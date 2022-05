Uran rankat kokemukset jättivät syvän kammon – Petra Olli ei ole käynyt kahteen vuoteen puntarilla

Painin maailmanmestarilla Petra Ollilla riittää tekemistä juuri sopivasti, ja mikä parasta, työllä tuntuu olevan merkitystä.

Jyväskylä

On vaikea sanoa, kenen silmät loistavat kirkkaimmin.

Petra Olli on juuri lopettelemassa vetämiään tyttö- ja naispainikiertueen ensimmäisiä harjoituksia Jyväskylässä Keski-Palokan koululla. Ensin Olli ja neljä Harjun Woimassa painia harrastavaa tyttöä ovat pitäneet painiesityksen noin 300 oppilaalle. Tämän jälkeen noin 50 ekaluokkalaista ovat saaneet liikuntatuntinsa vetäjäksi ihka aidon maailmanmestarin.

Olli on lasten keskellä kuin olisi ohjannut näitä ikänsä. Häntä on helppo lähestyä, ja tunnin jälkeen kaksi tyttöä tuleekin antamaan parhaan mahdollisen palautteen.

– Me ollaan mietitty, mitä me voitaisiin alkaa yhdessä harrastaa. Nyt me päätettiin, että me aletaan varmaan painimaan, tytöt sanovat.

Olli ilahtuu suuresti, ja hetkeä myöhemmin hämmentyy. Nimikirjoitus- ja selfiejono ulottuu liikuntasalin käytävältä kauas pihalle asti.

– Se on ihan parasta, kun palaute on noin aitoa. Silmät kirkkaina tullaan sanomaan, että vitsi meillä oli hauskaa. Ja se nimmarijono! Multa ei ole koskaan pyydetty yhtä paljon nimmareita. Kyllä oli mullakin hauskaa, Olli iloitsee.

Jyväskyläläisen koulun salissa riitti vilskettä, kun Petra Olli piti painiharjoituksia.

Hymyilevä Petra Olli valloittaa niin lasten kuin aikuisten sydämet. Suuren yleisön tietoisuuteen hän tosin nousi naama peruslukemilla, silmä umpeen muurautuneena vuonna 2015 Las Vegasin MM-kilpailuissa, joista hän palasi hopeamitalin kanssa.

Ollin ura huipentui syksyllä 2018 MM-kultaan Budapestissa. Jo noihin aikoihin, ja etenkin unelman täyttymisen jälkeen, hymy oli usein tiukassa.

Olli kuvailee Mikko Kekäläisen kirjoittamassa elämäkerrassaan Painija (Tammi) hyvin avoimesti painin raadollista arkea. Erityisesti toistuvat painonpudotukset kuulostavat lähes kidutukselta. Desilitra kerrallaan naisesta imettiin, kirjaimellisesti, mehut. Olli kertoo kirjassa, että lopulta jäljellä oli fyysisesti ja henkisesti sairas ihminen.

Monelle Ollin lopettamisilmoitus helmikuussa 2020 tuli jättiyllätyksenä.

– Ehkä ihmiset kirjan jälkeen ymmärtävät, että se päätös ei tullut naps vaan, Olli sanoo.

Petra Olli kohtasi jyväskyläläisellä koululla elämänsä pisimmän nimmarijonon.

Olli oli ainakin uransa aikana ehdottomuuksien ja ääripäiden ihminen. Hänen maailmassaan ei ollut tilaa kompromisseille, ja hän uskoi, että vain pahalta tuntuva treeni voi olla tehokas.

– Minulla ei ollut itseluottamusta, että olisin uskaltanut levätä. Jos asteikko treenien kovuudelle on 1–5, olisihan siellä joukossa voinut välillä olla ykkösen päiviä. Mutta ei, aina piti vetää äärirajoille. Tai ainakin kolmosen tasolla. Pelkäsin häviämistä, ja siksi oli pakko treenata kovaa, että olen muka tehnyt kaiken hyvin.

– Ja kun aina treenatessa ei olla ihan terveenä, kroppakin alkaa reagoida, hän miettii.

