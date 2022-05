Venäjän turvallisuuspalvelu FSB vaanii kaikkialla itänaapurissa – sisäpiiriläinen kertoo ”Putiniakin voimakkaammista tahoista”

Lahtelaislääkäri Sergei Iljukov yritti muokata Venäjän antidopingtoimintaa läpinäkyvämpään suuntaan, mutta kohtasi hankkeessa jopa presidentti Vladimir Putinia voimakkaampia tahoja.

Myös huippu-urheiluun liittyvät tekijät painoivat Venäjän hallinnon vaakakupissa, kun se päätti aloittaa sotatoimet Ukrainassa 24. helmikuuta. Urheilupropagandaan vahvasti nojaava Venäjän presidentti Vladimir Putin löysi motiiveja kostoon maan kokemista urheilukärsimyksistäkin.

Näin uskoo tutkijalääkäri Sergei Iljukov, joka työskenteli ennen Venäjän hyökkäyssodan alkua runsaan vuoden ajan maan antidopingtoimiston Rusadan hallituksessa. Lahtelaislääkäri erosi tehtävästä heti seuraavana päivänä sen jälkeen, kun pommit olivat alkaneet paukahdella Ukrainassa.

– Tuomitsen Venäjän sotatoimet jyrkästi. Niitä ei voi perustella mitenkään. Päätökseni erota syntyi samalla hetkellä, kun luin aamulla 24. helmikuuta uutiset hyökkäyksestä. Teknisesti prosessi vei noin vuorokauden, Iljukov sanoo.

– Venäjän hallinto on tietysti yrittänyt oikeuttaa omia julmia toimiaan erilaisilla näkemyksillä. Todelliset syyt löytyvät varmasti Venäjän hallinnon ulkopoliittisista kaunoista, joiden syntymiseen urheilukin on osaltaan vaikuttanut.

Venäjän dopingskandaalien vuoksi Maailman antidopingtoimisto Wada on vaatinut, että Rusadassa on oltava kansainvälisen yhteisön valitsema puolueeton edustaja. Joulukuussa 2020 Wadan valinta kohdistui Iljukoviin, joka on työskennellyt Suomessa esimerkiksi useamman olympiaurheilijan omalääkärinä sekä vaikuttanut muutenkin laajasti kilpaurheilun parissa.

– Eropäätökseeni vaikuttivat myös henkilökohtaiset syyt, mutta erityisesti se, että en enää halunnut olla tekemisissä Venäjän vallanpitäjien kanssa, hän perustelee lähtöään Rusadasta.

Iljukov näki Rusadassa läheltä, miten Putinin hallinto käytti urheilua hyväkseen erilaisten poliittisten intressien ajamiseksi.

– Urheilu on Venäjälle poikkeuksellisen tärkeä keino poliittisten tavoitteiden edistämiseksi, erottamaton osa poliittista agendaa. Huippu-urheilua käytetään sisäpoliittisiin tarkoituksiin kansakunnan yhdistämiseksi sekä ulkopoliittisiin tavoitteisiin, jotka edustavat niin sanottua reaalipolitiikkaa, Iljukov linjaa.

Sergei Iljukov näki läheltä, miten Putinin hallinto käytti urheilua hyväkseen.

Venäjällä on pitkät perinteet urheilun käyttämisessä omien arvojen esille tuomisessa. Iljukov haluaa painottaa, että Venäjä ”ei tietenkään ole ainoa valtio, jossa huippu-urheilu otetaan tosissaan”.

– Näkisin, että ainakin Euroopan tasolla tässä ulottavuudessa jäädään jälkeen, eikä osata arvostaa urheilua omien liberaaliarvojen eli ihmisten perusoikeuksien – kuten tasa-arvon ja sananvapauden sekä naisten ja vähemmistöjen aseman – edistämisen keinona vastapainoksi niin sanotun kovan politiikan arvoille, Iljukov ruotii.

– Nykymaailmassa urheilulla on paljon syvällisempi yhteiskunnallinen arvo kuin mitä meillä Suomessa nähdään.

Iljukovin mukaan Venäjän urheilussa kaunoja on syntynyt erityisesti siitä, että maa on viime vuosina ollut suurelta osin suljettu kansainvälisestä kilpailutoiminnasta.

– Syyt sulkuun ovat olleet erittäin perusteltuja, mutta Venäjän hallinnossa ja venäläisurheilijoiden keskuudessa päätös on synnyttänyt tunnetta, että venäläisiä pidettäisiin maailmalla kakkosluokan kansalaisina. Sitä monen ei ole ollut helppo niellä.

Miksi ihmeessä Venäjä ei ole vieläkään saanut aikaiseksi uskottavaa antidopingjärjestelmää, joka olisi ehkäissyt ratkaisevasti urheilullisten kaunojen syntymistä?

Useiden sisäpiirilähteiden mukaan Venäjän huippu-urheilun ja antidopingtyön asenteita on vaikea muuttaa, kiitos maan erikoisen urheilujärjestelmän. Tilannetta ei helpota se, että niin pelkoa kuin kunnioitusta herättävä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB pyrkii samaan aikaan vaikuttamaan kaikkeen taustalla.

