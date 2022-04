15-vuotiaan venäläisen käytös järkytti – näin paikalla ollut suomalainen kommentoi jättikohua

Suomalainen kartingvaikuttaja Jussi Kohtala oli paikalla Algarven kohukisassa.

Kartingin EM-sarjan kauden avaus viikonloppuna sai tarpeettomankin paljon mediahuomiota, kun sosiaalisessa mediassa lähti leviämään video venäläiskuljettaja Artjom Severjuhinin, 15, palkintopallilla tekemästä eleestä.

Severjuhin on natsitervehdykseksi tulkitun eleen ja sitä seuranneen naurukohtauksen takia menettänyt edustamansa Italian autoliiton kilpailulisenssin, saanut potkut ruotsalaistalli Wardista ja joutunut Kansainvälisen autoliiton Fian aloittamaan tutkintaan.

Tallipomo Joakim Ward sanoi Expressenille, ettei yllättyisi vaikka Severjuhin saisi Fialta elinikäisen kilpailukiellon.

Venäläisen teko tuntuu entistäkin kummallisemmalta, kun kartingpiireissä kaiken kokenut Jussi Kohtala kertoo hyvin tuntemansa ruotsalaistalli Wardin toiminnasta.

– Käsittääkseni sodan alkaessa heillä oli kolme tai viisi ukrainalaista mekaanikkoa. Sitten on venäläisiä kuskeja ja voi olla sellaisiakin kombinaatioita, että venäläisellä kuskilla on ukrainalainen mekaanikko. Onhan se tiimin kannalta ollut hankala tilanne, miten suhtautua, Portugalista tavoitettu Kohtala sanoo.

– Tiedän Wardin toimintatavat, ja heillä ei ole sunnuntain tapahtumiin osaa tai arpaa. He ajattelevat urheilu edellä ja ovat hoitaneet kaiken viimeisen päälle. Heillä on autoissaan No War -tarrat, ja he ovat osoittaneet, etteivät edusta tällaista toimintaa.

Expressenin mukaan Ward-tallin mukana matkustaa tällä hetkellä kisoissa kolme ukrainalaisperhettä.

– Se saa epätoivoiseksi, että meidät yhdistetään tähän. Me yritämme kaikin tavoin auttaa ukrainalaisia, että he saavat ruokaa ja katon päänsä päälle. Tämä on iso takaisku, Ward sanoi.

Venäläiskuski Severjuhin kilpaili Portugalissa monien muiden venäläiskuskien tavoin Italian lipun alla. Kohtala selvitti, mistä on kyse.

Lajipiireissä odotettiin päätöstä venäläisten sulkemisesta kartingin arvokilpailuista, mutta ainoastaan venäläisten tallien osallistumien kiellettiin. Kohtalan mukaan Venäjältä tulee paljon kartingkuskeja ja jonkin verran mekaanikoita.

Joakim Ward kertoi Expressenin haastattelussa, että Severjuhin ajoi aiemmin venäläistallissa, joka on tehnyt Wardin kanssa kansainvälisissä kilpailuissa yhteistyötä. Wardin talliin Severjuhin toi oman taustatiiminsä.

– Kisoissa on aina tiimi, joka ilmoittaa kuljettajan. Sillä että venäläisellä on jonkin muun maan lisenssi, ei ole oikeastaan mitään merkitystä, Kohtala selvittää.

Venäläiset ovat jo aiemmin kisanneet Venäjän autoliiton tunnuksella. Kohtala ei tiedä syytä sille, miksi osa kuljettajista vaihtoi alkuvuodesta ajamaan Italian lisenssillä. Italia on kartingin päämaa. Jotkut venäläiset kisaavat tunnuksettomana.

– He edustavat itseään, eivät ketään muuta. Venäläiset kuljettajat ovat joutuneet allekirjoittamaan lapun, jossa lupaavat että Venäjän lippua, värityksiä ja tunnuksia ei näy missään. Sillä verukkeella he ovat saaneet luvan ajaa.

Italian autoliitto kertoi tiistaina peruneensa Severjuhinin kilpailulisenssin.

