29-vuotias kilpa-ajaja kuoli pahamaineisella radalla

Mark Purslow, 29, kuoli Mansaaren ajojen harjoituksissa.

Moottoripyöräilijä Mark Purslow kuoli keskiviikkoiltana tapahtuneessa onnettomuudessa. Mansaarten ajojen järjestäjät vahvistivat asian tiedotteessaan.

Purslow oli kuollessaan 29-vuotias.

Mansaaren ajot on kuuluisa armottomasta radastaan. Kisassa on vuosien varrella kuollut yli 150 kuljettajaa. Kilpailu on erittäin arvostettu osaltaan vaarallisuutensa takia.

Huippunopealla radalla kuljettajilla ei ole juuri varaa virheisiin. Saaren ympäri kulkevalla 60 kilometrin radalla ei ole turva-alueita. Keskinopeudet nousevat yli 200 kilometriin tunnissa ja valtaosa yli radan 260 mutkasta on ns. sokeita.

Autosport-lehden mukaan onnettomuus tapahtui radan huippunopealla Ballagareyn osuudella keskiviikon harjoituksissa. Walesilaiskuljettaja tunsi radan hyvin, sillä hän oli ajanut radalla eri kilpailuissa. Mansaaren ajoissa hän oli ollut mukana 2017.

– Mark oli ajanut harjoitusjakson alussa kaikkien aikojen nopeimman kierroksensa tällä radalla. Hänen keskinopeutensa oli 194,46 kilometriä tunnissa.

– Mansaaren ajojen järjestäjät haluavat välittää osanottonsa Markin perheelle, ystäville ja muille rakkaille, tiedotteessa kirjoitettiin.

Englannin ja Irlannin välissä sijaitsevalla Mansaarella ajettava kisa järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1907.

Tämän vuoden kilpailu ajetaan 10. kesäkuuta.