Eri lähdetietojen mukaan vastuun kantaa entinen ulkotiedustelupalvelun upseeri Vladimir Gruzdev, joka siirtyi liike-elämän puolelle 1990-luvulla ja loi noin 1,3 miljardin omaisuutensa vähittäiskaupan bisneksessä. Sittemmin entinen KGB-kasvo palasi politiikkaan ja on toiminut muun muassa Tulan alueen kuvernöörinä.

– Se pitää paikkansa. FSB:n vaikutusvalta on suurin, se kävi tässä tehtävässä ilmiselväksi. Kyseessä on hyvin isänmaallinen organisaatio, jonka ajattelutavat poikkeavat suuresti siitä, mihin olemme liberaalimaailmassa tottuneet, Iljukov painottaa.

– Joka tapauksessa Rusadassa saimme runsaan vuoden aikana vietyä asioita selvästi oikeaan suuntaan. Jo ennen sodan alkua oli kuitenkin nähtävissä, että lopulta valtion edustajat olivat aina vastassa. Kokonaisuus oli vaativa. Se oli itseni ja lähipiirini kannalta henkisesti välillä varsin kuormittavaa.

Pääosin Suomesta käsin Rusadassa toimineella Iljukovilla oli selkeä tavoite: Venäjän toimintaoikeudet kansainvälisissä urheilussa oli pystyttävä palauttamaan.

– Minua motivoi mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, että Venäjän antidopingtyöstä tulisi viimeinkin niin uskottavaa, että maa saisi kansainväliset toimintaoikeudet täysimääräisinä takaisin, Iljukov selvittää.

– Työskentelin todella korkean profiilin henkilöiden kanssa, ja lähtötilanne vaikutti hyvältä. Olen vakuuttunut, että myös presidentin johtama hallinto janosi muutosta – se todella halusi Venäjän takaisin globaalin urheilun yleisesti hyväksytyksi jäseneksi.

Kertomansa mukaan Iljukov puhui Rusadalle ja muille keskeisille vaikuttajille avoimesti muun muassa siitä, missä kohdin Venäjän urheilussa oli vuosikymmenten varrella tehty virheitä tai ajateltu väärin.

– Alleviivasin eri hallinnoille esimerkiksi sitä, että maan urheilussa ei ollut keskitytty tarpeeksi tieteeseen – ei ollut uskottu siihen faktaan, että erilaisen tutkimustyön tuloksena oli mahdollista saavuttaa kilpailuetuja myös puhtain keinoin, Iljukov ruotii.

– Jotkut tarkistivat monilta osin puheideni todenperäisyyksiä, ja koska kaikki oli todennettavissa, huomasin viestieni alkavan mennä perille. Jos Venäjällä olisi reagoitu epäkohtiin esimerkiksi jo vuosituhannen alussa nähtyjen hiihdon dopingkäryjen aikaan, tilanne ei välttämättä olisi nykyisen kaltainen.

Samaan hengenvetoon Iljukov muistuttaa historiasta. Vanhasta järjestelmästä, jossa ikiaikaisten perinteiden muuttaminen ”ottaa väkisinkin aikansa”.

– Venäjän yhteiskunnassa liberaaliset arvot kulkevat tosiaan eri tahdissa. Ainakin nyky-Venäjällä on totuttu siihen, että jos on rahaa, löytyy myös valtaa – eikä sen jälkeen oikeastaan millään muulla ole väliä, Iljukov peilaa.

– Urheilussakin asenteisiin vaikuttaminen tyssää usein siihen, ettei tarve muutoksiin synny sisältäpäin vaan ulkoapäin.

Rusadan ympärille on eri lähteiden mukaan muodostunut käytännössä kaksi eri leiriä.

Rusadan hallituksen työhön vaikuttavat ratkaisevasti sekä presidentin hallinto että turvallisuuspalvelun edustajat.

– En lähde kiistämään väitettä, Iljukov vahvistaa.

Lisäksi Rusadaa lähellä on erillinen kurinpitovaliokunta, jonka puolueettomuutta epäillään yleisesti. Kurinpitovaliokunnan kerrotaan olevan vahvasti FSB:hen kallellaan, eli Rusadassa on vaikea tai jopa mahdotonta tehdä päätöksiä, joita vähintäänkin kansallinen turvallisuuspalvelu ei hyväksyisi.

– Venäjällä on ollut tapana asettaa ihmisiä eri raameihin, joissa on sitten pysyttävä niin kauan kunnes toisin määrätään. Pelon vuoksi harvat uskaltavat sooloilla omiin nimiinsä, Iljukov linjaa.

Sergei Iljukov kertoo työskennelleensä todella korkean profiilin henkilöiden kanssa.

Nikita Kamajev oli Rusadan johtaja siihen asti, kunnes Wada vuonna 2015 julkaisi raportteja Venäjällä harjoitetusta systemaattisesta dopingin käytöstä. Pian eronsa jälkeen Kamajev otti yhteyttä brittilehteen ja kertoi julkistavansa tekeillä olevassa kirjassaan Venäjän salaisen dopingsuunnitelman. Tovia myöhemmin Kamajev kuoli epäselvissä oloissa.

