paljon intiimejä tilanteita. Ollaan fyysisesti usein lähellä toisia, joka voi luoda ympäristön, joka altistaa vallankäytölle ja riskeille.

– Lisäksi valmennettavien ja valmentajien suhteet ovat usein hyvin tiiviit ja niihin liittyy erityinen valta-asema. On paljon kahdenkeskeisiä tilanteita, joissa ollaan piilossa muiden katseilta.

Mattilan mukaan olisi toivottavaa, että urheilumedia ei kiinnittäisi liikaa huomiota yksittäisiin tapauksiin, vaan kohdistaisi katseensa myös rakenteisiin ja myös hyviin esimerkkeihin rakenteellisista muutoksista.

Urheilussa on ongelmia, mutta jotkut urheilijat ovat myös kertoneet löytäneensä eräänlaisen turvapaikan urheilusta.

– Esimerkiksi meille on muutama musta urheilija kertonut, että hänen omassa lajipiirissään hänellä on ollut turvallinen olo, mutta kun hän astuu treenien jälkeen bussiin, syrjintä ja rasismi alkavat.

Mattila ei nimeä erikseen lajeja missä seksuaalista häirintää kohdataan tai ihmisoikeuksia rikotaan eniten. Hän arvelee, että kaikissa lajeissa on lasten ja yleisimminkin ihmisoikeuksien täyttymiseen liittyviä ongelmia ja lajista riippuen eri ongelmat saattavat painottua.

– Käsityksemme mukaan muutamissa esteettisissä lajeissa voi olla erityisiä riskejä lasten kehollisen koskemattomuuden ja itsemääräämisoikeuden suhteen. Saattaa olla sellaista ulkonäön arvostelua, joka ei ole lapsen edun mukaista.

Mattila kertoo kuulleensa muutamista tapauksista.

– Olemme kuulleet lajiliittojen sisältä tapauksista, missä valmentajat ovat julkisesti ryhmän kuullen arvostelleet yksittäisen lapsen ulkonäköä ja kehoja. Sillä voi olla pitkävaikutteisia ja vakavia seurauksia. Olemme myös kuulleet, että lapsen on pyydetty laittavan päivitystä painostaan. Se voi laukaista esimerkiksi syömishäiriön tai mielenterveysongelmia.

Lisäksi tietoon on tullut tapauksia, joissa nuorta on painostettu treenaaman sairaana.

– Joskus valmentajat ovat antaneet ymmärtää kilpatavoitteiden menevän edelle, vaikka urheilija on kipeä.

– Oikeus tulla kuulluksi ja huomioiduksi heitä koskevissa asioissa on myös keskeinen lasten oikeus. On tietysti eri asia, onko kyseessä kuusivuotias vai 17-vuotias. Esimerkiksi 17-vuotiaana sinun on saatava enenevästi äänesi kuuluviin harjoitteluasi tai lepoasi koskevissa asioissa.

Urheilussa vaikuttaa kytevän ajatus, että kaikki asiat, joista voi seurata kritiikkiä ja kielteistä julkisuutta, tulisi lakaista maton alle. Myös Mattila tunnistaa ilmiön.

Ihmisoikeuksien kuten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisen pitäisi näkyä erityisesti isoissa urheilujärjestöissä myös työnkuvissa.

– Tähän asti tällaiset asiat on saatettu nähdä viestinnän vastuuna. Saatetaan viestiä, että osallistumme johonkin kampanjaan ja siten edistämme yhdenvertaisuutta, mutta kyse on paljon muusta kuin viestinnästä.

Valmennuskulttuuri on Mattilan mukaan mennyt eteenpäin, ja sen tulevaisuus näyttää valoisalta.

– Tulevaisuudessa ihmisoikeudet tulevat toivottavasti osaksi valmentajan koulutusta. Myös Ihmisoikeusliitto tekee tässä yhteistyötä Suomen valmentajat Ry:n ja joidenkin lajiliittojen kanssa.

Lopuksi Mattila lähettää Suomen urheilun korkeimmalle johdolle terveiset.

– Mitä enemmän valtaa, sitä enemmän vastuuta. Nyt on momentum, joten suosittelen tarttumaan ja hyppäämään mukaan muutokseen. Nämä eivät ole valintakysymyksiä. Ihmisoikeuksien toteutumisen varmistaminen on vastuutahojen velvollisuus.

– Asioiden tulisi olla niin, että joka kerta kun urheilutapahtumassa ilmenee esimerkiksi rasismia, tiedetään, miten tulee toimia ja toimitaan myös.