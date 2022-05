Vladimir Putin puolusti tulisesti Kamila Valijevaa – USA:n olympiapomo täräytti synkän vilppiepäilyn Venäjän dopingselvityksestä

Sarah Hirshland on ottanut asiakseen saada Yhdysvaltain olympialuistelijoille kultaiset mitalit.

Yhdysvaltain olympia- ja paralympiakomitean (USOPC) pomo Sarah Hirshland on ilmaissut huolensa venäläisen kohutaitoluistelijan Kamila Valijevan dopingtapauksen jatkoselvityksen rehellisyydestä.

16-vuotiaan Valijevan tapaus on nyt Venäjän antidopingtoimiston Rusadan selvityksessä, mikä närkästyttää Hirshlandia.

Hirshlandin mukaan on mahdollista, ettei tutkinta ole puolueeton varsinkaan sen jälkeen, kun Vladimir Putin viime viikolla puolusti tulisesti Valijevan syyttömyyttä Moskovan Kremlissä järjestetyssä tilaisuudessa.

Putin sanoi tilaisuudessa, että Valijevan luistelun täydellisyyttä ”ei voi saavuttaa epärehellisesti tai millään kepulikonsteilla.”

– Kun näkee uutisia Putinista puolustamassa Valijevaa, on pakko kysyä itseltään: jos hän puolustaa Valijevaa jo ennen kuin prosessi on valmis, niin miten voidaan varmistua siitä, että selvitys on lahjomaton? Hirshland kysyi Washington Postin haastattelussa.

Valijevan dopingkäry oli yksi Pekingin olympiakisojen kohutuimmista aiheista. Viime joulukuussa annettu positiivinen dopingnäyte tuli julkiseksi kesken olympiakisojen, kun Valijeva ja muu Venäjän joukkue oli ehtinyt jo kilpailla menestyksekkäästi joukkuekilpailussa.

Valijevan annettiin luistella olympiakisojen yksilökilpailussa, mutta huippulahjakkuus romahti mediamylläkän ja paineiden takia.

Yksi Pekingin olympialaisten pysäyttävimmistä hetkistä oli, kun Kamila Valijeva peitti kyynelehtivät kasvonsa epäonnistuneen yksinluistelun päätteeksi.

Valijevan joulukuussa antama dopingnäyte sisälsi kiellettyä trimetatsidiini-lääkevalmistetta, jota käytetään esimerkiksi sepelvaltimotaudin hoitoon sekä huimauksen, tinnituksen ja näkökenttähäiriöiden hoitoon silloin, kun ne johtuvat verisuoniongelmista.

Kohu luistelijan ympärillä äityi vieläkin hurjemmaksi, kun kärylle annettiin selitys. Sen mukaan Valijeva sai kiellettyä ainetta elimistöönsä juotuaan epähuomiossa samasta lasista lääkevalmistetta käyttävän isoisänsä kanssa.

Washington Postin mukaan USOPC on tehnyt rajusti töitä saadakseen urheilijoilleen heidän ansaitsemansa tunnustuksen.

Yhdysvallat sijoittui taitoluistelun joukkuekilpailussa Venäjän jälkeen toiseksi, mutta kansainvälinen olympiakomitea ei ole Washington Postin mukaan suostunut jakamaan mitaleita ennen kuin maailman antidopingtoimisto Wadan vahvistaa tutkinnan päättyneeksi.

Hirshland haluaa nähdä yhdysvaltalaisurheilijat kultamitalit kaulassa.

– Valitettavasti se suurenmoinen ”hetki” on jo menetetty, eikä sitä voi saada takaisin. Meidän tehtävämme on tehdä parhaamme luodaksemme urheilijoille uudenlaisen hetken, Hirshland viittasi olympiakisojen mitaliseremoniaan.

Rusadalle on annettu kuusi kuukautta, eli elokuun kahdeksanteen päivään asti aikaa tutkia Valijevan tapausta. Lopullista päätöstä tapauksesta ei odoteta ennen ensi vuotta.