UFC:n supertähdeltä riistettiin mestaruus jo ennen ottelua – Teemu Packalén ällistyi noloa mokaa: ”Se on häpeä”

Charles Oliveira menetti mestaruusvyönsä.

UFC:n kevyensarjan mestari Charles Oliveira menetti mestaruusvyönsä jo ennen lauantain ja sunnuntain välisen yön titteliottelua Justin Gaethjea vastaan.

Vapaaottelufanien hämmästykseksi ”Do Bronx” Oliveira painoi liikaa punnituksessa. Kevyensarjan painoraja on 155 paunaa eli noin 70,3 kilogrammaa.

Vaaka näytti brassiottelija Oliveiran painavan 0,5 paunaa (n. 200g) yli sallitun rajan.

– En voi ymmärtää, tällainen on todella harvinaista titteliottelussa. Minun on vaikea käsittää, että on mikä on voinut mennä pieleen, Ilta-Sanomien vapaaotteluasiantuntija Teemu Packalén sanoo.

Oliveiran ja Gathjen välinen huippuottelu otellaan, vaikka Oliveira ei päässyt painorajan alle. Oliveira kuitenkin menettää vyönsä, vaikka voittaisi ottelun. Jos Gaethje voittaa, hänestä tulee mestari.

Packalén arvelee, ettei Oliveira ole sataprosenttisessa fyysisessä kunnossa.

– En keksi mitään muuta vaihtoehtoa kuin sen, että Oliveiralla on pieni flunssa tai flunssan jälkitila, joka vaikuttaa aineenvaihduntaan. Mistään muustahan ei ole kyse kuin siitä, että hänellä on jäänyt nesteitä kroppaan, entinen UFC-ottelija Packalén sanoo.

– Minulle ei kävisi noin, ellen olisi kipeänä tai joku muu fyysinen tekijä vaikuttaisi aineenvaihduntaani, hän jatkaa.

Packalénin mukaan painorajan ylitys ei tullut Oliveiran joukoille yllätyksenä punnituksessa, sillä ottelijoiden painoa seurataan tarkasti koko viikon ajan ennen ottelua.

– Luultavasti neuvottelut on aloitettu jo hyvissä ajoin. Olisi mukava tietää, kuinka suuren siivun ottelupalkkiostaan Oliveira on joutunut antamaan Gaethjelle.

Ottelupalkkion siivuttaminen on Packalénin mukaan tyypillistä silloin, jos toinen ottelijoista ei pääse painorajan alle.

Oliveiran epäonnistumiseen reagoitiin voimakkaasti vapaaottelupiireissä. Painorajan ylittämistä pidetään jopa häpeällisenä.

– On se häpeä. Kyseessä on niin iso ottelu, Packalén sanoo.

Packalén ajatteli Oliveiran voittavan ottelun 80–90 prosentin todennäköisyydellä, mutta asetelmat muuttuivat.

– Usein ajatellaan edun olevan sillä, joka ei ole päässyt painoihin. Tässä tapauksessa puhutaan niin pienestä ylityksestä, ettei siitä ole mitään etua. Sen sijaan Oliveira on tehnyt valtavasti töitä päästäkseen rajan alle. Vaikuttaako se nyt niin, että Oliveira sippaa nopeasti?