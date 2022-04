Venäjän 16-vuotias dopingluistelija ja 21-vuotias hiihtotähti saivat täyslaidallisen Norjasta: ”Hyödyllisiä idiootteja”

Oslon yliopiston Venäjän tutkimuksen professori ei pitänyt näkemästään Vladimir Putinin järjestämässä tilaisuudessa.

Pekingin talviolympialaisissa menestyneet venäläisurheilijat vastaanottivat tiistaina kunniamitalinsa Vladimir Putinilta tämän järjestämässä tilaisuudessa Moskovan Kremlissä.

Länsimaissa tapahtuma nähtiin pr-temppuna.

– Meidän loistokkaat suorituksemme olivat kisojen kohokohta. Monet urheilufanit – kansainvälisestikin – katsoivat meitä ihaillen ja juhlien. Olette jälleen kerran osoittaneet, että kuulutte maailman parhaisiin urheilijoihin, Putin sanoi Championatin mukaan.

– Venäjää vastustetaan kansainvälisesti laajasti. Siksi he haluavat näyttää tukensa maan sisällä. Pr-kampanjaa on mahdoton toteuttaa ulkomailla, mutta kotikentällä he eivät voi hävitä, sanoo Venäjän tutkimuksen professori Atle Grönn Oslon yliopistosta NRK:lle.

Menestyneet venäläisurheilijat Aleksandr Bolshunovista ja Aleksandr Ovetshkinista lähtien on jo aiemmin leimattu Putinin urheilupropagandan lähettiläiksi.

Tiistaina voimakkaimpia puheenvuoroja piti maastohiihtäjä Veronika Stepanova, 21, joka julkaisi useita Putinia ja Venäjää tukevia päivityksiä sosiaalisessa mediassa.

Naisten viestin olympiavoittajan kerrotaan pyytäneen Putinia laittamaan nimikirjoituksensa olympiamitaliin. Tilaisuudessa hiihtäjä myös puhui Venäjästä ylistävästi.

– Minun silmissäni Venäjästä on tullut jälleen vahva, ylpeä ja menestynyt. Kaikki eivät pidä siitä. Se on selvää, Stepanova julisti.

Stepanovan Instagram-kuvissa hänen rinnallaan poseeraavat muun muassa Pekingissä dopingkohuun ajautunut 16-vuotias taitoluistelija Kamila Valijeva ja taitoluistelijat Viktorija Sinitsina ja Anastasia Mishina.

– Urheilijat ovat hyödyllisiä idiootteja. Haluamme nähdä rohkeita henkilöitä, jotka ottavat kantaa sotaa vastaan. Kaipaamme sitä, mutta se ottaa aikaa, Grönn sanoo.

Grönnin mukaan esimerkiksi taiteen alalla kriittiset äänet Ukrainan sodasta ovat saaneet vastakaikua Venäjän ulkopuolelta. Hän uskoo, että urheilijat ovat muun kansan peili – osa on sotaa vastaan ja osa sodan puolesta.

Tutkijan mukaan kynnys astua esiin sodanvastustajana on suuri, eikä vähiten siksi, että pelkästään sodan mainitseminen on Venäjällä kriminalisoitu.

– Tämä on pelkkää spekulointia, mutta ympäröivä yhteisö aiheuttaa voimakkaan psykologisen paineen. Urheilijoiden täytyy tasapainotella oman tietoisuutensa ja oikeutensa menettämisen välillä. Hallintoa vastaan asettumista pelätään. Sotaa kannattavat painostavat osallistumaan tällaisiin tapahtumiin. Sitä on vastenmielistä katsoa ulkopuolelta, Grönn sanoi.

Venäjän aloittama sota Ukrainassa on kestänyt jo yli kaksi kuukautta.