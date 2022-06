Suomen mestari teki ilmoituksen häirinnästä – liitto: ”Kysymys ei ole hyssyttelystä”

Nyrkkeilyliitto odottaa kurinpitovaliokunnan päätöstä.

Jonna Hakkarainen kertoi HS:lle, että on joutunut mm. häirinnän kohteeksi.

Nyrkkeilyliitto kertoi maanantaina, että se odottaa kamppailulajien yhteisestä kurinpitovaliokunnasta päätöstä, joka koskee nyrkkeilijä Jonna Hakkaraisen tekemää ilmoitusta epäillystä urheilun eettisestä sääntörikkomuksesta.

Helsingin Sanomat uutisoi sunnuntaina, että Hakkarainen oli tehnyt tammikuussa Suomen urheilun eettiseen keskukseen Suekiin ilmoituksen entisen valmentajansa häntä kohtaan harjoittamasta häirinnästä, henkisestä väkivallasta, manipuloinnista, kontrolloinnista, uhkailusta ja huorittelusta.

Kurinpitovaliokunnan tutkinta on yhä kesken. Hakkarainen teki väärinkäytöksistä ilmoituksen 24. tammikuuta Suekiin, josta tapaus siirtyi kamppailulajien yhteiseen kurinpitovaliokuntaan 28. tammikuuta.

Nelinkertaisen Suomen mestarin Hakkaraisen ja hänen entisen valmentajansa valmentajasuhde kesti viisi vuotta, kunnes päättyi viime elokuussa. Valmentaja toimii nykyään suomalaisen nyrkkeilyn johtotehtävissä, ja hänellä on vaikutusta maajoukkuevalintoihin.

HS:n jutussa Hakkarainen ihmettelee, ettei Nyrkkeilyliitossa ole reagoitu tapaukseen. Hänen mukaansa liiton toiminnanjohtaja ”hyssyttelee” asiaa.

– Tuota kommentoin siten, että kun tämä tapaus tuli meille Suekilta, pohdimme, mikä on oikea instanssi ratkomaan keissiä. Oli toive, ettei asiasta puhuttaisi ulkopuoliselle, kunnes taho, jolle valta on annettu, tekee päätöksensä. Koen, ettei kysymys ole hyssyttelystä, vaan marssijärjestyksestä, Nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine sanoo ja lisää, että pallo on asiassa kamppailulajien yhteisellä kurinpitovaliokunnalla.

Laine ei halua ennakoida, milloin kurinpitovaliokunnan päätös Hakkaraisen tapauksesta tulee.

– Tietysti kaikkien osapuolten intresseissä olisi, että tällaiset käsiteltäisiin mahdollisimman nopeasti. Pitää kuitenkin huomioida, että kun kuripitovaliokunta haluaa paneutua tapaukseen huolellisesti, muotovirheitä välttäen, päätöksen valmistuminen kestää.

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta on toiminut Suomessa vuodesta 2017.