Janne Ahonen herkistyi saatuaan traagisesti kuolleen maailmanmestarin toppatakin käsiinsä – ”Paronin henki nousi ihokarvoilleni asti”

Kilparadalla 1973 menehtyneen Jarno Saarisen tarina koskettaa lahtelaista mäkihyppylegendaa Janne Ahosta, joka pääsi rakentamaan takavuosien tähdelle juhlanäyttelyä.

Tänä vuonna tulee kuluneeksi 50 vuotta siitä, kun Jarno ”Paroni” Saarinen kaasutteli ratamoottoripyöräilyn maailmanmestariksi, ensimmäisenä ja toistaiseksi ainoana suomalaisena koskaan.

Lähes saman verran on vierähtänyt aikaa siitä, kun Saarinen menehtyi traagisesti Monzan radalla tapahtuneessa onnettomuudessa. Tämä tapahtui MM-startissa 20. toukokuuta 1973.

Ilo ja suru ovat samanaikaisesti vahvasti läsnä Lahden moottoripyörämuseossa parhaillaan esillä olevassa Saarisen näyttelyssä, jonka pystyttämisestä on vastannut pitkälti mäkihyppylegenda Janne Ahonen. Lahtelaisen tapahtumavaikuttaja Riku Roudon pyörittämä museo on ollut Ahosen työnantaja runsaat kaksi kuukautta.

– Tässä on heti uuden työpestini alkutaipaleella tullut koettua myös yllättävän tunteikkaita hetkiä, herkistyttyäkin, Ahonen, 45, kertoo.

Juhlanäyttelyssä on esillä useita ”Paroni” Saarisen urallaan käyttämiä esineitä, ja niiden pystyttämisestä on vastannut intohimoisena moottoriurheilumiehenä tunnettu Janne Ahonen.

Mäkihypyn moninkertainen arvokisamitalisti Ahonen tiedetään intohimoiseksi moottoriurheilumieheksi. Hän innostui kaksipyöräisten maailmasta jo alle kymmenvuotiaana, ja ensimmäisen moponsa hän hankki teini-iässä juuri Roudolta.

– En ollut vielä syntynytkään Saarisen menehdyttyä, mutta kiinnostuin hänen tarinastaan jo nuorena. Opin nopeasti arvostamaan hänen saavutuksiaan, hurjapäisyyttään ja ennakkoluulottomuuttaan. Saarisen kaltaisia pioneerisankareita ei kasva puissa, omaa kiihdytysautoilutalliaan jo useita vuosia johtanut Ahonen sanoo.

– Oli suuri kunnia päästä lähes ensitöikseni duunaamaan Saarisen 50-vuotisjuhlanäyttelyä. Kun rakensin omin pikku kätösin vitriinin esimerkiksi Saarisen pokaaleja ja muita muistoesineitä varten, ajatukseni karkasivat väkisinkin menneeseen. Paronin henki nousi ihokarvoilleni asti.

Ahonen kertoo herkistyneensä erityisesti siinä vaiheessa, kun hän ripusti museon seinälle samaisen toppatakin, jota Saarinen oli pitänyt onnettomuuspäivänä yllään. Siitä hetkestä taltioitiin Imolassa valokuva, joka on niin ikään päätynyt nyt museoon.

– Se oli liikuttava hetki, Ahonen tiivistää.

– Hän oli paljon suurempi sankari kuin moni suomalainen osaa vieläkään ymmärtää.

Esimerkiksi tämä Jarno ”Paroni” Saarisen ensimmäinen kilpapyörä on esillä hänen kunniakseen pystytetyssä juhlanäyttelyssä.

Museon käytävillä Ahosen silmät ovat viipyneet esimerkiksi vuodelta 1966 peräisin olevan 250-kuutioisen Tunturi Puch SGS:n luona. Se oli Saarisen ensimmäinen kilpapyörä, ja siihen hän rakensi omakätisesti esimerkiksi alumiinitankin ja rungon vahvistukset. Nykyään pyörän omistaa Ville Harkke.

– Jarno oli tavattoman tarkka tämänkin pyörän ulkonäöstä, mutta ei saanut sitä niin nopeaksi kuin olisi halunnut, Saarisen Soili-leski kertoo.

– On hienoa, että Ahosen Jannekin on innostunut niin tavattoman paljon Jarnon tarinasta.

Jarno Saarisen leski Soili Karme pitää 1973 rataonnettomuudessa menehtyneen legendan muistoa yllä.

Museossa on näytillä myös 1970-luvun alun pyöriä, joilla on vielä viime vuosina kaahattu katuradalla noin 240 kilometriä tunnissa. Niiden kohdalla Ahonen pyörittelee päätänsä.

– Olen aikamoinen vauhdin ystävä, ja välillä on tullut itsekin uhmattua kuolemaa, mutta kyllä se on ihan hullujen miesten hommaa ajaa moisilla peleillä tuollaista kyytiä. Mäkihyppääjiä on välillä kutsuttu rohkeutensa vuoksi reikäpäiksi, mutta kyllä ne kaverit löytyvä ihan muualta, hän tokaisee virnistellen.

Vielä alkuvuodesta Ahonen työskenteli ex-tangokuningas Mika Pohjosen asuntoautoyrityksessä. Kun Routo pyysi mukaan museoon, hän ei pystynyt vastustamaan kiusausta.

– Mikan kanssa oli mainiota tehdä yhteistyötä, mutta täällä tunnen olevani kutsumusammatissani, Ahonen perustelee.

– Olen viihtynyt erinomaisesti, eikä ainakaan tekemisen puutetta ole ollut. Odotan innolla syksyä, jolloin pääsen vetämään kaikille nuorille tarkoitettua Mopomestaa. On tärkeää päästä auttaman nuoria pois kaduilta tyhjänpanttina kuleksimasta.

Routo kuvailee Ahosta museon ”jokapaikanhöyläksi”.

– En tiedä, miten tulimme kaikki viime vuodet toimeen ilman Janne. Hän tekee täällä kaikkea. Esimerkiksi Saarisen näyttelyavajaisiin hän ompeli housuni lahkeet uusiksi, Routo kertoo hymyillen.