Arvostettu yhdysvaltalainen lehti hehkuttaa Suomen armeijaa ja esittää Venäjän varusmiehistä päinvastaisen kuvan

Foreign Policy julkaisi kolumnin, jossa vertaillaan Suomen ja Venäjän maanpuolustusintoja.

Puolustusvoimien urheilukoulu on isossa roolissa yhdysvaltalaisen Foreign Policy -lehden kolumnistin Elisabeth Brawin tuoreessa tekstissä.

Kolumnissaan Braw esittelee Suomen asevelvollisuusjärjestelmää ja suomalaisten maanpuolustusintoa ja vertaa niitä Venäjän vastaaviin.

Brawin mukaan suomalaisten maanpuolustushalusta kertoo se, että 11. huhtikuuta monta kymmentä huippu-urheilijaa aloitti Urheilukoulussa asepalveluksensa, vaikka heidän urheilu-uransa on kesken.

Braw mainitsi saapumiserään hyväksytyistä nimeltä NHL-maalivahti Joonas Korpisalon ja NBA-tähti Lauri Markkasen, joka kyllä haki varusmiespalvelukseen, muttei aloittanut sotilaskoulutusta.

Ilta-Sanomille kokemuksiaan Urheilukoulusta kertoi puolestaan vastikään reserviin päässyt keihäslupaus Topias Laine.

Lue lisää: Koripallomiljonääri Lauri Markkanen haki varusmiespalvelukseen – sai paikan, muttei aloittanutkaan armeijaa

Lue lisää: Miten suomalaiset varusmiehet kokivat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan? Palveluksessa ollut keihäänheittäjä Topias Laine, 20, kertoo tunnelmista

Brawin mielestä urheilijoiden esimerkki näyttää, että vaikka Suomessa asevelvollisuus voidaan joskus kokea rasitteena, valtaosa miehistä on valmis suorittamaan velvollisuutensa tavalla tai toisella.

Venäjällä keski- ja yläluokkien edustajat sen sijaan usein väistävät varusmiespalveluksen, kolumnisti huomauttaa.

FP:n mukaan tyypillisintä on lahjoa lääkäri kirjoittamaan todistus fyysisestä epäkelpoisuudesta. Toinen tapa on hakea yliopistossa tohtorikoulutukseen ja välttää palvelus viivyttelemällä.

Armeijan täyttävät heikommassa yhteiskunnallisessa asemassa olevat miehet: köyhät, syrjäytyneet, vähän koulutetut ja joskus jopa sairaat ja alkoholistit.

FP:n mukaan Venäjän hyökkäyksen heikko eteneminen Ukrainassa osoittaa, mikä on lopputulos, kun rintamalle lähetetään heikosti koulutettuja ja huonosti motivoituneita varusmiehiä ja sotilaita.

Brawin mielestä Venäjän pitäisi ottaa Suomen ja Venäjän asevelvollisuusjärjestelmien ero huomioon, kun se uhkailee Suomea Natoon hakemisen jälkimainingeissa.

Braw on haastatellut myös ruotsalaista Venäjän armeijan asiantuntijaa Gudrun Perssonia.

Perssonin mukaan vuosittainen varusmiesikäluokka Venäjällä käsittää noin miljoona henkilöä. Yksi kolmannes jättää kutsunnat väliin, asiantuntija kertoo.

Yksi taustatekijä on Venäjän armeijan kova simputuskulttuuri. FP:n mukaan armeijassa on hakattu varusmiehiä kuoliaaksi tai heitä on raiskattu. Lisäksi perustarvikkeista, kunnollisista univormuista ja ruoasta on pulaa korruption vuoksi.

Asenne Venäjällä kuitenkin on yhä se, että jokaisen tosimiehen pitäisi käydä armeija.

– Toisin sanoen kaikkien miesten pitäisi käydä varusmiespalvelus, kunhan itse ei ole yksi heistä. Haastattelin 20 venäläistä NHL-tähteä, joista osa tukee voimakkaasti presidentti Vladimir Putinin hallintoa. Toisin kuin suomalaiset, yksikään heistä ei ollut käynyt armeijaa, Braw kirjoittaa.

Braw kuvailee Suomen reserviä motivoituneeksi ja päättäväiseksi. Hän nostaa myös esiin tavan, jolla varusmieskoulutusta päivitetään säännöllisesti.

– Jos Venäjä joskus hyökkäisi Suomeen, Kremlissä tiedetään, että vastassa olisi pieni joukko ammattisotilaita, joita tukisivat hyvin motivoituneet ja koulutetut reserviläiset ja varusmiehet. He vastustaisivat miehitystä yhtä kovaa ja paremmin varustautuneena kuin heidän esi-isänsä talvisodassa, Braw sanoo.

– Suomen armeija on tukeva pelote Moskovan keisarillisia pyrkimyksiä vastaan ja malli, josta muut naapurit voisivat oppia.