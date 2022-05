Jan Vapaavuori joutui piinapenkkiin – Olympiakomitea äänesti hallituksen luottamuksesta

Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajisto nauttii yhä jäsenistön luottamusta.

Suomen olympiakomitean jäsenistö äänesti Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta Olympiakomitean ylimääräisessä jäsenkokouksessa tiistai-iltana.

Äänestyksen perusteella Jan Vapaavuoren johtama puheenjohtajisto nauttii yhä jäsenistön luottamusta.

Hallituksen luottamuksen puolesta annettiin 72 ääntä. Epäluottamukselle annettiin 22 ääntä ja tyhjiä ääniä annettiin seitsemän.

Neuvoa-antavan luottamusäänestyksen järjestämistä ehdotti Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani. Esitys sai vahvaa kannatusta paikalla olleelta jäsenistöltä.

– Vaikuttaisi, että mikäli on luottamusvajetta, niin se kohdistuu ennemmin puheenjohtajistoon kuin koko hallitukseen. On tärkeää sekä jäsenille että hallitukselle tietää, mikä on hallituksen johdon luottamus, Itani perusteli kokouksessa.

Olympiakomitean hallitus on ollut kovan kritiikin kohteena siitä saakka, kun Mika Lehtimäen eroon johtanut kohu tuli julki maaliskuussa. Kritiikki on kohdistunut suurilta osin puheenjohtaja Jan Vapaavuoreen sekä varapuheenjohtajiin Sari Multalaan ja Susanna Rahkamoon. Hallituksen toimintatapoja epäasiallisesta käytöksestä syytetyn Lehtimäen tapauksen setvimisessä on pidetty kyseenalaisina.

Ylimääräisessä kokouksessa käytiin ensin läpi Olympiakomitean itse riippumattomalta BDO:lta tilaama selvitys Lehtimäen tapauksen hoidosta. Selvityksessä nousi esille useita puutteita Olympiakomitean hallituksen johdon toiminnassa.

Lue lisää: Selvitys: Mika Lehtimäen uudelleenvalinnasta paljastui räikeitä epäkohtia

BDO:n selvityksessä todettiin Lehtimäen tapaukseen liittyen tärkeimpänä huomautuksena, että lähtökohtaisesti järjestön hallituksella tulisi olla kaikki päätöksentekoon vaikuttava tieto käytettävissään. Näin ei Lehtimäen jatkokaudesta päätettäessä ollut.

Olympiakomitean hallituksesta vain puheenjohtajisto tiesi Lehtimäen häirintätapauksesta, kun hänet valittiin jatkokaudelle Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtoon.

Sekä Vapaavuori että hallituksen varapuheenjohtajat perustelivat kokouksessa päätöstä pimittää tieto Lehtimäen saamasta varoituksesta saamillaan juridisilla ohjeilla.

Vapaavuori otti vastuuta päätökseltään kontolleen siltä osin, että hänen olisi pitänyt oman arvionsa mukaan osata kyseenalaistaa juristien ohje olla jakamatta tietoa häirintätapauksesta hallitukselle.

– Totta kai meidän olisi ollut helpompaa kertoa tapahtuneesta. Miksi me jättäisimme kertomatta tilanne, johon saattaisi liittyä merkittävä maineriski, Vapaavuori sanoi puheenvuorossaan.

BDO:n muut huomautukset liittyivät Olympiakomitean kokousten dokumentoinnin puutteisiin ja johtotehtävien rekrytointeihin, joita on selvityksen perusteella tehty Olympiakomitean säännöistä poikkeavalla tavalla.

Vapaavuori kertoi, että kaikki selvityksen pohjalta tehdyt toimenpidesuositukset toteutetaan. Hän kuvaili BDO:n raportin löydöksiä ”kiusallisiksi ja ikäviksi” ja myönsi tehneensä virheitä Lehtimäen tapauksen hoidossa.

Vapaassa keskustelussa Olympiakomitean hallituksen johdolle esitettiin useasta suusta kovaa kritiikkiä Lehtimäen tapauksen hoitamisesta ja muista BDO:n selvityksen pohjalta ilmenneistä virheistä.

Toisaalta hallituksen asemaa myös puolustettiin: Koripalloliiton puheenjohtaja Timo Elo ilmoitti suoraan jo ennen äänestystä, että hallitus nauttii yhä liiton luottamusta.

Olympiakomitean tiistain kevätvuosikokoukseen ja sitä seuranneeseen ylimääräiseen jäsenkokoukseen oli saapunut 66 äänivaltaista jäsentä. Ääniä oli käytössä 101.

Ylimääräisen kokouksen takana oli Sulkapalloliiton huhtikuun alussa esittämä vaatimus, johon lähti mukaan 15 muuta jäsenjärjestöä.