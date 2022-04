Ronnie O’Sullivan sai täyslaidallisen iranilaiselta MM-tulokkaalta – ”Hänen pitäisi lopettaa”

Hossein Vafaein mielestä tähtipelaaja Ronnie O’Sullivan on huonoksi snookerille.

Snookerin kuusinkertainen maailmanmestari Ronnie O’Sullivan, 46, tunnetaan paitsi menestyvänä viihdyttäjänä myös totisena ja oikuttelevana töksäyttelijänä.

Tämä ei ole mennyt ohi iranilaispelaaja Hossein Vafaeilta. O’Sullivan on välillä kommentoinut lajia ja kilpailijoitaan vähättelevästi, eikä ole iranilaisen mielestä hyvä lähettiläs snookerille.

– Mielestäni hänen täytyisi lopettaa uransa ja antaa nuoremman sukupolven kasvattaa lajia, 27-vuotias Vafaei sanoi Metro-lehden mukaan.

Hossein Vafaei arkistokuvassa vuodelta 2019.

Vafaein mielestä O’Sullivan on itsekäs sen sijaan, että käyttäisi statustaan lajin edistämiseksi.

– Hän on ollut huipulla 20 vuotta, mutta mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme? Hän vertailee itseään muihin. En pidä siitä. Hän sanoo muille, että te olette köyhiä ja hän on rikas: olen Ronnie O’Sullivan. Hänellä on ollut mahdollisuus kasvattaa lajia – miksi hän ei ole tehnyt niin?

Vafaei debytoi MM-tasolla lauantaina alkavassa turnauksessa.

Mestaruutta puolustaa englantilainen Mark Selby. O’Sullivan on voittanut maailmanmestaruuden viimeksi toissa vuonna.

Kisat pelataan Crucible-teatterissa, Sheffieldissä.

O’Sullivan kohtaa avauskierroksella englantilaisen maanmiehensä David Gilbertin. Vafaei pelaa ensimmäisellä kierroksella vuoden 2019 maailmanmestaria Judd Trumpia vastaan.