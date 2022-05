Kohuoligarkki Abramovitsh myi Chelsean liki 5:llä miljardilla

Joukkue myydään baseballseura LA Dodgersin osaomistajan johtamalle ryhmälle.

Englannin Valioliigassa pelaava Chelsea kertoo tiedotteessaan, että yhdysvaltalaisen Todd Boehlyn johtama ryhmä ostaa jalkapalloseuran. Boehly on yhdysvaltalaisen baseballseura LA Dodgersin osaomistaja.

Sopimus on arvoltaan 4,25 miljardia puntaa eli noin 4,97 miljardia euroa. 2,5 miljardia puntaa käytetään joukkueen osakkeisiin ja 1,75 miljardilla on tarkoitus sijoittaa seuraan. Kaupan on määrä valmistua toukokuun lopulla. Brittilehti Guardianin mukaan myynnille tarvitaan Valioliigan ja Britannian hallinnon hyväksyntä.

Britannian hallitus on aiemmin asettanut Chelsean omistajalle, venäläisoligarkki Roman Abramovitshille talouspakotteita Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Lisäksi hänen varojaan on jäädytetty. Toimien vuoksi Abramovitsh joutui laittamaan seuran myyntiin. Seura kertoo, että osakkeiden ostosta saadut varat siirretään jäädytetylle britannialaiselle pankkitilille.

Seuran mukaan Abramovitsh on vahvistanut, että tarkoituksena on lahjoittaa kaikki varat hyväntekeväisyyteen. Britannian hallinnolta tarvitaan hyväksyntä, jotta varat voidaan siirtää eteenpäin.

Abramovitshin on väitetty hankkineen vuonna 2003 lontoolaisseuran omistukseensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin käskystä, mutta Abramovitsh on kiistänyt väitteen.

Lontoolaisseura on noussut Abramovitshin omistusaikana yhdeksi Englannin menestyksekkäimmistä joukkueista.