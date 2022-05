Leijonalegenda Raimo Helmiseltä kova lausunto kolmannen MM-kultansa ottaneesta Jukka Jalosesta

Tätä nykyä valmennushommiin keskittyvän Raimo Helmisen mielestä Leijonat oli MM-turnauksen paras joukkue.

Leijonien takavuosien ikonipelaaja Raimo ”Raipe” Helminen oli odotetusti paikan päällä Tampereen Nokia-areenassa, kun Suomi ja Kanada taistelivat sunnuntaina kultamitalista MM-finaalissa.

Helminen, 58, vaikutti olevan hurmoksessa vielä tovi finaalin päätyttyäkin.

– Onhan tämä aivan mieletön voitto! Ekaa kertaa MM-kulta kotikisoissa – huh, huh, Helminen hämmästelee.

– Itselleni tämä voitto merkkaa normaalia enemmän vielä siitäkin syystä, että se tuli kotikaupungissani.

Leijonien mestaruudesta haltioitunut Raimo Helminen on opittu tuntemaan tunteikkaana valmentajana.

Kaukaloiden syöttönerona tunnettu Helminen oli voittamassa Suomelle ensimmäistä maailmanmestaruutta keväällä 1995. Tuolloin Leijonien kultajuhlia vietettiin Tukholmassa.

– Urheilu on niin raakaa touhua, että se on aina tosi kova juttu, kun Suomi voittaa MM-kultaa jossain lajissa. Ei me jääkiekossakaan ole niin paljon vielä voitettu, etteikö tämäkin mestaruus merkitsisi tosi paljon koko kansalle. Tämä on lätkän riemuvoitto, Helminen sanoo.

– Täällä Nokia-areenassa oli tänään aivan ikimuistoinen tunnelma. En tule itsekään unohtamaan näitä hetkiä.

Ammattivalmentajana työskentelevän Helmisen mielestä Leijonat oli MM-turnauksen paras joukkue ja ansaitsi siten mestaruutensa. Hän korostaa joukkueen yhtenäisyyden merkitystä.

– Tässä MM-joukkueessa näkyi poikkeuksellisen vahva Suomi-henki. Pelaajat sekä valmennuksen ja johtoryhmän jäsenet vaikuttivat äärimmäisen sitoutuneilta. Kaikesta aisti, että ilmapiiri joukkueen ympärillä oli mahtava, ja siitä kaikki aina lähtee, Helminen alleviivaa.

– Leijonat keksi pelistä toiset keinot voittaa. Pelejä ei tarvinnut hallita, oleellista oli tehdä maalit oikeaan aikaan.

Raimo Helmiseltä irtosi poikkeuksellisen tiukka lausunto Leijonien päävalmentajaan Jukka Jaloseen liittyen.

Lopuksi Helminen ylisti vielä kolmannen MM-kultansa Leijonien päävalmentajana voittanutta Jukka Jalosta. Kiekkolegendan suusta pulpahti Jaloseen liittyen harvinaisen painokas lausunto.

– Jalonen on mestareiden mestari, huikea ukko tekemään tulosta. Jos Jalonen ei olisi mukana Leijonissa, emme voittaisi näitä maailmanmestaruuksia tähän tahtiin.

Leijonat on voittanut maailmanmestaruudet Jalosen aikakaudella 2011, 2019 ja nyt 2022. Kevään 2021 MM-kisoissa Suomi saavutti Jalosen alaisuudessa hopeaa ja helmikuussa 2022 Pekingin olympialaisissa kultaa.