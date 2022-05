Nämä naiset tekevät komeaa suomalaista urheiluhistoriaa – ”Ei ole tullut mieleenkään”

Suomalaisen urheilun mannerlaatat liikahtavat, kun Taina Susiluodosta tulee Olympiakomitean ja Kati Kivimäestä jääkiekon SM-liigan toimitusjohtaja.

Helsingin Pasilan jättimäisen Tripla-kauppakeskuksen toimitusjohtaja Kati Kivimäki oli aivan viime vuoden lopulla saapunut kotiinsa pitkän työpäivän jälkeen, kun Jääkiekon SM-liiga Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen soitti.

Hän kertoi Kivimäen valikoituneen hakijoista ykköseksi, kun pääsarjaa pyörittävä osakeyhtiö oli etsinyt itselleen uutta toimitusjohtajaa väistyvän Riku Kallioniemen tilalle.

Taina Susiluodon kotona Helsingissä kävi illalla 7. huhtikuuta jälleen melkoinen mäiske. Perheen 13-vuotias tytär ja 16-vuotias poika treenaavat tavoitteellisesti kamppailulaji taekwondoa. Kun koronapandemia sulki harjoituspaikat, perhe hankki 2020 kotiinsa harjoitustatamin, joka on ollut siitä lähtien kovassa käytössä.

Kesken treenien soitti Suomen olympiakomitea ry:n puheenjohtaja Jan Vapaavuori. Elinkeinoelämän keskusliitossa johtajana työskennellyt Susiluoto oli valittu Olympiakomitean uudeksi toimitusjohtajaksi talosta kesäkuussa lähtevän Mikko Salosen jälkeen.

Suomalaisessa urheilussa nämä valinnat ovat kuin mannerlaattojen liikahtelua. Suomalaiset naiset ovat toki edenneet niin urheiluministereiksi, Kansainvälisen olympiakomitean jäseniksi, merkittävienkin lajiliittojen puheenjohtajiksi ja urheilusta vastaavan opetusministeriön korkeiksi viranhaltijoiksi.

Mutta ikinä aiemmin naiset eivät ole pitäneet hallussaan kahta näin massiivista operatiivista urheilun johtajanpostia Suomessa. Jääkiekon SM-liiga on edelleen ylivoimainen suomalainen urheiluviihdetuote ja jääkiekko Suomen kansallisurheilulaji.

Olympiakomitea taas on 90 jäsenjärjestön katto-organisaatio ja suomalaisen urheilun vallankäyttäjä ja suunnannäyttäjä – viime aikoina myös valtavan negatiivisen julkisuuden maalitaulu.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori oli Taina Susiluodon esihenkilö jo aikanaan toimiessaan työ- ja elinkeinoministerinä. Viime aikoina Vapaavuori on nähty taajaan julkisuudessa selittämässä erilaisia Olympiakomiteaan liittyviä kohuja.

Kun Ilta-Sanomat hiljattain kertoi Kivimäelle ja Susiluodolle näiden tekevän suomalaista urheiluhistoriaa, toisensa ennestään pinnallisesti tunteneet naiset vilkaisivat toisiaan hymyillen.

– Ei ole tullut mieleenkään. Mutta jos voimme nyt näyttää esimerkin voimaa, se on hienoa, Susiluoto sanoi.

Taina Susiluoto on valittu Suomen olympiakomitean toimitusjohtajaksi.

Fakta Taina Susiluoto 49-vuotias. Kotoisin Helsingistä, jossa asuu miehensä ja kolmen lapsensa kanssa.

Oikeustieteiden maisteri. Aiempia työnantajia YK, Etyj, Nelosen uutiset, puolustusministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Työskennellyt vuosia ulkomailla. Siirtyy Olympiakomitean toimitusjohtajaksi Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Isä oli tunnettu Venäjä-asiantuntija Ilmari Susiluoto.

– En ole koskaan työpaikkaa hakiessani ajatellut, että sukupuoli määrittelisi mahdollisuuteni tulla valituksi. Huomasin kyllä, että sukupuoleni herätti mielenkiintoa, kun valintani julkistettiin, Kivimäki totesi.

Kivimäki on työurallaan kouliutunut brändiosaajaksi, jollaista koronapandemian kovasti kurittama Liiga tarvitseekin. Jääkiekon markkinointi- ja sponsorointikuviot ovat nekin hänelle edellisistä työpaikoista hyvin tuttuja.

