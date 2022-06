Antti Tuisku yllättää uudella aluevaltauksella – hurja vihje tulevaisuudesta: ”Mie en tiedä, kuinka kauan enää olen artistina”

Antti Tuisku esiintyy Hyvinkään pesäpallostadionilla 11.6. yhdessä Kaija Koon kanssa. Konsertti on osa pesäpallostadionkiertuetta, joka järjestetään osana Pesäpalloliiton 100-vuotisjuhlavuotta.

Monipuolisen Antti Tuiskun kiinnostus ei rajoitu vain musiikkiin ja esiintymiseen.

Kun popmuusikko Antti Tuisku on oikein väsynyt, hänen ajatuksensa karkaavat vuosien päähän tulevaisuuteen. Silloin Tuisku näkee itsensä Espanjassa, toisessa kodissaan. Haavekuvassa hän ei löhöile rantatuolilla, vaan tekee töitä. Mutta hän ei nauhoita kappaleita tai suunnittele kiertueita, vaan tekee aivan muita töitä kuin huippusuositun artistin hommia.

– Kun olen niissä ajatuksissa, mie rauhoitun. Se on minulle signaali ja merkki, että polku, jota käyn, on jossain määrin oikea, Tuisku kertoo.

Polku, josta Tuisku puhuu, on hänen uusin aluevaltauksensa ja kulkee artistiuran rinnalla. Tuisku opiskelee Helsingin psykoterapiainstituutissa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa. Koulutus on kääntymässä maalisuoralle, ja muusikon olisi tarkoitus valmistua loppuvuodesta.

Tuisku, 38, selittää, mitä ratkaisukeskeinen lyhytterapia tarkoittaa. Ensinnäkin se on matalamman kynnyksen mielenterveystyötä kuin esimerkiksi psykoanalyysi, jonka hoitoprosessi kestää vuosia.

Toisaalta hoitomuodossa ei olla niin kiinnostuneita menneisyyden ymmärtämisestä kuin edellä mainitussa terapiatyylissä, vaan lyhytterapeutti ja asiakas katsovat koko ajan yhdessä jo hieman eteenpäin ja pohtivat ratkaisuja asiakkaan ongelmiin.

– Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on ikään kuin ensiapua, jolla pystytään käynnistämään prosessi kohti parempaa vointia, Tuisku kertoo.

Antti Tuisku ei aio olla poptähti ikuisesti.

Tuiskun monipuolisuus hämmästyttää. Hän on yksi Suomen rakastetuimmista artisteista, joka julkaisee valtavia hittejä ja esiintyy vaativissa, moniaistillisissa konserttispektaakkeleissa. Hän kirjoitti ja julkaisi viime vuonna kirjan, joka käsittelee menestystä. Hän on tavoitteellinen kuntourheilija, joka harjoittelee kovaa pystyäkseen tekemään artistintyötään – ja koska rakastaa maastohiihtoa.

Nyt mukaan tulee sitten ratkaisukeskeinen lyhytterapia. Miksi?

Tuiskun mukaan uuden polun alku on vuosissa 2018–19, jolloin hän opiskeli Varalan urheiluopistossa liikuntaneuvojaksi. Rovaniemeläinen huomasi, että niin kiinnostunut kuin hän urheilusta olikin, pelkkä fyysinen valmentaminen ei ollut hänen juttunsa. Tuiskua kiinnostivat päänsisäiset asiat urheilun maailmassa.

Hän tekee parhaillaan lopputyötä, jossa väittää, että ratkaisukeskeisen lyhytterapian menetelmiä voi hyödyntää huippu-urheiluvalmennuksessa, mitä urheilijan henkiset haasteet sitten olivatkaan. Lisäksi hän tekee asiakastyötä korkealla tasolla pelaavan suomalaisen palloilujoukkueen kanssa.

– Toistaiseksi on tullut olo, että työni on saanut paljon kiitosta. Tätä tehdessäni minusta on tuntunut, että voisin kuvitella kuvitella työskenteleväni tämän tyyppisessä maastossa tulevaisuudessa, Tuisku sanoo.

