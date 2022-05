Helatorstaina tapahtuu isoja asioita Suomen urheiluhistorian valossa, kirjoittaa Pekka Holopainen.

Ensi tammikuun Urheilugaalassa Iivo Niskanen kruunataan jo neljännen kerran Vuoden urheilijaksi. Näin hän sivuaa Veikko Hakulisen ennätystä, jonka ehtii vielä rikkoakin.

Niskasen valinnan kivijalka on helmikuussa Kiinassa saavutettu olympiavoitto perinteisellä hiihtotavalla käydyssä 15 kilometrin kisassa. Vuonna 2017 valinnan peruskivi oli saman matkan MM-kulta. Hakulisen kolmas valinta, 1954, tuli juuri 15 kilometrin MM-kullan ansiosta.

Tuolloin kyseinen matka tuli Falunissa ensimmäisen kerran arvokisojen ohjelmaan. Ensi helmi-maaliskuun taitteessa Planican MM-kisoissa se hyvästellään kukaties pysyvästi ohjelmasta. Maailmancupissa sitä ei enää hiihdetä.

Veikko Hakulinen (vas.) voitti kahdesti 15 kilometrin MM-kultaa, mutta Mika Myllylä ei tällä matkalla yhtään arvokisamitalia. Se kun ei hänen parhaina vuosinaan kuulunut arvokisaohjelmaan.

Kuin symbolisesti Kansainvälisen hiihtoliiton johtokunta siunaa maastohiihtokomitean esityksen helatorstaina eli pyhäpäivänä, sillä pyhistä asioista on todellakin kyse. Poistettavan matkan merkitys esimerkiksi Niskaselle valkenee tämän maailmancupin uratilastoista: kahdeksasta voitosta jokainen 15 kilometrin perinteisissä väliaikalähdöissä.

Kun laittaa suomalaisten mieshiihtäjien arvokisarekordit paperille 68 vuodelta, jälki on vastaansanomatonta: kahdeksan kultaa, neljä hopeaa ja kahdeksan pronssia. Käsissä on yksiselitteisesti jättiläiskimpale suomalaista menestyshistoriaa.

Kuuluupa matkan historiaan myös nippu traumaattisiksi koettuja kollektiivisia suomalaismuistoja: Juha Mieto hävisi 1980 olympiavoiton 0,01 sekunnilla ja 1972 -pronssin 0,06 sekunnilla. Eikä Niskasenkaan naama ollut vehnäsellä, kun sensaatiomainen pronssikarkki napattiin 0,2 sekunnilla sormista Sotshin olympiaotatuksen kalkkiviikoilla 2014.

Kuriositeetiksi kelpaa, ettei Mika Myllylästä koskaan tullut 15 kilometrin arvokisamitalistia, vaikka inhimillisen sieto- ja suorituskyvyn äärirajoja kutittelevin matka olisi ollut hänelle kovin otollista maaperää. Syy oli looginen: Myllylän kukkeimpina vuosina 15 kilometriä hiihdettiin vain takaa-ajon jälkimmäisenä osana.

Kansainvälinen hiihtoliitto ei ole ristiretkellä jopa arvostetuinta – ainoaa väliaikalähtöistä – miesten kilpailumuotoa vastaan, vaan tasa-arvon asialla. Jatkossa miesten ja naisten matkat ovat samanmittaisia, kunhan vielä kummatkin viestit junaillaan 4 x 7,5 kilometrin mittaisiksi.

Vaikka muutokset saattavat näyttää keinotekoisilta ja sellaisia kukaties ovatkin, maastohiihto kuuluu lajeihin, joissa uudistustarpeet ovat ilmeisiä. Kansainväliset mediakulutusluvut ovat Pohjolan huippulukemista huolimatta muualla laskevalla käyrällä, ja moni aiemmin menestynyt Keski-Euroopan maa on pudonnut pelistä.

Kun lajin voimadynamo Venäjä on omien valintojensa takia sysätty rahoineen ja resursseineen sivuun jopa vuosiksi, käsissä on jopa eksistentiaalisen kriisin taikina.

Slovenian ykköshiihtäjä, kolminkertainen arvokisamitalisti Anamarija Lampic ilmoitti aiemmin toukokuussa olevansa jatkossa ampumahiihtäjä. Kun nainen kertoo tällaisen asian vajaa yhdeksän kuukautta ennen MM-kotikisojaan, se panee miettimään maastohiihdon tilaa.

Eri asia sitten, ovatko ongelmat korjattavissa poseeraamalla tasa-arvon tai ympäristönsuojelun – lue fluorivoidekielto – hyveillä.

Matti Heikkisen toimenpiteet maaliintulon jälkeen Oslon Holmenkollenilla 2011 kertovat paljon siitä, mitä miehen pitää saada itsestään irti, jotta kaulaan ripustetaan 15 kilometrin MM-kulta.

Asiansa ylipäätään paremmin hoitanut ampumahiihto on nyt kuitenkin se suksilaji, jossa miehet ja naiset yhä kilpailevat erimittaisilla matkoilla.

Vuosina 2025 ja 2026 Niskasen päämatka arvokisoissa lienee 10 kilometriä perinteisellä tekniikalla. Historian valossa ei tarvitse olla huolissaan, sillä rykäisyn arvokisavoittajia olivat taannoin sellaiset herrat kuin Vladimir Smirnov, Björn Dählie, Myllylä ja Vegard Ulvang. Eipä heille olisi viisi kilometriä pidemmässäkään kilpailussa jäänyt luu käteen.

Kun Niskanen 2017 voitti 15 kilometrin MM- ja 2022 olympiakultaa, hän muuten oli 10 kilometrin väliaikapaalulla kaukana karussa.

Ja vielä:

Puolustusvoimat on Jukolan viestin isoimpia yhteistyökumppaneita ja suunnistus tärkeä sotilastaito. Niinpä viestiin on vuosittain kutsuttu muun muassa kenraalien joukkue ja muitakin sotilasjoukkueita ilman maksuvelvoitetta. Tänä vuonna jokainen sotilas maksaa kuitenkin 50 euron osallistumismaksunsa itse. Ilta-Sanomien tietojen mukaan syy on Tytti Yli-Viikarin tapauksesta vedetyt johtopäätökset.