Kumpikin aloittaa uudessa työssään kesällä.

Tampereen upouuden areenan antama noste on ollut luojan lykky SM-liigan loppukaudelle. Työurallaan brändiasiantuntijaksi leimautunut Kati Kivimäki pääsee ensitöikseen uudessa työpaikassaan painimaan suljetun sarjan hieman kulahtaneen imagon kohentamiseksi.

Miesenemmistöisillä aloilla työskentely on myös Susiluodolle kaikkea muuta kuin vierasta. Työt ovat heitelleet häntä muun muassa sotarikostutkintaan Kosovoon, jossa nuori juristi ihaili legendaarisen oikeushammaslääkärin Helena Rannan pedanttia työskentelyä todisteiden keräämiseksi. Lisäksi takana on pitkä periodi puolustusministeriössä.

Siinä missä Kivimäen tulevan työnantajan omistavat liigaseurat ovat pandemiarajoitusten aikana ja niiden jälkeenkin kärsineet yleisökadosta, Olympiakomitean sateenvarjon alla kymmenet lajit ovat menettäneet dramaattisestikin lisenssiharrastajia.

Kummaltakin johtajalta kaivataan uutta, raikasta tapaa rakentaa tuotetta ja imagoa. Kivimäki näki pandemian kurittamassa Triplassa yrittäjiltä upeita selviytymistarinoita ja Susiluoto taas EK:ssa, miten ketterimmät ja innovatiivisimmat yritykset selvisivät vitsauksesta lopulta voittajina.

Kati Kivimäki aloittaa jääkiekon Jääkiekon SM-liiga Oy:n toimitusjohtajana.

Fakta Kati Kivimäki 48-vuotias. Suorittanut kauppatieteiden BBA- ja MBA-tutkinnot.

Asuu Helsingissä kolmen lapsensa kanssa. Kotoisin Lohjalta.

Aiempia työnantajia Sonera, Ericsson, DNA, Seppälä. Toiminut turkulaisen kauppakeskus Myllyn johtajana. Siirtyy kesällä kauppakeskus Triplan toimitusjohtajan työstä Jääkiekon SM-liiga Oy:n toimitusjohtajaksi.

Syvempiä strategiapuheita kumpikaan ei halua julkisesti pitää, koska heidän edeltäjänsä ovat yhä työssään.

Olympiakomitea on ollut tänä keväänä rajussa ryöpytyksessä. Huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäki joutui eroamaan, kun hänen epäasiallisesta käytöksestä saamansa varoitus päätyi julkisuuteen.

Lehtimäelle salakähmäisesti jatkosopimuksen junailleen hallituksen johdon luottamus testataan Olympiakomitean ylimääräisessä yhdistyskokouksessa. Samaan aikaan Suomen urheilun eettinen keskus Suek tutkii kahta muuta Olympiakomiteaan ja epäasialliseen käytökseen liittyvää epäilyä.

Susiluoto saapuu keskelle näitä prosesseja:

– Tämä on muistutus siitä, että jokaisen on herättävä. Tasa-arvo ja periaatteet eivät voi olla vain papereita ja julistuksia, vaan arjen tekoja. Päätös julkistaa hallituksen kokouspöytäkirjat on hyvä askel kohti läpinäkyvyyttä. Lisäksi tiedän, että Olympiakomitean henkilökunta on koko ajan tehnyt loistavaa työtä.

Jääkiekkoa ei Suomessakaan ole nähty mielikuvien tasolla tasa-arvon keskittymänä, minkä Kivimäki tietää hyvin.

– Minä olen tehnyt paljon työtä jääkiekon kanssa enkä koskaan ole osannut nähdä sitä miesten tai naisten maailmana. Asiat ovat lajin sisällä paremmin kuin mielikuvissa.

Maailman kaikkien aikojen merkittävimpiin naisjohtajiin kuulunut Madeleine Albright kuoli maaliskuussa 84-vuotiaana. Hän eteni USA:n YK-suurlähettilääksi ja maan ensimmäiseksi naisulkoministeriksi. Albrightin kuuluisa slogan kuului: ”Helvetissä on erityinen paikka naisille, jotka eivät auta toisiaan.”

Susiluoto ja Kivimäki eivät aio päätyä kyseiseen paikkaan.

– Tähän asti olemme tunteneet toisemme vain pinnallisesti, mutta nyt aiomme tiivistää yhteydenpitoa, naiset lupaavat.