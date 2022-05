Suomalaismies määräsi Lauran, 20, ja Jennan, 18, alasti saunaan – jäi tuijottamaan, kosketteli ja puhui härskejä: ”Oksettaa ja kuvottaa”

Suomalaisen painonnoston epäilty häirintätapaus kelpasi poliisin syyteharkintaan, mutta Urheilun oikeusturvalautakunta kumosi jo langetetun urheilun toimintakiellon.

Suomalaisessa painonnostossa on käynnissä kiistelty tapaus, jossa poliisi epäilee kuusikymppistä miesvalmentajaa kahdesta seksuaalisesta ahdistelusta. Asia on edennyt viime päivien aikana syyteharkintaan.

Tässä jutussa valmentajasta käytetään nimeä ”Antti”. Antista rikosilmoitukset ovat tehneet hänen parikymppiset valmennettavansa, nuoret naispainonnostajat ”Laura” ja ”Jenna”.

Antin, Lauran ja Jennan valmennussuhteet kestivät parisen vuotta. Laura oli tapahtuma-aikana 20–21-vuotias, Jenna 17–19.

Laura kertoo, että tapahtumat saivat alkunsa, kun hän vaihtoi seuraa ja Antista tuli hänen valmentajansa. Antti vaikutti Lauran mukaan välittömästi omistushaluiselta, sillä hän esimerkiksi kielsi urheilijaansa olemasta missään tekemisissä vanhan seuransa kanssa. Helposti hermostuva Antti myös ilmoitti haluavansa päättää kaikesta urheilijaan liittyvästä, kuten yhteistyösopimuksista.

Jossain vaiheessa selkäkivut alkoivat vaivata Lauraa. Antin fysioterapeuttikaveri päätteli, että vaivan täytyi olla pakaroissa. Ne piti teipata. Antti tuli Lauran luo teippaamaan pakarat ja pyysi Lauraa ottamaan niistä kuvat ja lähettämään hänelle.

Myöhemmin Antti teippaili Lauran intiimialuetta, kun urheilija oli kolauttanut häpyluunsa noston yhteydessä tankoon. Valmentajan mukaan teippaus vähentäisi vamma-alueen turvotusta.

– Ei siinä voinut olla housut päällä, Laura kertoo tapahtuneesta.

Selkävamman vuoksi Lauran paino laski. Hän päätti alkaa kilpailla alemmassa painoluokassa kuin aiemmin. Eräiden kisojen lähestyessä hänen piti pudottaa painoaan entisestään.

Painoluokkalajeissa, kuten painonnostossa, painonveto tehdään joskus saunassa. Saunassa hikoilemalla elimistön saa tyhjennettyä nesteestä, jolloin urheilijan kehonpaino putoaa.

Laura ei ollut ennen pudottanut painoaan saunomalla. Tarkoituksena oli toistaa kaavaa, jossa ensin saunottiin 20 minuuttia ja kuivattiin sitten hiki nopeasti iholta. Antin mukaan pyyhkimätön hiki imeytyisi takaisin kehoon. Kuivaamisen jälkeen käytäisiin puntarilla tarkistamassa tilanne ja sitten palattaisiin saunaan.

Laura sopi Antin kanssa, että valmentaja tulisi Lauran ja hänen entisen avopuolisonsa kotiin neuvomaan tarpeen tullen saunottamisessa. Oltiin sovittu, että avopuoliso kuivaisi Lauraa ja valmentaja pysyisi saunan ulkopuolella.

– Jossain vaiheessa Antti kuitenkin tuli saunaan, Laura kertoo.

Antilla oli saunotukseen kummalliselta tuntunut sääntö. Bikineitä ei saanut olla päällä, koska ne keräsivät nestettä. Saunassa piti olla alasti. Pipo sai jostain syystä olla päässä.

Laura istui kotinsa lauteilla ilkosillaan. Antti katseli 40 vuotta nuorempaa suojattiaan oven läpi. 20 minuuttia kului. Oli aika kuivata hiki pois. Toisin kuin oli sovittu, Antti alkoi kuivata Lauran kehoa pyyhkeellä.

