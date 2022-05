Paljastus Putinin luottomiehen sisäpiiristä: Hartwall-areenan pattitilanteessa uusi käänne

Venäläisomistuksessa olevalle Pasilan areenalle on ilmaantunut konkreettisia ostajaryhmiä – kiinnostusta löytyy esimerkiksi Teemu Selänteen ympärille kasatusta sijoittajarälssistä.

Autioitumisvaaraan joutuneen Helsinki-hallin eli entisen Hartwall-areenan kohdalla on tapahtunut uusi merkittävä käänne.

Toiveet Helsinki-hallin eli entisen Hartwall-areenan saamisesta uuteen omistukseen ovat heränneet eloon.

Kulisseissa on äskettäin tapahtunut käänne, joka tarjoaa ensimmäisen konkreettisen askeleen eteenpäin juridisesti poikkeuksellisen haastavassa palapelissä.

Pakotelistattu venäläisoligarkki Gennadi Timtshenko on Ilta-Sanomien tietojen mukaan antanut juristiarmeijalleen luvan aloittaa areenan myyntivalmistelut.

Ennen tätä Suomen sisäpiireissä ei ollut kuultu Timtshenkosta ja hänen suunnitelmistaan mitään sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyssodan Ukrainassa 24. helmikuuta.

Timtshenko on Venäjän presidentin Vladimir Putinin läheinen ystävä ja häntä pidetään Putinin epävirallisena pankkiirina.

– GT:n (Timtshenko) puolesta areena on nyt vaikka saman tien myytävissä. Hänen ratkaisuunsa on olemassa loogisia syitä, sanoo venäläisoligarkin lähipiiriin kuuluva IS:n sisäpiirilähde.

Areenan taustayhtiön Helsinki Halli Oy:n äänivaltaiset C-sarjan osakkeet kuuluvat Arena Events Oy:lle, jossa ylin määräysvalta on EU:n, Britannian ja Yhdysvaltain pakotelistalle asetetulla Timtshenkolla. Paperilla jopa aavistuksen häntä merkittävämpi omistaja on Yhdysvaltain ja Britannian pakotelistalle kirjattu oligarkki Roman Rotenberg, joka toimii areenan taustayhtiön puheenjohtajana, mutta Timtshenko on kaksikosta vaikutusvaltaisempi.

Timtshenkon tuore päätös ei automaattisesti tarkoita areenakauppojen toteutumista, vaikka ostaja löytyisi. Esteeksi saattaa edelleen nousta pakotelainsäädäntö, joka on hyvin tiukka ja monimutkainen.

Monet eri tahot ovat olleet kiinnostuneita Helsingin Pasilassa sijaitsevasta areenasta. IS:n tietojen mukaan ostajakandidaatteihin lukeutuu tunnettu amerikkalaisomisteinen tapahtumajätti sekä kiekkolegenda Teemu Selänteen ympärille kasattu suomalainen sijoittajaryhmä, joka havittelee myös Jokerien kiekkojoukkuetta.

Osa ostajakandidaateista on kuitenkin ollut vahvasti skeptinen jo sen suhteen, että Timtshenko ylipäätään haluaisi myydä areenan nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa.

Areena sijaitsee strategisesti arveluttavalla paikalla junaradan vieressä Helsingin keskustan liepeillä, ja oligarkit hankkivat sen alun perinkin myös strategisista syistä.

– Areenan myynti tuskin olisi ainakaan Putinin intresseissä, mutta ehkä Timtshenkon ei tarvitse kuunnella häntä tällaisissa asioissa. Isossa kuvassa areenan kohtalo lienee yksi Timtshenkon pienimmistä ongelmista tällä hetkellä, mutta jos hän todella on nyt valmis kauppaamaan areenan, puhutaan varsin merkittävästä lähtölaukauksesta, ostajakandidaattien lähipiiriläinen sanoo.

Hartwallin kylttejä alettiin poistaa Pasilan areenasta pian sen jälkeen, kun Venäjä oli aloittanut hyökkäyssotansa Ukrainassa.

