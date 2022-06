Maailman vahvin mies poseerasi hurjasti muuttuneena – myönsi karun tosiasian

Hafthor Björnsson on laihtunut hurjasti.

Hafthor Björnssonin ulkomuoto on muuttunut melkoisesti.

Islantilainen entinen voimamies Hafthor Björnsson julkaisi Instagram-tilillään kuvan itsestään istumassa rantatuolilla Yhdysvalloissa Dallasissa.

Jätin hurja muodonmuutos on silmiinpistävä. Massiivisena muskelimiehenä tunnettu Björnsson on laihduttanut ja pudottanut lihasmassaa roimasti. Mies on silti erittäin kovassa tikissä.

Islantilaisköriläs on painanut parhaimmillaan peräti 212 kiloa. Kun nyrkkeilyn parissa viime aikoina viihtynyt Björnsson kohtasi ”maailman painavimmassa nyrkkeilyottelussa” toisen voimailijan, Eddie Hallin, puntari näytti 152 kiloa.

Björnssonin paino oli siis pudonnut suurimman painon ja nyrkkeilyottelun välillä peräti 60 kiloa.

Islantilaisen mukaan suunta on aina vain alaspäin.

– Paino on 146 kiloa. En ole aivan täysin seurannut ruokavaliotani tai harjoitteluohjelmaani.

– Olen ihminen kuten muutkin. Nyt minulla on menossa sellainen vaihe elämässäni, että en ole 100-prosenttisen keskittynyt koko ajan, mies totesi The Sunin mukaan.

Björnsson on ainoa ihminen, joka on voittanut Arnold Strongman Classicin eli Euroopan ja maailman vahvimman miehen tittelin samana kalenterivuonna.

Jätti pitää hallussaan myös maastavedon maailmanennätystä. Hän repi maasta 501 kiloa vuonna 2020.

Björnsson on myös tuttu kasvo hittisarja Game of Thronesista.