– Antti sanoi, ettei hän katso minnekään, mutta sitä on vaikeaa uskoa, kun hän kuivasi minut edestä ja takaa ja asetti minut eteensä puntarille alastomana, Laura kertoo.

Urheilija piti saunottamista erikoisena jo tapahtumahetkellä. Hänellä ei ollut painonvedosta kokemusta, joten hän ei osannut sanoa, mikä oli oikea tapa menetellä.

– Muistan, kun istuin saunassa ja olin ollut Antin kuivatuksessa muutaman kerran. Ajattelin, että tämä tuntuu vähän hassulta. Mietin, että tämä ei ole ihan kivaa. En halua olla valmentajani kanssa niin läheinen, että hän kuivaa etu- ja takapuoltani, Laura sanoo.

Laura kysyi myöhemmin entisen seuransa aikuiselta jäseneltä, saako painoa vetäessä olla bikinit päällä. Tämä järkyttyi. Ethän sinä vain tarkoita, että... hän kysyi Lauralta. Kyllä, olemme saunoneet alasti, Laura kertoi.

– Painonnostossa painonveto vedetään parhaimmillaan tuulipuku päällä. Se on ihan paskapuhetta, etteivät bikinit saisi olla päällä. Se on ollut valetta ja asemaa on käytetty hyödyksi, ex-seuran jäsen kertoo IS:lle.

Lauran tunteet ovat muuttuneet täysin, kun hän on ymmärtänyt, mitä tilanteessa itse asiassa tapahtui.

– Oksettaa ja kuvottaa.

Saunotus toistui suurin piirtein samanlaisena kahdesti uudelleen, mutta näillä kerroilla mukana oli myös Jenna. Eräällä kisamatkalla Antti asetti puntarin keskelle majoituspaikan huonetta painonvedon yhteydessä. Itse hän istui sängyllä ja katseli, kun alastomat valmennettavat kävivät vaa’alla.

– Antti valvoi tilaisuutta koko ajan hyvinkin tarkasti, Laura kertoo.

Toisella ja kolmannella kerralla Antille oli annettu Lauran mukaan suostumus ottaa aikaa siitä, kuinka kauan tytöt istuvat saunassa. Lauran ja Jennan piti hoitaa kuivatus ja punnitseminen itsenäisesti. Jälleen kerran Antti kuitenkin tuli mukaan ja tarttui pyyhkeeseen.

– Minulla ei ollut ensimmäisellä kerralla mitään hajua, että Antti edes tulisi saunaan ja alkaisi kuivaamaan. Hän alkoi vain pikkuhiljaa lipua mukaan. Samoin kävi, kun saunoimme Jennan kanssa. Silloin saunassa oli puinen ovi, joka Antin piti kunnolla avata, jotta hän näki meidät, Laura kertoo.

Laura ja Jenna kokevat, että Antin toiminta saunotuksessa oli epäasiallista ja häiritsevää. Urheilijoiden mielestä häirintä ei jäänyt vain fyysiseksi, vaan sitä ilmeni myös valmentajan puheissa.

Laura kertoo esimerkin, joka liittyy kuukautiskiertoon. Naisurheilijoiden harjoittelua pitää suunnitella kierron mukaan, koska se vaikuttaa kehon hormonitasoihin.

– Antti kertoi aina hormoneihin liittyen, milloin pitäisi harrastaa seksiä. Jos ei ole seksikumppania, niin omalla kädellä sitten. Antti sanoi, että hän voisi sen hoitaa. Hän voisi panna asiat kuntoon, mutta hän ei niin tee. Tämän ovat monet muutkin kuulleet hänen sanovan, Laura kertoo.

Toisella kertaa Antti kommentoi Lauran parisuhteen päättymistä sanomalla, että hänestä tulisi hetero, jos häntä ja hänen tyttöystäväänsä ”pukkaisi” kunnolla.

Lauran mielestä Antti käytti valta-asemaansa väärin myös eräiden kisojen jälkeen, vaikka tuolloin ei kyse ollutkaan seksuaalisesta häirinnästä. Valmentaja vaati urheilijoitaan harjoittelemaan krapulassa tai yhä päihtyneenä.