EU:n Venäjään kohdistaman henkilö- ja yhteisöpakotejärjestelmän perusteella pakotelistatuille kuuluvat varat ja taloudelliset resurssit on jäädytetty. Jotta areenan omistajanvaihdosprosessi voisi ylipäätään nytkähtää liikkeelle, Timtshenkon ja Rotenbergin tulisi lain mukaan itse olla aloitteellisia Suomen viranomaisten suuntaan.

Se on ainoa tie, muutoin kauppa ei ole mahdollinen.

– Koska Arena Eventsin toiminta areenassa on tehty mahdottomaksi ja pattitilanne voi kestää vuosikausia, GT:n intresseissä ei tietysti ole jäädä odottamaan hetkeä, jolloin areena saattaisi joka tapauksessa päätyä Suomen viranomaisten käsiin, läheinen sisäpiirilähde näkee.

IS:n huhtikuisen selvityksen perusteella kaupanteko pakotelistalla olevien henkilöiden kanssa on laitonta ja käytännössä mahdotonta ilman viranomaisten lupaa ja valvontaa.

Vaikka areenalle löytyisi uskottava ostaja, luvan saaminen ei ole automaatio, kuten pakotelainsäädännön vastuuviranomaiset ulkoministeriö ja Ulosottolaitos IS:lle huhtikuussa selvittivät.

– Pakotelistalla olevalta henkilöltä olisi ongelmallista vastaanottaa tavara sen takia, että yleensä tavaran vastaanottamisesta pitäisi maksaa korvaus, jolloin tulisi rikkoneeksi kieltoa asettaa varoja suoraan tai välillisesti pakotelistatun henkilön saataville, ulkoministeriön lainsäädäntösihteeri Mikael Ruotsi kommentoi tuolloin.

Esimerkiksi kiinteistöjen myynnit saattaisivat kuitenkin onnistua, mikäli ostajien maksamat rahat siirrettäisiin jäädytetyille tileille.

Areenan mahdollisten uusien ostajien riippakivenä on pakotelainsäädäntö, jota Suomessa valvovat ulkoministeriö ja Ulosottolaitos.

Käytännössä myyntiluvan antamisesta areenalle päättäisi Ulosottolaitos. Mikäli pakotelistattu henkilö ottaisi itse yhteyttä Ulosottolaitokseen ja kertoisi myyntiaikeistaan, sen jälkeen Ulosottolaitoksen olisi varmistuttava, ettei ostaja olisi pakotelistattujen bulvaani.

– Vasta sitten Ulosottolaitos pystyisi arvioimaan, voisiko se antaa luvan niin sanottuun määräämistoimeen – eli voisiko se sallia kauppahinnan jäädytetylle tilille, Ulosottolaitoksesta linjattiin IS:lle huhtikuussa.

– Luvan antamista pohdittaessa Ulosottolaitoksen tulisi varmistua myös muun muassa siitä, että kiinteistöomaisuus myytäisiin käypään hintaan. Pakotelistatuille ei voi lain perusteella antaa mahdollisuutta rikastua.

Ulkoministeriön pakotetiimi ei halunnut kommentoida IS:n tuoreita tietoja. Ulosottolaitos antoi tilannekatsauksensa jälleen anonyymisti.

– Pakotelistatut henkilöt tai heidän avustajansa eivät ole ainakaan vielä ottaneet yhteyttä Ulosottolaitokseen. Meidän suuntaamme on joka tapauksessa tehty tunnustelevia soittoja, joissa on tiedusteltu, että miten esimerkiksi tämän suurta keskustelua aiheuttaneen Helsinki-hallin ostaminen voisi onnistua, Ulosottolaitoksesta kerrotaan.

Lausunto vahvistaa, että ostajaryhmiä on liikkeellä.

Helsinki-hallissa ei ole järjestetty mitään tapahtumia sodan syttymisen jälkeen. Asiantuntijoiden mukaan areena on tulevaisuudessa lahoamisvaarassa, mikäli sitä ei saada siirrettyä uusille omistajille. Pakotteiden uskotaan säilyvän voimassa vielä senkin jälkeen, kun sota jossain vaiheessa päättyy.