Kuvat ei herkille: UFC:ssä nähtiin kammottava tyrmäys – ottelijan kasvot vääntyivät epäluonnollisiksi

Michael Chandler voitti Tony Fergusonin rajun tyrmäyksen jälkeen.

UFC 274 -vapaaotteluillassa nähtiin erittäin raju tyrmäys sunnuntaiaamuna Suomen aikaa. Michael Chandler potkaisi Tony Fergusonin tajun kankaalle toisen erän alussa ajassa 0.17 kevyensarjan ottelussa. Potku osui suoraan leukaan.

Ferguson rojahti etupotkun voimasta huolestuttavan näköisesti mahalleen ja jäi makaamaan täysin hervottomana häkin pohjalle.

Chandler heitti neljä-viisi takaperinvolttia tuuletellessaan voittoa, kun lääkintähenkilökunta auttoi Fergusonia virkoamaan. Tyrmätyllä kesti minuutteja päästä tolpilleen, mutta hän pystyi seisomaan, kun ottelun tulos julistettiin.

– Tuo oli hullua. Vastaavaa ei ole nähty koskaan. Kukaan ei ole ennen tyrmännyt Tony Fergusonia yhdellä iskulla. Tuo oli kaikkien aikojen paras etupotku suoraan naamaan, UFC:n asiantuntija Joe Rogan sanoi lähetyksessä.

– Tuo oli kuin jalkapallopotku suoraan leukaan, toinen asiantuntija Daniel Cormier kommentoi.

Chandler kävi itsekin takamuksellaan Fergusonin lyönnin voimasta avauserässä. Molempien silmäkulmat aukesivat ensimmäisen erän matto-ottelun aikana.

Chandler, 36, on voittanut urallaan nyt 23 ottelua ja hävinnyt seitsemän kertaa. Voitto oli yhdysvaltalaisen uran toinen UFC:ssä. Hän saapui Bellator-promootiosta tähtenä tammikuussa 2021 ja on sen jälkeen hävinnyt kevyensarjan ex-mestarille Charles Oliveiralle ja Justin Gaethjelle.

Oliveira ja Gaethje kohtasivat sunnuntaina tapahtuman huipentaneessa ottelussa. Oliveira voitti.

Niin Oliveira kuin Chandlerkin ilmoittivat voittojensa jälkeen, että haluaisivat kohdata seuraavaksi irlantilaisen megatähden Conor McGregorin.

Ferguson, 38, on voittanut urallaan 26 kertaa ja hävinnyt seitsemästi. Fergusonia, jonka lempinimi on El Cucuy, on pidetty kulttiottelija. Hänen uransa on kuitenkin ollut laskussa vuodesta 2020, sillä yhdysvaltalainen on hävinnyt neljä ottelua peräkkäin.