Antti oli ollut edeltävän illan istujaisissa tarjoamassa urheilijoilleen alkoholia. Ilta venähti pitkäksi. Aamulla oli kuitenkin harjoiteltava, vaikka terveysriskit olivat ilmeiset.

– Jos illalla on kuningas, pitää olla kuningas myös aamulla. Eli jos perseilee, pitää myös treenata, Laura kertoo Antin sanoneen.

Selkävaivat eivät ottaneet hellittääkseen. Laura uskaltautui magneettikuviin, vaikka pelkäsi Antin reaktiota. Kuvista löytyi rasitusmurtuma ja painaumia. Antin fysioterapeuttikaveri otti taas vastuun kuntoutuksesta.

Kuntouttaessaan selkäänsä laaditulla ohjelmalla Laura kuitenkin tunsi kipua. Hän huomautti asiasta fysioterapeutille, joka hermostui ja valitti Laurasta Antille. Miehet jättivät Lauran yksin vaivansa kanssa.

– Aloin miettiä, onko valmennussuhde ammattimainen ja onko tässä toimittu asianmukaisesti. Kun menee huonosti ja loukkaantuu, niin käännetään selkä kokonaan, Laura sanoo.

Laura katkaisi valmennussuhteensa Antin kanssa syksyllä 2021. Jenna on tehnyt samoin.

Joulukuussa 2021 Laura ja Jenna tekivät Antista ilmoituksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle. He väittivät valmentajan käyttäytyneen epäasiallisesti. Myöhemmin naisten seura teki myös rikosilmoitukset.

Suomen painonnostoliitto perusti työryhmän tutkimaan vakavina pitämiään syytöksiä. Liitto asetti Antin väliaikaiseen kilpailukieltoon tutkinnan ajaksi. Antti kiisti syyllistyneensä epäasialliseen käytökseen.

Työryhmää rupesi vetämään ulkopuolinen selvitysmies, joka on meritoitunut juristi. Juristi kuuli kaikkia asianosaisia ja laati kuulemisista raportin.

Raportin mukaan Antti oli syyllistynyt kolmessa tapauksessa seksuaaliseen häirintään. Näihin tapauksiin sisältyivät Lauran yllä esittämät saunotukset ja seksuaalissävytteiset sanalliset viestit. Raportin mukaan päihtymystilassa harjoittelu oli puolestaan Antilta epäurheilijamaista käytöstä.

Juristi arvioi, että Antti oli rikkonut sekä Painonnostoliiton kurinpitosäädöksiä että Suomen perustus- ja tasa-arvolakia.

Suomen painonnostoliiton johtokunta päätti yksimielisesti, että Anttia pitää rangaista toimintakiellolla. Antti asetettiin kuuden kuukauden toimintakieltoon kaikesta liiton alaisesta toiminnasta. Johtokunnassa oli eri mielipiteitä siitä, kuinka pitkä toimintakiellon pitäisi olla.

Sitten tapaus sai käänteen, joka turhauttaa sekä Lauraa että IS:n haastattelemia suomalaisen painonnoston taustavaikuttajia.

– Minulla on tosi paska fiilis siitä, että henkilön, joka minun mielestäni on toiminut väärin ja epäeettisesti, käytöstä katsotaan läpi sormien. Minulla on kädetön olo. Haluaisin vain, että ihmiset tietäisivät, etten ole tässä huvin vuoksi. Tämä on ihan helvetin perseestä, Laura sanoo.

Antti valitti Painonnostoliiton päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Antin valitus perustui sille, ettei häntä olisi kuultu asiassa riittävästi ja etteivät toimintakiellon perusteet olisi käyneet ilmi päätöksestä. Lautakunta hylkäsi Antin molemmat vaatimukset perusteettomina.

Siitä huolimatta Oikeusturvalautakunta päätyi kumoamaan Painonnostoliiton langettaman toimintakiellon. Lautakunta totesi, ettei toimintakiellolle ollut riittävästi näyttöä. Näytön riittämättömyydestä Antti ei tosin ollut edes valittanut.