Niin, tulevaisuus. Haavekuva Espanjan auringossa. Terapiaopinnoissa ei ole Tuiskulle kyse vain urheilijoiden auttamisesta. On kyse myös hänestä itsestään ja suurista kysymyksistä. Miten on mahdollista, että hän on yhä suomalaisen musiikin huipulla? Miksi häneltä kesti yli 10 vuotta murtautua läpi? Kuinka kauan hän voi, haluaa ja jaksaa katsella maailmaa popin valtaistuimelta? Ja mitä hän aikoo sitten tehdä?

Esiintyvän taiteilijan ja urheilijan ammateissa on paljon samaa: julkisuus, paineet, vaativuus, fyysinen ja henkinen kuorma. Kun koronapandemia pani Tuiskulta keikat säppiin kahdeksi vuodeksi, hän joutui pohtimaan samanlaisia kysymyksiä, kuin esimerkiksi vuotta nuorempi jääkiekkoilija Marko Anttila, 37, pohtii tällä hetkellä, kun hän miettii maajoukkueuransa jatkoa.

Olenko valmis asettamaan itseni jälleen kerran sellaiseen fyysiseen prässiin, että selviän seuraavasta pelikaudesta tai keikkakesästä?

– Rakennan opiskelujen ja itseni kehittämisen kautta pääomaa, joka mahdollistaa minulle ehkä tulevaisuudessa, ettei minun tarvitse olla enää kiinni artistitöissä, jos koen jossain kohtaa, että mie en enää jaksa, Tuisku sanoo.

– Mie tiedän nyt, että minulla on aivan valtavasti annettavaa elämän muillakin osa-alueilla. Tiedän, etten jää toimettomaksi.

Antti Tuisku esiintyy kesällä Hyvinkään lisäksi myös Imatran Ukonniemen pesäpallostadionilla ja Sotkamon Hiukan pesäpallostadionilla.

Eräs NHL-jääkiekkoilija on sanonut, että sillä hetkellä, kun ajattelee uran lopettamista, on jo lopettanut. Kävelijä Jarkko Kinnunen on sanonut, että jos antaa 50 kilometrin kisassa kerran itselleen mahdollisuuden luovuttaa, ei enää koskaan pysty sietämään tuskaa, jota maaliin pääseminen vaatii.

On siis perusteltua kysyä Tuiskulta, että jos hän ajattelee työuransa seuraavaa vaihetta Espanjassa, onko hän jo mielessään aloittanut artistiudesta luopumisen. Onko ratkaisukeskeinen lyhytterapia poptähteyden lopun alkua?

– Voisi vastata, että kaikki on lopun alkua, Tuisku aloittaa ja sanoo sitten rehellisesti:

– Mie en tiedä, kuinka kauan aikaa mie enää aktiivisesti olen artistina. Kiertuebussi ja Suomea kiertäminen keikkojen muodossa eivät ole enää ainoat asiat, jotka minulle tänä päivänä tuovat iloa. Joskus olivat, mutta eivät ole enää.

Hyvinkään Tahkon kotikenttä Pihkala tarjoaa ainutlaatuiset puitteet konsertille.

Fanien ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan. Tuiskun ajatukset ovat tiiviisti tässä kesässä, kuten Pesäpallo­liiton 100-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettävässä kiertueessa pesis­stadioneilla, joilla mukana kiertää ikoninen Kaija Koo. Kiertue alkaa Hyvinkään Pihkalasta lauantaina 11. kesäkuuta. Syksyllä odottavat Tuiskun uran isoimmat keikat Olympia­stadionilla. Myös ensi vuoden keikka­suunnitelmat ovat jo osittain Tuiskulla selvillä.

– Olen huomannut, että esiintyminen on sitä mukavampaa, mitä enemmän on olo, että elämässä on muutakin. Itseasiassa esiintyminen ei ole koskaan tuntunut näin hyvältä, Tuisku sanoo.