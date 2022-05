Veli-Pekka Ketola kritisoi MM-finaalin ruotsalaistuomareita: ”Meni pupu pöksyyn”

Porilaissuuruus Veli-Pekka Ketola uskoo Leijonien maailmanmestaruuden kohottavan suomalaisten itsetuntoa samalla tavalla kuin 1995.

Kiekkolegenda Veli-Pekka Ketola ei kertomansa mukaan ollut pysyä housuissaan seuratessaan Suomen ja Kanadan välistä MM-kisojen finaalitrilleriä, joka eteni jatkoerään.

MM-kotikisoissa 1974 loistanut ikinuori Ketola, 74, eli ottelussa koko sielullaan mukana.

– Jatkoerässä pulssini löi ainakin kahta sataa! Tämä oli aivan fantastinen ja poikkeuksellinen finaali, joka onneksi lopulta päättyi Leijonien kultajuhliin, Ketola kertoo.

– Tämä merkitsee Suomen kansalle samansuuntaisesti kuin 1995, jolloin Leijonat voitti ensimmäisen maailmanmestaruuden. Moni kansalainen kasvoi yhdessä hetkessä 5–10 senttiä pituutta. Suomalaisten itsetunto on jälleen voimissaan.

Kiekkolegenda Veli-Pekka Ketola elää ja hengittää jääkiekkoa yhä täysillä. Leijonien tuore maailmanmestaruus sai hänen pulssinsa käymään äärirajoilla.

Suomen sankareita 4–3-voittoon päättyneessä ottelussa olivat hyökkääjät kaksi maalia iskenyt Mikael Granlund, voittomaalin sivaltanut Sakari Manninen sekä Joel Armia, jossa virtaa Ketolan tavoin porilaisveri.

– Granlund teki jälleen hienoja maailmanluokan suorituksia, ja Manninen on tunnetusti tulosta tekevä ratkaisupelaaja. Armia puolestaan näytti, että NHL:ssä valmentajat ovat umpisokeita, kun eivät peluuta miestä kärkiketjuissa traktoriketjun sijaan. Osasin odottaa Armialta huippupelejä, Ketola sanoo.

– Finaali ratkesi pitkälti siihen, että Kanada alkoi ottaa kolmannessa erässä tyhmiä jäähyjä ja menetti selvän hallintansa. Monia selviä kanadalaisjäähyjä jäi myös viheltämättä, kun ruotsalaistuomareilla meni pupu pöksyyn.

Jukka Jalonen on Ketolan mielestä ”yksi maailman parhaista valmentajista”.

Kotonaan ottelua seuranneen Ketolan mielestä Leijonien neljäs mestaruus paketoitui tavalla, jollaisen jokainen ammattilaispelaaja haluaisi urallaan kokea.

– Tämä oli alusta loppuun suuri jännitysnäytelmä. Oikea kunnon hissipeli, enempää eivät voisi pelaajat ja katsojat MM-finaalilta toivoa, Ketola linjaa.

Kun puhe kääntyi Leijonien päävalmentajan Jukka Jalosen saavutuksiin, Ketola ei meinannut saada sanaa suustaan. Jalonen on nyt voittanut Suomen päävalmentajana kolme maailmanmestaruutta ja olympiakullan sekä lisäksi MM-kultaa alle 20-vuotiaissa.

– Jukka Jalosen saavutukset ovat aivan älyttömiä, siis täysin käsittämättömiä. Jalonen on ilman muuta yksi maailman parhaista valmentajista, takavuosina pitkään Pohjois-Amerikassa pelannut Ketola hehkuttaa.

– Jalosen tapa sitouttaa joukkuetta on ennennäkemätöntä. On uskomatonta, etteivät NHL-seurat ole ainakaan vielä uskaltaneet palkata Jalosta. Se johtuu erityisesti siitä, että NHL on tosi sisäänpäin lämmennyt sarja.