Julkisen päätöksen voi lukea kokonaisuudessaan täältä.

Oikeusturvalautakunnan perustelujen ytimenä oli se, ettei Painonnostoliiton raportista voitu riittävässä määrin päätellä, että Antin saunotukset ja seksuaalissävytteiset kommentit olisivat olleet Laurasta ja Jennasta ahdistavia ja ei-toivottuja.

Perustelu on ristiriidassa sen kanssa, mitä Laura on kertonut IS:lle.

– A (Antti) on oikeusturvalautakunnalle antamassaan lausumassa esittänyt näkemyksensä siitä, miksi valmennettavat olivat kutsuneet hänet valvomaan painonvetoa. A:n arvion mukaan valmennettavat tarvitsivat kokeneemman henkilön sanomaan, milloin painonveto on syytä lopettaa, Oikeusturvalautakunnan päätöksessä lukee.

Antti väitti omassa kuulemisessaan myös saaneensa tytöiltä erään saunotuksen ja punnituksen jälkeen videon, jossa nämä tanssivat kylpytakeissa. Lautakunta piti tätä osoituksena siitä, että valmentajan tekemälle saunotukselle oli tyttöjen suostumus ja ettei hänen toimintaansa pidetty ei-toivottuna.

Painonnostoliiton puheenjohtaja Tarmo Kuusisto esittää kylpytakkivideosta täysin eri näkemyksen. Kuusisto myöntää, että video on olemassa, mutta hänen mukaansa se ei millään lailla liity Antin väittämään tapahtumaan.

– Video on kuvattu pari kolme kuukautta tapahtuman jälkeen täysin eri tilanteessa. Tytöt eivät lähettäneet videota Antille, vaan latasivat sen sosiaaliseen median palveluun, josta Antti kävi itse sen imuroimassa. Antti yrittää kumota väitteen ahdistavasta tilanteesta esittämällä todisteen, joka on täysin irrallaan varsinaisesta tapahtumasta, Kuusisto sanoo Ilta-Sanomille.

Myöskään seksuaalissävytteiset viestit eivät lautakunnan mukaan voineet olla toimintakiellon perusteena, koska ei voitu osoittaa, että valmentajan käytös olisi ollut kohteille vastentahtoista tai ei-toivottua.

Antti kertoi oikeusturvalautakunnalle antamassaan lausumassa käyttäneensä ilmaisua ”jos ei asiat muuten tule kuntoon, niin täytyy panna kuntoon”. Antti totesi käyttäneensä monta muutakin vanhaa fraasia ja slogania, joita mies- ja naisvalmentajat olivat käyttäneet.

Hän väitti puhetapaa molemminpuoliseksi urheilijoidensa kanssa.

– A:n esittämien hänen ja erityisesti yhden valmennettavan välisten viestien perusteella keskustelu on ollut rohkeaa ja osin intiimiä seksuaalisuuteen liittyvää myös valmennettavan valmentajalleen lähettämissä viesteissä, päätöksessä lukee.

Laurasta päätöksen väite on outo. Hän ei ole keskustellut Antin kanssa kuin kuukautisista ja niiden vaikutuksesta harjoitteluun.

– En keksi mitään muuta seksuaalissävytteistä, mihin hän olisi voinut tarttua, Laura kommentoi.

Lautakunta ei kokenut Antin ylittäneen viestinnässään sellaista rajaa, että hänen voitaisiin näyttää syyllistyneen lainvastaiseen toimintaan. Myös krapulassa harjoittamisen suhteen Oikeusturvalautakunta piti selvityshenkilön raporttia puutteellisena eikä näin nähnyt edellytyksiä toimintakiellolle.

Poliisin tutkinnan lopputuloksesta riippuu, onko tapahtuneella mitään seuraamuksia Antille. Laura ja Jenna ovat toistaiseksi puhuneet kokemastaan monille tahoille ilman tulosta. Laura on kokenut prosessin seuraukset jo omassa elämässään.

Hän työskentelee yhä kuntosalilla, jossa monet tuntevat Antin. Hänestä tuntuu, että häntä on alettu syrjiä arkielämässä.

