Teemu Selänteen havittelema areena rapistuu kalliilla vuokratontilla – koliseeko Helsingin kassaan edelleen oligarkkien rahaa?

Entinen Hartwall-areena rapistuu Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Helsingin kaupungin vuokratontilla, mutta ainakin toistaiseksi vuokrat on maksettu ajallaan.

Mikä on Helsinki-halin kohtalo?

Entisen Hartwall-areenan kohtalo saa uusia kierroksia.

Sunnuntaina Valavuori Live -ohjelmassa Teemu Selänne kertoi koonneensa sijoittajaryhmän, joka olisi valmis ostamaan areenan, jos se olisi omistajiin kohdistettujen pakotteiden vuoksi joskus mahdollista.

Nyt Helsinki-halli seisoo tyhjillään kaupungin vuokratontilla, joten kysymys kuuluu, maksavatko ja pystyvätkö pakotelistalle asetetut oligarkki-omistajat Gennadi Timtshenko ja Roman Rotenberg laillisesti edes maksamaan tonttivuokran.

IS:n tietojen mukaan Helsinki Halli Oy:n ja Helsingin kaupungin nykyinen vuokrasopimus ulottuu vuoteen 2045 asti.

– Kaupungin ja Helsingin Halli Oy:n välillä on voimassa oleva pitkäaikainen maanvuokrasopimus, tonttipäällikkö Sami Haapanen kommentoi.

Pakotteiden vuoksi oligarkkien varoja on jäädytetty länsimaissa, joten Timtshenkon ja Rotenbergin ei ole mahdollista siirtää rahaa areenan kassaan. Toisaalta areenan taustayhtiö on viime vuosina pärjännyt taloudellisesti hyvin, ja sisäpiiriläiset ovat arvioineet sen kassasta löytyvän edelleen useita miljoonia euroja.

Helsinki-halli sijaitsee Pasilassa Helsingin kaupungin omistamalla tontilla. Kuva otettu 17.3.2022.

Hartwallin kyltit poistettiin hallista maaliskuun alussa.

Sami Haapanen, onko Helsingin kaupunki saanut areenan taustayhtiöltä normaalisti vuokramaksut myös 24. helmikuuta 2022 jälkeen, kun sota alkoi?

– Vuokralainen on nyt tässä puheena olevassa tapauksessa suorittanut maanvuokransa sopimuksen mukaisesti kaupungille.

Eli ette myöskään ole joutuneet turvautumaan maksujärjestelyihin esimerkiksi vuokralaisen jäädytetyn pankkitoiminnan tai jonkin muun syyn vuoksi?

– Mitään järjestelyjä ei ole maanvuokrien maksamisen osalta tehty. Sellaisille ei ole ollut tarvetta, Haapanen sanoo.

Jääkiekkoliiga KHL:n logo hallin sisäänkäynnillä 28. helmikuuta 2022.

Helsinki-Halli Oy:n omistuskuvio on tulkinnallisesti kimurantti. Käytännössä areena on täysin venäläisoligarkkien omistuksessa, mutta paperilla osake-enemmistö (noin 55 prosenttia) on suomalaisten henkilöiden ja yritysten hallussa.

Yhtiöllä on neljä muutakin osakesarjaa, jotka yhteenlaskettuna muodostavat lukumääräisen enemmistön.

Miksi Helsingin kaupunki ei reagoi millään tavalla siihen, että sen vuokratontilla sijaitsee iso kiinteistö, joka on sodan vuoksi pakotelistattujen venäläisoligarkkien omistuksessa?

– Kaupungin selvitysten perusteella kaupungilla ei ole pakotteiden vuoksi mahdollisuutta ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin vuokrasopimuksen osalta.

Eli näette kaupungin voivan vastaanottaa vuokratuloja pakotelistattujen henkilöiden omistamalta yhtiöltä?

– Kaupungin käsityksen mukaan estettä vuokrien vastaanottamiseen ei ole, Haapanen vastaa.

Tulkitseeko kaupunki areenan olevan enemmän suomalaisessa vai venäläisessä omistuksessa?

– Kuten julkisuudessakin ollut esillä, Helsinki Halli Oy:n omistuspohja on osakasluettelon perusteella laaja ja monikansallinen, ja päätösvaltaa yhtiössä käyttävät ilmeisesti venäläistaustaiset omistajat, Haapanen linjaa.

Oletteko tarkistaneet areenayhtiön maksamien vuokrarahojen alkuperän?

– Maanvuokra laskutetaan vuokralaiselta ja näemme laskun maksajan. Kaupungilla ei ole mahdollisuutta selvittää, mistä vuokralainen on kerännyt varat vuokran maksuun. Pankeilla on laajat velvoitteet rahaliikenteen lainmukaisuuden valvonnan osalta.

Venäjän hyökkäyssodan päättymisestä ei ole näkynyt merkkiäkään, ja pakotepannat jatkunevat vielä aikansa sodan joskus päätyttyäkin. Näin ollen kukaan ei tällä hetkellä tiedä, millaiseksi areenan kohtalo muodostuu – lahoaako se niille sijoilleen vai voisiko sen kauppaaminen uskottavaan omistukseen onnistua ainakin teoriassa?

Sami Haapanen, kuinka pitkään uskotte areenan selviytyvän nykytilanteessa vuokravastuistaan?

– Emme pysty antamaan tällaista arviota. Seuraamme tilannetta osana normaalia maanvuokrien perintätoimintaa.

Miten vuokrasopimus olisi purettavissa, jos vuokrat jäisivät maksamatta?

– Kaupungilla on maanvuokralakiin perustuva oikeus sopimuksen purkamiseen, mikäli vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun.

Helsinki-halli sulkee ovensa huhtikuun lopussa toistaiseksi tuntemattomaksi ajaksi. Venäjän hyökättyä Ukrainaan areenasta peruttiin kaikki tapahtumat, eikä uusista varauksista ole ainakaan tiedotettu.

Suomalaiset urheilun ja viihteen tapahtumajärjestäjät eivät halua olla yhteistyössä areenan taustayhtiön Helsinki Halli Oy:n kanssa, koska sen äänivaltaiset C-sarjan osakkeet ovat pakotelistattujen venäläisten oligarkkien Roman Rotenbergin ja Gennadi Timtshenkon omistuksessa. Rotenbergin tunnettu bisnessuku sekä Timtshenko kuuluvat Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin.

Pääsiäisenä Helsinki-hallin pattitilanteeseen otti IS:n haastattelussa kantaa kansaedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok), joka näkee areenan strategisesti tärkeäksi kohteeksi – toisin sanoen kansallisen turvallisuuden kannalta kriittiseksi kiinteistöksi.

Sinuhe Wallinheimo.

– Tällaisia (areenan tapaisia) kohteita ei olisi alun perinkään koskaan pitänyt myydä venäläiseen omistukseen, Wallinheimo latasi.

– Riski, että tyhjillään olevaa hallia voitaisiin käyttää erinäisiin hybridivaikuttamisoperaatioihin Suomea vastaan, pysyy korkeana. Pahimmillaan Helsinkiin on muodostumassa vaikeasti ratkaistava jäätynyt konflikti.

Helsinki-halli sijaitsee Pasilassa, lyhyen matkan päässä Helsingin keskustasta. Areenan toimintaa on alusta asti (1997) pyöritetty Helsingin kaupungin omistamalla tontilla.