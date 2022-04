Ronnie O'Sullivan teki erikoisen päätöksen kesken MM-trillerin – hyvältä ystävältä täystyrmäys legendan puheille

Jimmy White ei ottanut todesta Ronnie O’Sullivanin höpötyksiä.

Ronnie O’Sullivan on lähellä ennätystä sivuavaa seitsemättä maailmanmestaruutta.

Snookerlegenda Ronnie O’Sullivan vakuuttaa, ettei välitä, miten hänen ja John Higginsin välisessä MM-välierässä käy.

Lajin suurlegendojen kohtaaminen pitkässä Crucible-ottelussa on snookerfaneille valtava tapaus, etenkin kun O’Sullivanilla on mestaruuden voittamalla mahdollisuus nousta MM-tittelien määrässä viimeinkin 90-luvun kuninkaan Stephen Hendryn rinnalle seitsemään mestaruuteen.

Tapojensa mukaan O’Sullivan on kuitenkin vakuutellut pitkin turnausta medialle, etteivät ennätykset tai voittaminen ole hänelle pääasia.

Ikään kuin sitä todistellakseen hän teki tasalukemiin 4–4 päättyneen avausjakson jälkeen poikkeuksellisen ratkaisun. Areenalta poistuttuaan O’Sullivan huikkasi perässään kulkeneen tv-kameramiehen sisään pukuhuoneeseensa.

Hetkeä myöhemmin O’Sullivan istuikin pukuhuoneessaan leppoisasti haastateltavana Eurosportin suoraan lähetykseen. Tilanne oli eriskummallinen: snookerpelaajat suostuvat ani harvoin haastatteluihin kun ottelu on kesken, saati sitten omassa pukuhuoneessaan heti jakson päätyttyä.

– En itse asiassa välitä, jos olen rehellinen. Olen täällä vain nauttimassa olostani. Vaikka häviäisin 17–4, minä vain pidän hauskaa ja nautin pelistä. Se on mottoni. Elämän täytyy olla hyvää ja hauskaa. Tämä on vain snookerpeli. Olen todella iloissani, että saan olla täällä, Eurosportin studiokommentaattorin hommia omien peliensä ohessa nykyään tekevä O’Sullivan vakuutti.

– En ole välittänyt vähääkään edelliseen seitsemään vuoteen, hyvällä tavalla. Jos voitan, hienoa, ja jos häviän, pääsen siitä yli. Se on pikku kolaus, siinä missä aiemmin se olisi ollut täystyrmäys. Mennään eteenpäin, elämä on mahtavaa. Olen vain iloinen, että olen pelaamassa täällä Johnia vastaan, se on mahtavaa.

Ronnie O’Sullivan ja John Higgins leppoisissa tunnelmissa ennen MM-turnauksen alkua. Nyt ilmeet ovat vakavammat, kun kaksikko taistelee paikasta MM-finaaliin.

Eurosportin studiossa O’Sullivanin hyvä ystävä ja lapsuuden idoli Jimmy White latasi heti suorat sanat kuusinkertaisen maailmanmestarin puheista.

– Enpä tiedä. Kaikki se kova työ mitä hän tekee, ja sitten hän puhuu noin. Ehkä se oli huono hetki, mutta tuo ei ole totuus. Hän yrittää koko sydämellään. Hän rakastaisi nousta tasoihin Hendryn ennätyksen kanssa ja ohittaa se tulevina vuosina, joten en usko tuota, White sanoi.

– En usko tuota laisinkaan, koska hän on tehnyt kaikkensa antaakseen itselleen parhaan mahdollisuuden voittaa maailmanmestaruus.

Itse areenalla O’Sullivan esiintyikin torstai-iltana leppoisista puheistaan huolimatta tulisesti. Hän osoitti näkyvästi turhautumistaan useampaankin otteeseen hakkaamalla keppiään lattiaan hävitessään ottelun ensimmäiset kolme erää, ennen kuin löysi pelinsä ja nousi tasoihin.

Vuonna 1992 ammattilaisuransa aloittaneet O’Sullivan ja Higgins ovat voittaneet yhteensä kymmenen maailmanmestaruutta ja kohdanneet ammattilaisina 76 kertaa.

Välierän toinen jakso pelataan perjantaina ja kaksi viimeistä lauantaina.