Kommentti: Absurdi riita Olympiakomitean kulisseissa kuvastaa, kuinka repivä hahmo Jan Vapaavuoresta on tullut

Riitaisan tilanteen suurin kärsijä on suomalainen urheilu, jonka yllä leijuu synkkä varjo, kirjoittaa toimittaja Jaakko Tiira.

Pahin myrsky Olympiakomitean ympärillä on taantunut, mutta kulisseissa kuohuu.

Riidan keskiössä on selvitys, jota Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt yli kuukausi sitten OK:n hallituksen toimista Mika Lehtimäen tapauksessa.

Viime kädessä kyse on kahdesta asiasta. Kuka selvityksen tekee ja kuka selvityksen tekijän määrittää?

Sulkapalloliiton puheenjohtaja Tytti Saarinen lähetti muille OK:n jäsenliitoille kirjeen huhtikuun alussa. Hän ihmetteli, miten OK:n hallitus voi tilata selvityksen omasta toiminnastaan ja vaati, että selvityksen teettäisi OK:n jäsenistö.

Saarisen vaatimus on validi, sillä OK:n hallituksen toiminnan selvityksessä on kyse hallintotavan arvioinnista, siis moraalisista kysymyksistä.

Suuren yleisön silmissä selvityksen uskottavuus on vähintäänkin arveluttava, mikäli sen tilaa taho, jonka toimia tutkitaan.

Riita syntyi viime viikon maanantain (2.5.) keskustelutilaisuudessa, kun Saarinen ampui puheenvuorossaan alas seitsemän suuren palloilulajin esittämän selvityskoalition sidonnaisuusongelmiin vedoten.

Saarinen sai vastapalloon OK:n puheenjohtaja Jan Vapaavuorelta, joka kertoi sulkapallopomon tarjonneen omaa yritystään tekemään selvitystä.

Saarinen täsmensi myöhemmin IS:lle ilmaisseensa maaliskuun lopussa kiinnostuksen osallistua tarjouskilpaan. Hän korosti, että ”saastui” selvityksen mahdollisena tekijänä siinä vaiheessa, kun lähetti selvitystä koskeneen kirjeen Sulkapalloliiton puheenjohtajana.

Vapaavuoren puheenvuoro Saarisen toiminnasta oli kuitenkin omiaan aiheuttamaan ihmetystä muiden lajipomojen keskuudessa.

Selvitys, jonka teettämisestä nyt kiistellään, on merkittävä. Sen pohjalta jäsenliittojen pitäisi päättää, nauttiiko Vapaavuoren johtama OK:n hallitus vielä kenttäväen luottamusta.

Yhtäältä riita myös kuvastaa kuinka repiväksi Vapaavuoren asema OK:n johdossa on kehittynyt.

Jos Vapaavuori olisi eronnut, koko selvitystä ei olisi tarvittu.

Nyt, yli kuukausi skandaalin puhkeamisen jälkeen kuitenkin kiistellään siitä, kuka on tarpeeksi riippumaton ja kenellä on sidonnaisuuksiin liittyviä ongelmia. Kuka on kannattanut Vapaavuorta, kuka ei? Kuka on liian lähellä Olympiakomiteaa, kuka riittävän kaukana?

Siinä sivussa eri tahot ovat syytelleet toinen toisiaan asian pitkittämistä. Siitäkin huolimatta, että kaikki ovat toistelleet toivovansa asian pikaista selvittämistä.

Soppa on sakea – jopa absurdi, sillä kyse on Vapaavuoren likaamasta pyykistä ja sen pesusta.

Käytännössä tilanne voi edetä kahdella tavalla. Selvityksen tilaa joko hallitus tai jäsenistö.

Jos selvityksen tilaa tutkinnan kohteena oleva hallitus, se heittää väistämättä varjon selvityksen ja myös koko Olympiakomitean ylle.

Jäsenliittoja on 90, joten kaikkia tyydyttävän tahon löytäminen selvityksen tekijäksi ei ole riitaisassa tilanteessa mutkatonta.

Riitaisan tilanteen suurin kärsijä on suomalainen urheilu, jonka yllä leijuu synkkä varjo.

Ja se leijuu niin kauan kun todellinen ongelma – Vapaavuoren ja kumppanien toiminta – on läpivalaisematta ja luottamus on mittaamatta.

Selvitys aloitetaan ja lopetetaan jossain vaiheessa, mutta se jättää väistämättä arvet urheilun liittokenttään. Etenkin jos – ja kun – Vapaavuori jatkaa OK:n johdossa.

Jos jo selvityksen teettäminen aiheuttaa näin suuren myrskyn, on vaikeaa nähdä, miten urheiluväki yhdistyisi kenttää polarisoivan Vapaavuoren taakse.