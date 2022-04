Ronnie O’Sullivan sai poikkeukselliset haukut kollegaltaan – vastasi nyt kylmänviileästi virnistellen

Ronnie O’Sullivan ei turhaan murehtinut saamistaan haukuista.

Snookerin supertähti Ronnie O’Sullivan suhtautuu leppoisasti Iranin Hossein Vafaeilta saamaansa rajuun kritiikkiin.

Ensimmäisenä iranilaisena snookerin MM-kisojen pääsarjaan edennyt Vafaei kohautti tuoreeltaan karsintojen päätyttyä täräyttämällä todella tylyjä kommentteja O’Sullivanista.

Vafaein mielestä O’Sullivan ei ole tehnyt uransa aikana tarpeeksi työtä snookerin eteen. Iranilaisen mukaan kuusinkertaisen maailmanmestarin olisi jo korkea aika jättää keppinsä koteloon pysyvästi.

– Hän on ollut huipulla 20 vuotta, mutta mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme? Hän vertailee itseään muihin. En pidä siitä. Hän sanoo muille, että te olette köyhiä ja hän on rikas: olen Ronnie O’Sullivan. Hänellä on ollut mahdollisuus kasvattaa lajia – miksi hän ei ole tehnyt niin? Vafaei muun muassa kyseli pitkässä tylytyksessään.

Hossein Vafaei ei pidätellyt kommentoidessaan Ronnie O’Sullivania.

Räväköistä kommenteistaan tunnettu O’Sullivan ei suostunut lataamaan vastapalloon.

– Ei minulla ole muuta reaktiota kuin että se kaikki on hauskaa. Se on osa elämää, loppujen lopuksi sanat ovat vain sanoja, O’Sullivan sanoi virnistellen Eurosportin haastattelussa.

– Mielestäni se on hassua. Kaikki on mielestäni hassua nykyään. Vaatii paljon, että saa minut pahalle tuulelle.

MM-kisojen alla mielipidettä Vafein kohukommentteihin kyseltiin innolla myös muilta snookerhuipuilta.

Iranilaisen avautuminen jakoi mielipiteet. Moni koki Vafaein menneen puheissaan liian pitkälle, mutta ymmärrystäkin löytyi.

– Ensimmäinen reaktioni oli, että he olivat suunnitelleet koko jutun yhdessä saadakseen mediahuomiota. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun joku tekee niin. Mielestäni hänen kommenttinsa olivat kummallisia. Olisiko snooker nykyisessä asemassaan ilman Ronnie O’Sullivania? Enpä usko, vuoden 2005 maailmanmestari Shaun Murphy pohti.

Suorasukaisimman kannan tapaukseen otti Belgian Luca Brecel.

– Luin siitä eilen, ja mielestäni hän on täysin oikeassa. On hyvä, että snookerissa on Hosseinin kaltaisia tyyppejä, jotka eivät pelkää sanoa mitä ajattelevat, vaikka olisi kyse Ronniesta. Ja olen hänen kanssaan täysin samaa mieltä, Brecel sanoi.

Snookerin MM-kisat alkavat Sheffieldissä lauantaina. O’Sullivan kohtaa lauantaina alkavassa avausottelussaan David Gilbertin.