Palkintopallilla olisi voinut olla Severjuhinin rinnalla suomalainenkin, mutta kuskilupaus Tuukka Taposen, 15, kisa sai valitettavan käänteen jo OK-luokan finaalilähdön avauskierroksella.

– Tuukalla oli mahdollisuus ajaa voitosta, ja hän oli aika-ajojen jälkeen neljäs. Finaaliin hän lähti kuutospaikalta. Lähdössä tuli kolari ja siihen samaan hässäkkään jäi suomalaisista Luka Sammalisto, Taposen asioidenhoitaja Kohtala kertoo.

Kohtalan mukaan viime lokakuussa kartingin MM-kultaa voittaneelta Taposelta voidaan odottaa tälläkin kaudella hyviä tuloksia. Varikolla Taposta pidetään yhtenä ennakkosuosikeista, mutta marginaalit ovat pienet.

– Formula ykkösissä tuntuu välillä, että ykkösen ja kakkosen ero on sekunti. Tuolla ajaa sekunnin sisään 70 kuljettajaa. Joku pieni ajovirhe kostautuu aika rajusti. Se on niin pirun pienestä kiinni, Kohtala sanoo.

Tuukka Taponen kurvaili viime vuonna kartingin MM-kultaa.

Kohtala vertasi kolarin jälkeen Taposen vauhtia kilpailun kärkeen, mikä antoi lupaavan signaalin.

– Puoli kierrosta muiden perässä ajaessaan hän ajoi reilun sekunnin nopeampaa kuin kilpailun voittaja. Tiedettiin, että oli mahdollisuus ajaa voitosta, ja eiköhän parin viikon päästä olla palkintopallilla.

Portugalissa parhaiten suomalaisista sijoittui nykyisen F1:n kärkinimen Charles Leclercin entinen kilpakumppani Juho Valtanen. Valtanen oli finaalilähdössä kymmenes. Eemeli Koivisto oli 19:s.

Kohtala oli varikolla kohupalkintojenjaon aikaa, mutta ei seuraamassa seremoniaa. Hän ei huomannut varikolla sellaista kuohuntaa, millaiseksi asia äityi sosiaalisessa mediassa.

– Varmasti joku on kiinnittänyt tapahtuneeseen huomiota ja pohtinut, oliko tässä jotain vai eikö ollut. Varikolla ollaan kahta mieltä asioista. 20 vuotta sitten ei ollut somea ja olisi voinut käydä niin, ettei kukaan olisi huomannut mitään, vasta illalla kohun huomannut Kohtala miettii.

Mediassa kohun keskellä on vasta 15-vuotias poika. Juniorikuljettajien kanssa työskennellyt ja työskentelevä Kohtala muistuttaa, että puhutaan lapsesta.

– Välillä tuntuu, että nykynuoret ovat niin lapsia, ettei mielessä ole muuta kuin kännykkäpelit. Tuntuu, että tuon ikäiset kaverit ovat erossa ulkopuolisesta maailmasta. Isossa myllyssä on tällä hetkellä 15-vuotias poika, Kohtala pohtii.

Severjuhin on myöhemmin selittänyt nöyrästi tekoaan.

Varikolla on pohdittu sitäkin, tekikö Severjuhin eleensä tarkoituksella, vahingossa, oliko taustalla kenties muita ihmisiä yllyttämässä tai ymmärsikö Severjuhin lainkaan mitä teki. Expressenille asiaa kommentoineen Wardin mukaan ymmärtämättömyys ei pyyhi pois tekoa ja sitä, miltä se on näyttänyt ja tuntunut.

Kohtalan mielestä on hyvä asia, että Fia aloittaa tutkinnan asiasta, mutta ei halua ottaa asiaan enempää kantaa.

– Ikävä tilanne lajille, mutta eiköhän Fialla ole sellainen koneisto taustalla, että totuus tulee esille. Eihän se ole kiva, että karting on tuollaisista asioista esillä. Mutta maailmalla on satojatuhansia kartingkuljettajia. Minkä tämä iso porukka mahtaa yhden ihmisen tekemiselle?