Joko Jan Vapaavuoren jakkara heiluu? Sami Itani esittää äänestystä luottamuksesta

Suomen olympiakomitean kevätkokouksesta on tiistai-iltana tulossa kiihkeä mittelö.

Jotkut jäsenjärjestöt, Suomen urheiluliitto etunenässä, aikovat esittää äänestystä hallituksen puheenjohtajiston luottamuksesta.

– Aion esittää tällaista äänestystä vaikkakaan tässä kokouksessa äänestystuloksella ei ole juridista painoarvoa, Sulin puheenjohtaja Sami Itani sanoo.

– Kyse on enemmänkin moraalisesta äänestyksestä. Minusta on järjestödemokratian kannalta tärkeää, että myös näin epävirallisesti voidaan katsoa, onko puheenjohtajistolla luottamusta ja kuinka paljon sitä on. On sitten puheenjohtajiston asia tehdä johtopäätökset, Itani perustelee.

Itani sanoo, ettei hän halua jäsenistön ryhtyvän savustamaan puheenjohtajistoa ulos, mutta että jäsenistön ja hallituksen on hänen mielestään hyvä saada mahdollisimman objektiivinen kuva luottamuksen tasosta.

– Koska mahdollisella äänestyksellä ei ole edes juridista valtaa, niin toivon sen vapauttavan jäsenistön äänestämään mahdollisimman avoimesti. Olisi myös tärkeää, ettei kokouksessa puhuttaisi niinkään teknisistä asioista, vaan että käytäisiin arvokeskustelua ja selvitettäisiin onko luottamusta.

Jan Vapaavuoren johtama Olympiakomitean hallitus ja etenkin sen puheenjohtajisto (Sari Multala ja Susanna Rahkamo) on ollut kovan kohun keskellä siitä lähtien, kun Yle uutisoi entisen huippu-urheilujohtajan Mika Lehtimäen saamasta varoituksesta.

Lehtimäki irtisanoutui, ja Olympiakomitea on teettänyt omasta toiminnastaan selvityksen, jonka mukaan Vapaavuoren johtaman puheenjohtajiston ”päätöksenteossa ja sen dokumentoinnissa onkin ollut puutteita.”

Vapaavuoren itsevaltaiseksi koettu toiminta on herättänyt kiivasta keskustelua urheilupiireissä lähes hänen koko puheenjohtajakautensa ajan.

Olympiakomitean kevätvuosikokous ja ylimääräinen jäsenkokous pidetään illansuussa 31. toukokuuta.