Epäluottamusäänestystä vaatinut Sami Itani marssi heti Jan Vapaavuoren luo – näin hän kuvaili keskustelua

Sami Itani piti tiistain ylimääräistä kokousta tärkeänä.

Urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani marssi suoraan Olympiakomitean puheenjohtajan Jan Vapaavuoren luo, kun äänestystulos Olympiakomitean puheenjohtajiston luottamuksesta oli julistettu.

Neuvoa antavan äänestyksen tulos oli lopulta selkeä. Luottamuksen puolesta 72 ääntä, vastaan 22. Äänestystä esittänyt Itani kertoi kokouksen jälkeen, mitä sanoi kovassa kritiikkimyllerryksessä pitkin kevättä olleelle puheenjohtajalle.

– Sanoin Jannelle ensinnäkin kiitokset kokouksesta, ja että tämä kokous edusti sellaista avointa toimintakulttuuria, johon meidän pitää jatkossakin pyrkiä. Tämä oli hyvä askel eteenpäin, ja Urheiluliiton puolesta meillä ei ole mitään lisättävää, Itani sanoi.

– Selvää on, ettei mikään järjestö tai johtaja toimi täydellisesti ja virheettä, ei allekirjoittanutkaan. Tässä pohdittiin käytännössä sitä, kuinka vakavia rikkeet ovat olleet, ja päästäänkö niistä yli niin, että luottamus saadaan rakennettua. Enemmistön mielestä kyllä, ja hienoa että äänestystulos oli noin selkeä, ei jäänyt hilkulle.

Kuudentoista jäsenjärjestön vaatimassa ylimääräisessä kokouksessa käytiin läpi riippumattoman BDO:n tekemä selvitys Olympiakomitean johdon toiminnassa. Sitä seuranneessa vapaassa keskustelussa moni esitti suorasukaista kritiikkiä Vapaavuorta ja muuta hallituksen johtoa kohtaan.

– Tämä oli onnistunut kokous, jossa puhuttiin suoraan ja monipuolisesti. Puheenvuoroja käytettiin paljon, ja oltiin alusta loppuun kaikkien osapuolten toimesta rakentavia. Tämmöisiä kokouksia me tarvitsemme suomalaiseen järjestöelämään, Itani sanoi.

Lue lisää: Jan Vapaavuori joutui piinapenkkiin – Olympiakomitea äänesti hallituksen luottamuksesta

Äänestyksen perusteella merkittävä enemmistö jäsenistöstä uskoo, että Vapaavuoren kovia kolhuja kevään mittaan ottanut luottamus on mahdollista saada takaisin. Kritiikin yhtenä kuuluvimmista äänitorvista toiminut Itani painottaa, että nyt on aika jatkaa eteenpäin.

– On hirveän tärkeää järjestödemokratiassa, että kun asiat on puitu ja niistä on äänestettykin tässä tapauksessa, niin kaikki sitten sitoutuvat enemmistöääneen.

Puheenjohtaja Vapaavuori vakuutti kokouksessa, että kaikki BDO:n selvityksessä esitetyt huomautukset otetaan huomioon, ja niiden pohjalta tehdään muutoksia Olympiakomitean johdon toiminnassa.

Lue lisää: Kritisoitu Olympiakomitea tilasi erityistarkastuksen – nämä asiat nostettiin esiin raportissa

Itani on valmis tukemaan Olympiakomiteaa muutostyössä, mutta muistuttaa, että muutosten pitää jatkossa näkyä myös konkreettisesti.

– Uskoisin, että Olympiakomitea tekee niitä toimenpiteitä mitä ovat luvanneet ja lähtevät rakentamaan luottamusta uudestaan sisäisiin ja ulkoisiin sidosryhmiin. Me jäsenet jatkamme omaa tärkeää työtämme, johon kuuluu myös Olympiakomitean tukeminen uudistustyöstä, Itani totesi.

– Ilman muuta tällaisiin vastaaviin skandaaleihin ei ole enää varaa. Toki nyt voidaan olettaa, ettei niitä tulekaan.

Vapaavuori itse tiivisti luottamusäänestyksen lopputuloksen ytimekkäästi.

– On aina mukavampaa pärjätä äänestyksessä kuin olla pärjäämättä, Vapaavuori sanoi.

Kevään myllytyksestä huolimatta pitkän linjan poliitikko vakuutti, ettei luottamus ole käynyt hänelle henkilökohtaisesti erityisen raskaaksi.

– Ei ole päivääkään tarvinnut miettiä sairauslomia. Olen riittävän monta tämmöistä mankelia käynyt läpi, ja joka tämmöiseen leikkiin lähtee, se pitää kestää, vähäsanainen Vapaavuori vakuutti.

Seuraavan kerran Olympiakomitea kokoustaa marraskuussa. Siihen mennessä Itani toivoo, että tiistain kokouksessa lupaillut muutokset alkavat jo näkyä.

– Syyskokous marraskuussa on seuraava merkittävä tilannekatsauksen paikka. Puheenjohtaja Vapaavuori taisi sanoa, että raportointia meille jäsenille tulee jo sitä ennen, Itani sanoi.

– Tiedämme kaikki, että jos luottamus menee, kestää pitkään rakentaa se uudestaan. Sen takia on tärkeä antaa aikaa ja työrauhaa nyt kun ilma on puhdistettu.