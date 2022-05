Alina, 14, kuoli Venäjän hyökkäyksessä Mariupolissa – oli Ukrainan suurimpia lupauksia lajissaan

Alina Perehudovan lupaava urheilu-ura ja elämä päättyivät Venäjän hyökkäykseen.

Ukrainalainen painonnostajalupaus Alina Perehudova on kuollut Ukrainan sodassa. Vasta 14-vuotias Perehudova sai surmansa iskussa Mariupolin kaupungissa.

Asiasta kertoo ukrainalainen Television News Service, jolle Mariupolin kaupunginvaltuuston tiedotus on vahvistanut Perehudovan kuoleman.

Perehudova oli nuoresta iästään huolimatta jo menestynyt painonnostossa ja noussut Ukrainan maajoukkueen kynnykselle. Viime vuonna Perehudova voitti kultaa Ukrainan mestaruuskilpailuissa.

– Hän halusi jatkaa uraansa ja voittaa kilpailuja korkeimmalla mahdollisella tasolla. Sitten ”venäläinen maailma” tuli hänen kotikaupunkiinsa ja ”vapautti” hänet tästä tulevaisuudestaan, Television News Service siteeraa Perehudovan kuolinilmoitusta.

Samassa iskussa kuoli myös Perehudovan äiti.

Pereduhovan kuolemasta twiittasi myös diplomaatti Mariana Betsa.

Mariupol on Ukrainan eteläosassa sijaitseva kaupunki. Venäjä on jo julistanut ottaneena kaupungin haltuunsa, mutta kaupungissa on käyty yhä taisteluita.