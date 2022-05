Tom Bradylle uskomaton kasa rahaa! Supertähti tekee uuden aluevaltauksen

Tom Brady ei ole vielä lopettanut, mutta solmi jo valmiiksi työsopimuksen peliuran jälkeiselle ajalle.

Amerikkalaisen jalkapallon pelinrakentajalegenda Tom Brady tekee uuden aluevaltauksen. Tv-kanava Fox julkisti tiistaina jymypaukun: Brady aloittaa heti uransa jälkeen kanavan analyytikkona.

44-vuotiaan Bradyn lopettamisuutinen vuoti talvella julkisuuteen ja Brady kertoi pian sen jälkeen myös itse lopettamisestaan. Lopulta Tampa Bay Buccaneersin supertähti päätti kuitenkin päättää uransa omilla ehdoillaan ja omalla ilmoituksellaan, ja pyörsi puolitoista kuukautta myöhemmin lopettamispäätöksensä.

Lue lisää: Tom Brady ei lopetakaan pelaajauraansa

Lue lisää: Mies osti himoitun keräily­harvinaisuuden hurjalla summalla – seuraavana päivänä sen arvo romahti dramaattisesti

Brady aloittaa Foxilla analyytikkona ja brändilähettiläänä sitten, kun ura on virallisesti ohi. Ensi syksynä alkaa Bradyn 23. NFL-kausi.

– Olen innoissani, mutta työt Tampan kanssa ovat pahasti kesken, Brady twiittasi Foxin uutisen jälkeen.

Bradyn hankkiminen riveihin on iso voitto Foxille, joka oli jäämässä alansa markkinoilla muiden kanavien jalkoihin. Foxin aiempi selostaja-kommentaattori-duo Joe Buck-Troy Aikman lähti aiemmin ESPN:lle, mikä oli Foxille kova isku.

Bradyn parina otteluita selostaa Kevin Burkhardt. Mediatietojen mukaan Brady ei lähtenyt uuteen pestiin halvalla, sillä New York Post arvioi Bradyn sopimuksen arvoksi 375 miljoonaa dollaria (noin 356 miljoonaa euroa).

Bradyn jättimäinen kymmenen vuoden sopimus lyö laudalta muiden asiantuntijoiden kontrahdit. NY Postin mukaan CBS maksaa Tony Romolle 18 miljoonaa dollaria kaudessa, kuten tekee myös ESPN Aikmanille.

Bradyn arvo on siis tuplat kollegoihinsa verrattuna ja NY Postin mukaan kymmenvuotinen sopimus on suurin koskaan amerikkalaisessa tv-urheilussa solmittu sopimus.

Kerran vielä? Tom Brady pyörsi lopettamispäätöksensä reilun kuukauden mietinnän jälkeen.

Tom Brady on yksi kautta aikain parhaista amerikkalaisen jalkapallon pelaajista. Hän on voittanut sarjan mestaruuden seitsemästi ja hänet on valittu viidesti NFL:n mestaruusottelun Super Bowlin arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Hän on voittanut eniten otteluita pelinrakentajana (243), heittänyt eniten onnistuneita heittoja (7 236), heittänyt eniten touchdowneja (624) ja heittänyt eniten jaardeja (84 520).

Bradyn odotetaan päättävän uransa tulevan kauden jälkeen, mutta Brady ei ole vahvistanut asiaa. Supertähti voidaan nähdä vielä kertaalleen Euroopassakin, kun Tampa Bay ja Seattle pelaavat marraskuussa NFL:n runkosarjaottelun Saksan Münchenissä.