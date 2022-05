Kritisoitu Olympiakomitea tilasi erityistarkastuksen – nämä asiat nostettiin esiin raportissa

BDO:n erityistarkastus Olympiakomitean toimintaan liittyen on julkaistu.

Jan Vapaavuori on helpottunut, että BDO:n raportti on valmis.

Suomen Olympiakomitean riippumattomalta ja ulkopuoliselta taholta, BDO Oy:ltä, tilaama erityistarkastus on valmistunut. Tarkastus koski hyvää hallintoa Olympiakomiteassa.

BDO:n erityistarkastuksen tavoitteena oli arvioida Olympiakomitean ja sen johdon toimintaa, kerrotaan Olympiakomitean tiedotteessa.

Olympiakomitean toimintaa on kritisoitu laajalti viime aikoina, sillä muun muassa entiselle huippu-urheiluyksikön johtajalle, Mika Lehtimäelle, annettiin varoitus, mutta hänet valittiin jatkokaudelle.

Yksi tarkastuksen keskeisistä johtopäätöksistä on Olympiakomitean päätösten dokumentointi. Olympiakomitean tulee jatkossa kiinnittää enemmän huomiota hallituksen päätösten kirjaamiseen.

Lisäksi Olympiakomitean sisäiset ohjeistukset tulee käydä läpi niin, ettei niissä ole ristiriitaisuuksia tai puutteita suhteessa järjestön säästöihin.

Myös rekrytointi nousi ulkoisen tarkastuksen tikunnokkaan. Jatkossa koko hallituksen on vahvistettava rekrytointiesitykset.

Mika Lehtimäki on ollut viime kuukausina myrskyn silmässä.

BDO antaa raportissaan myös positiivista palautetta. Se toteaa raportissaan Olympiakomitean ohjeen häirintään puuttumisessa olevan sisällöltään asianmukainen.

Johtajien varsinaiset rekrytointiprosessit ovat olleet BDO:n mukaan ammattitaitoisia, vaikka tiedotus ja dokumentointi on ollut puutteellista.

– On hyvä, että riippumaton ulkopuolinen selvitys asiasta on nyt valmistunut. Se vahvistaa käsityksen, että hallinnolliset prosessit eivät kaikilta osin ole vastanneet hyvää hallintotapaa. Ilmenneet puutteet on kuitenkin helppo korjata. Osin näin on jo tehty ja jäljellä olevien huomioiden osalta Olympiakomiteassa ryhdytään välittömiin toimiin prosessien saattamiseksi oikealle tasolle, Suomen Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori sanoo tiedotteessa.

OK:n puheenjohtaja Vapaavuori kertoi keväällä, että komitea aikoo tilata ulkopuolisen selvityksen ex-huippu-urheiluyksikön johtajan Lehtimäen häirintäkohuun liittyen.

Hän oli saanut aikaisemmin keväällä varoituksen epäasiallisesta käytöksestä. Lehtimäki oli lähetellyt kahdelle työyhteisönsä naishenkilölle viestejä yöaikaan.

Myöhemmin urheilupomo valittiin jatkokaudelle huippu-urheiluyksikön johtajan pestiin. Lehtimäki erosi tehtävästään 28.3.