Painonpudotukset vasta pahaa tekivätkin.

– Hulluin oli Rion olympiavuosi (2016). Painoin alkuvuodesta yli 70 kiloa, ja kisoihin piti pudottaa alle 58 kiloon. Se on hirveää, kun otetaan kropasta viimeisetkin nesteet. Vedetään hikipuku päällä jumppaa, ja vuorokauteen ei saa juoda mitään, Olli yksinkertaistaa.

– Viimeisinä vuosina pudotukseni eivät edes olleet mitään 6–7 kiloa, vaan paria kolmea. Mutta jo se ajatus, että piti alkaa pudottaa, oli kauhea.

Petra Ollin urakka Rio de Janeiron olympialaisissa 2016 päättyi kyyneliin.

Aina Olli sai painonsa rajan alle. Mutta kisojen väleissä hän sai ahmimiskohtauksia ja sortui tunnesyömiseen.

– Sitä on hirveän vaikea selittää. Pitäisi olla huippu-urheilija, mutta koko ajan miettii, paljonko saan syödä. Urani aikana minulla oli oikeastaan koko ajan nälkä. Paino alkoi jojoilla, ja se aiheutti huonoa itsetuntoa ja minäkuvaa, Olli huokaa.

Aiheesta puhuminen on yhä Ollille selvästi hieman vaikeaa.

– En ole käynyt puntarilla vuoden 2020 EM-kisojen jälkeen. Jäi niin paha kammo. Ajatus omasta painosta ahdistaa. Tai kävin minä kerran työterveystarkastuksessa. Silloinkin kysyin, että onko pakko.

– Suurimmaksi osaksi tunnesyöminen ja ahmiminen on uran jälkeen jäänyt pois. Silti huomaan yhä välillä miettiväni, onko ruuassa liikaa kaloreita ja rasvaa. Varmaan tuollainen seuraa ihmistä aika pitkään. Uskallan silti nykyään vähän herkutellakin, hän kertoo.

Petra Olli nautti pitäessään painiharjoituksia Jyväskylässä.

Syksyllä 2019, noin vuosi MM-kullan jälkeen, Ollilla diagnosoitiin masennus. Viime vuosina kroppa ja mieli ovat toipuneet rinnan.

– Vieläkin on sellaisia ajanjaksoja, alakuloa ja masennusta, mitä kirjassa kuvasin. Mutta niitä hetkiä, kun halusin vain jäädä makaamaan sängynpohjalle, ei ole tullut, hän kertoo.

Uran loppuvaiheissa rakas laji otti enemmän kuin antoi. Uudessa roolissa valmentajana paini on taas mukavaa.

– Välillä tuntuu treenisalilla, että vitsi mä olen hyvä valmentaja, on tosi hyvä draivi, kaikki työt onnistuvat ja on energiaa. Sitten kun tulee jokin pieni pettymys, tuntuu, että ei tästä taas tule yhtään mitään. Mutta ne laskuvaiheet eivät ole niin pahoja ja pitkiä kuin joskus, Olli kuvailee.

Sellaiset hetket, joita hän esimerkiksi Jyväskylässä pääsi kokemaan, ovat tärkeitä.

– Kun saa tehdä kivoja asioita, ne antavat energiaa ja voimaa. Valmentaminen tuntuu nyt hyvältä. Ja kun tuntee, että työllä on jokin merkitys, se on arvokasta. Täälläkin oltiin kiitollisia ja innostuneita, että tulimme.

Ollin Jyväskylän-visiitti osui keskelle tiukkaa valmennusjaksoa Kuortaneella. Pari viime viikkoa on vierähtänyt pääasiassa painisalilla.

– Painihommia on nyt ihan sopivasti, ja saan päättää itse, miten paljon niitä teen. Sunnuntaina lähdemme Indrekin kanssa viikoksi lomalle. Neljään vuoteen ei olekaan oltu kuin painireissuilla. Tulee tarpeeseen, Olli naurahtaa.

Tuntuu hyvältä nähdä Petra Ollin taas hymyilevän.