Rusadan johtoon aiemmin kuulunut Vjatseslav Sinev kuoli niin ikään mystisesti pian Wadan paljastusten jälkeen.

– Venäjän eri lajiliittojen johdossa, vaikkapa Hiihtoliitossa, ei ole mitään väliä mitä ihmiset ajattelevat, koska kaikki päätökset tehdään urheilun ylätasolla, Iljukov näkee.

– Omasta roolistani voin sanoa, että oli mielenkiintoista toimia monien eri vaikuttajien kanssa. Siinä tapahtui paljon mielipiteiden vaihtoa ja vääntöjäkin nähtiin. Opin paljon uutta. En kokenut jääneeni altavastaajaksi, mutta se tietysti harmitti, että lopulliset päätökset siunattiin useammin muualla.

Iljukov uskoo akateemisen taustansa auttaneen ratkaisevasti. Analyyttisuutensa vuoksi hänen ei kertomansa mukaan tarvinnut perustaa puheitaan politiikkaan tai mielikuvitukseen.

– Vahvuuteni oli tuoda esiin faktaa, vastaansanomatonta dataa, väitöskirjaa Helsingin Yliopiston liikuntalääketieteen yksikössä viimeistelevä Iljukov sanoo.

– Nyt tämä oma tutkimuksenikin perustuu juuri kilpatulosten analytiikkaan, jolla pystyttäisimme kartoittamaan muun muassa dopingin käyttäjiä. Sen avulla pystytään vertailemaan eri maiden antidopingjärjestelmiä ja kansallisten urheilujärjestelmien kantokykyä.

Pitkälti toistakymmentä vuotta dopingin vastaisessa työssä vaikuttaneen Iljukovin mukaan on ollut oikein, että venäläisurheilijoita on sodan syttymisen jälkeen estetty osallistumasta eri lajien kansainväliseen kilpailutoimintaan.

– Se on ollut oikeutettua nimenomaan se tosiasia huomioiden, että Venäjän kaikki urheilutoiminta on valtiovetoista ja -rahoitteista – toisin siis kuin esimerkiksi Suomessa. Eli jos pakotteiden tarkoituksena on vaikuttaa vallanpitäjiin, niin urheilua ei pidä katsoa erillisenä linnakkeena, hän perustelee.

– Venäläisurheilun kannalta on tietysti harmillista, että useissa lajeissa taso laskee nyt merkittävästi.

Valtion roolista puhuttaessa palataan jälleen FSB:hen, jonka haamu vaanii kaikkialla Venäjällä. Lähteiden mukaan FSB valvoo valtion intressejä hyvin omavaltaisesti.

Halutessaan se pystyy manipuloimaan keitä tahansa. Myös tämän Iljukov näki Venäjällä läheltä.

Esimerkiksi alkusyksystä Rusadan toimitusjohtajan valintaprosessin ympärillä paineet alkoivat Iljukovin mukaan kasvaa. Kun valtion hallinnon huomio alkoi kiinnittyi strategisesti tärkeisiin tapahtumiin, moni sai väistyä.

Syyskuussa ilman perusteltuja syitä Rusadan hallituksen jättivät odottamattomasti yhden ainoan päivän aikana pitkän linjan kansainvälisen diplomatian konkari Tamara Shashikhina, avaruuslentäjä Sergei Ryazanski, Edward Snowdenin advokaattina tunnettu Anatoli Kucherena sekä professori Vitali Vinogradov.

– Tapahtumien aikajärjestys on kuvattu faktaperäisesti, Iljukov vahvistaa.

Toinen esimerkki FSB:n vaikutusvallasta nähtiin lähteiden mukaan Pekingin olympialaisissa suurta kohua aiheuttaneen 15-vuotiaan taitoluistelijan Kamila Valijevan dopingtapauksen kohdalla. Valijeva oli kärynnyt Rusadan testeissä jo joulukuussa 2021, mutta tieto julkistettiin vasta 7. helmikuuta.

Rusada asetti urheilijan heti kilpailukieltoon, mutta FSB:n talutusnuorassa kulkeva kurinpitovaliokunta päätti lopulta toisin.

– Vahvistan, että tapahtumien järjestys pitää paikkansa ja on tarkistettavissa virallisista lähteistä, Iljukov toteaa.

Kamila Valijevan tapaus on puhuttanut urheilumaailmaa.

Puhutaan, että FSB olisi pystynyt jarruttamaan muutosten eteenpäin viemistä, vaikka iso herra, Putin siis, on halunnut muokata Venäjän antidopingtoimintaa uskottavaksi. Väite tuntuu yllättävältä.

– Venäjän ylin valta on kiinnostanut vain siitä, että muutos tapahtuu. Ei siitä, mitä eri keinoja se vaatii. On hyvin todennäköistä, että vastuullinen taho ei kuuntele presidenttiä eikä tämän hallintoa vaan lähinnä itseään. Näin järjestelmä toimii, ellei korkeimmalta mahdolliselta taholta tule erikseen jotain tiettyä suoraa käskyä, Iljukov summaa.