– Huomaan, että minua katsotaan nenänvartta pitkin. Ajatellaan, että olisin tilanteessa Jennan kanssa huvin vuoksi – koska meistä on hauskaa tehdä näin, Laura kertoo.

Antti on osaltaan vaikeuttanut tilannetta lisää. Hän on Lauran mukaan sanonut Jennalle, että Laura haluaa pilata Jennan uran nostamalla epäillyn epäasiallisen käytöksen esille.

Laura ei tiedä, haluaako tai uskaltaako hän jatkaa kilpailemista, koska kisapaikat ovat täynnä Antin kavereita. Tilanne on hyvin ikävä, koska painonnosto on hänelle luontainen ja tärkeä urheilumuoto.

– Ei pitäisi ajatella sitä, mitä muut ajattelevat, mutta totta kai minä mietin, Laura kertoo.

Suomen painonnostoliiton puheenjohtaja Tarmo Kuusisto on hyvin pettynyt Urheilun oikeusturvalautakunnan päätökseen.

– Mielestäni päätös on täysin käsittämätön. Se loukkaa räikeästi urheilijoiden oikeusturvaa. Päätös katsoo tapausta yksisilmäisesti ammattivalmentajan näkökulmasta, että hänellä on oikeus harjoittaa omaa ammattiaan, Kuusisto sanoo.

– Kuka näiden tyttöjen oikeuksia puolustaa? Jos tällainen asia menee ongelmitta läpi, kuka enää lähettää Suekiin mitään ilmoituksia?

Erityisen ”käsittämättömänä ja härskinä” Kuusisto pitää sitä, että Oikeusturvalautakunnan päätöksen jälkeen Laura ja Jenna ovat alkaneet saada osakseen vihaviestejä ja ilkkumista ”varsinkin Pohjois-Suomesta”. Viesteissä naisille vaaditaan rangaistusta, koska he ovat lähettäjien mukaan loukanneet loanneet syyttömän miehen maineen ja loukanneet Antin kunniaa.

Kuusisto pitää viestien lähettäjien järkeilyä outona, koska Antti on myöntänyt saunotusten ja seksuaalissävytteisten kommenttien todella tapahtuneen. Laura ja Jenna ovat vain ottaneet asian puheeksi.

– Keskustelu on aivan absurdia. Minulla on halu liiton puheenjohtajana noudattaa liiton eettisiä periaatteita. Turhaan me sitten liiton nettisivulla muistutamme eettisistä periaatteista, jos niistä ei loppupeleissä pidetä kiinni.

Kuusisto suomii painonnoston kulttuuria kovin sanoin. Hän muistuttaa, että naispainonnosto on virallisesti alkanut vasta 1980-luvun lopussa ja lajipiireissä on vanhaa kaartia, joiden pirtaan nuoret naisnostajat eivät vieläkään istu.

– Tässä lajissa on valitettavasti vielä vanhoja punaniskoja. Kulttuurinmuutos ei ole ihan helppo. On pohdinnan paikka, miten teroitamme vanhan kansan porukalle, että eettiset periaatteet tarkoittavat ihan oikeasti sitä, että niitä pitää noudattaa. Jokaisella pitää olla oikeus turvalliseen harjoitteluympäristöön. Ei se ole mitään sanahelinää. Sen pitää myös näkyä toiminnassa ja käytöksessä, Kuusisto sanoo.

Vaikka Oikeusturvalautakunta pyörsi toimintakiellon, Kuusisto haluaa kaikesta huolimatta lähettää selvän viestin niille nuorille painonnostajille, jotka mahdollisesti kokevat epäasiallista käytöstä lajin parissa.

– Tehkää ilmoitus Suekiin. Hoidetaan asia niin tarkalla kammalla, ettei siihen jää mitään tällaista mahdollisuutta. Ollaan vielä huolellisempia kuin tämän tapauksen kanssa, vaikka mielestämme olimme huolellisia. Jälkeenpäin on tullut mieleen joitakin asioita, jotka olisi pitänyt kirjata täsmällisemmin, jottei Oikeusturvalautakunta olisi päässyt kiinni niihin, Kuusisto kertoo.