Snookertähti halusi tukea Ukrainaa pienellä eleellä – järjestäjiltä tyly linjaus

Jack Lisowski ei saanut pitää Ukrainan lippua liivissään snookerin MM-kisoissa, BBC kertoo.

Jack Lisowski on maailmanlistalla sijalla 14. Kuvassa Lisowski Cruciblessa keskiviikkona ensimmäisen kierroksen ottelussaan.

Snookertähti Jack Lisowskin mukaan hänen ei sallittu osoittaa tukeaan Ukrainalle snookerin MM-kisoissa. Asiasta kertoneen BBC:n mukaan kisajärjestäjät kielsivät Lisowskia, 30, pitämästä liivissään Ukrainan lippua.

Syyksi kerrotaan se, ettei Lisowski ole ukrainalainen. BBC:n mukaan järjestäjät olivat todenneet, ettei urheilua sovi käyttää ”poliittisena alustana”.

Lisowski on englantilainen, mutta hänellä on ukrainalaisia sukujuuria isoisänsä kautta. Ukrainan tukeminen on hänelle ”sydämen asia”.

– Kaikki ovat sitä mieltä, että Ukrainaa pitää tukea, joten miksi helvetissä en voi pitää lippua? Tilanne Ukrainassa on hyvin surullinen, Lisowski sanoi.

Lisowski käytti Ukrainaa tukevaa lippua viime kuussa Gibraltar Openissa.

– Yritin pitää sitä (MM-kisoissa), ja järjestäjät sanoivat, etten saa ellen ole ukrainalainen. Minussa on hieman ukrainalaista, mutta ei tarpeeksi joten otin lipun pois liivistäni, Lisowski kertoi BBC:lle.

Maailmanlistalla sijalla 14 oleva Lisowski kohtaa lauantaina toisella kierroksella australialaistähden Neil Robertsonin.

Mikäli Lisowski voittaa maailmanlistan kolmosen, hän aikoo joka tapauksessa osoittaa tukeaan Venäjän hyökkäyssodan kohteeksi joutuneelle Ukrainalle.

– Yritän saada (Ukrainan) lipun. Jos voitan Robertsonin, heilutan lippua areenalla.

Snookerin maailmankiertue The World Snooker Tour kommentoi Lisowskin tapausta tiedotteessa.

– Kansainvälisenä urheilulajina olemme aina noudattaneet poliittisen puolueettomuuden käytäntöä. Tästä syystä emme salli lajiamme käytettävän poliittisena alustana MM-kisoissa, BBC:n siteeraamassa lausunnossa todetaan.

Kiertue tuomitsi ”itsenäiseen valtioon hyökkäämisen” sekä ”väkivallan ja sortamisen”. Lisäksi lausunnossa välitettiin ajatuksia ja rukouksia Ukrainan ”konfliktista” kärsiville ihmisille.