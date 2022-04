Ruotsin supertähti laukoi kommentteja vastustajansa lapsista – Teemu Packalén ärsyyntyi: "Tuo meni yli"

Teemu Packalénin mielestä Khamzat Chimaev on mennyt ottelijana eteenpäin.

Ex-vapaaottelija Teemu Packalénia alkaa jurppia, kun hän kuulee, mitä UFC:n ruotsalainen supertähti Khamzat Chimaev oli laukonut voittonsa jälkeen sunnuntaiaamuna Yhdysvalloissa. Chimaev, 27, voitti uransa kovimmassa ottelussa vapaaotteluorganisaatio UFC:n välisarjan haastajalistan kakkosen: brasilialaisen Gilbert Burnsin, 35.

Voitto merkittiin Chimaeville kaikin tuomariäänin. Ottelun jälkeen tshetsheenitaustainen ruotsalainen kertoi lehdistötilaisuudessa tavanneensa vastustajansa lapset ennen ottelua. Chimaevin mielestä se teki ottelemisesta vaikeaa.

– Yksi lapsi sanoi, että ahaa, sinä tappelet isäni kanssa. Ajattelin, että paska. Vittu. En kaipaa tätä paskaa. En halua otella jotain iskää vastaan, Chimaev sanoi kasvot ruhjeilla.

Ilta-Sanomien vapaaotteluasiantuntija Packalén ei arvosta kommenttia lainkaan.

– Vapaaottelu on herrasmieslaji ja vastustajaa pitää kunnioittaa. Tietynlainen ”trash talk” on ok, mutta jossain rajan pitää mennä. Minä vetäisin rajan tuohon ja olisin vetänyt Chimaevin kohdalla jo aiemmin. Tuo meni yli, Packalén sanoo.

Hänestä Chimaev oli onnistunut hankkimaan otteluun henkisen yliotteen, vaikka hän tuli häkkiin vasta haastajalistan sijalta 11 ja oli noussut tittelikahinoihin Packalénin sanoin oikoreittiä.

– Minusta Chimaevin olisi pitänyt tulla otteluun lakki kourassa, että katsotaas, miten tässä käy.

Packalén sanoi ennen sunnuntaiaamun ottelua, että hän pitää Chimaevia yliarvostettuna. Sunnuntain jälkeen suomalainen on kuitenkin osittain sitä mieltä, että koville puheille on enemmän katetta.

Ruotsalainen debytoi UFC:ssä kesällä 2020 ja on sen jälkeen voittanut kaikki viisi otteluaan. Chimaev ei ole hävinnyt 11 ammattilaisottelussaan vielä kertaakaan. Suu on käynyt, kun ruotsalainen on vaatinut alati kovempia haasteita vapaaottelupromootiolta.

– Puheille tuli katetta, mutta on hän silti mielestäni yliarvostettu ottelija. Mutta kun on rääväsuu, joka pystyy vähän lunastamaan puheitaan, niin siitähän kansa tykkää. Ja kyllä minäkin tykkään. Matsi oli hyvä ja viihdyttävä, vaikka lajiteknillisesti siinä otettiin liikaa tyhmiä riskejä, Packalén kommentoi.

Burnsin ja Chimaevin kamppailu oli verinen. Molempien kasvot aukesivat ja molemmat kävivät vuorollaan matossa lyöntien voimasta.

Asiantuntijan mielestä ruotsalainen otteli vielä ensimmäisen erän hyvin ja noudatti fiksusti ottelusuunnitelmaansa. Sitten tapahtui jotain erikoista.

– Chimaev on vähän hullu ja aggressiivinen. Toisessa ja kolmannessa erässä otteleminen muuttui tappelemiseksi. Lyötiin ristiin ja kaveria yritettiin saada seisovilta jaloilta katolleen. Molemmat iskivät kauheita, laajakaarisia koukkuja ohi vastustajasta, Packalén kertoo.

Ruotsalaisen otteet saivat hänen valmentajansa käymään kuumana toisen ja kolmannen erän välissä. Packalén ymmärtää valmentajan reaktiota. Ottelija ei selvästi noudattanut yhdessä luotua suunnitelmaa.

– Chimaev otti tyhmiä riskejä, vaikka voittikin selvästi.

Kaikesta huolimatta asiantuntija kokee, että ruotsalaistähti on kehittynyt paljon edellisen ottelunsa jälkeen.

– On hienoa nähdä, että Chimaevin tiimissä on tehty oikeita asioita. Vaikka pystyottelu olikin joltain osin katutappelua, oli hän ottanut ihan hirmuisen askeleen eteenpäin.

Packalénin mukaan Chimaev on aiemmissa otteluissa mennyt nopeasti vastustajansa iholle, ”roiskinut” ja lyönyt epäpuhtaasti.

– Nyt hänellä oli hyvä ja terävä liike pystyssä. Hän käytti hienosti hyväkseen etäisyyttä ja sitä, että oli selvästi pidempi.

Chimaevin ja Burnsin välinen ottelu oli verinen.

Packalén veikkaa, että Chimaev ottelee seuraavaksi väliaikaisesta mestaruudesta tai ykköshaastajan paikasta esimerkiksi välisarjan haastajalistan kärkeä Colby Covingtonia vastaan. Ottelun voittaja kohtaisi sitten todellisen mestarin Kamaru Usmanin, joka on UFC:n kaikki painoluokat huomioivan ”pound for pound” -listan kärjessä.

– En vielä päästäisi Chimaevia tittelimatsiin. Minä käsikirjoittaisin sen niin, että hän showmielessä ottelisi väliaikaisesta mestaruusvyöstä, Packalén sanoo.