Taina Susiluoto korvaa Mikko Salosen Olympiakomitean toimitusjohtajana. Hän kertoi Ilta-Sanomille, miten Olympiakomitean ryvettynyt maine puhdistetaan.

Taina Susiluoto on Olympiakomitean uusi toimitusjohtaja.

Oikeustieteen maisteri Taina Susiluoto, 49, on valittu Suomen olympiakomitean toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään kesäkuun alussa.

Susiluoto korvaa tehtävässä Mikko Salosen.

Susiluoto siirtyy Olympiakomitean toimitusjohtajaksi Elinkeinoelämän keskusliiton johtajan paikalta. Hän on työskennellyt uransa aina myös muun muassa puolustusministeriössä sekä kansainvälisissä järjestöissä.

Taina Susiluoto, mitkä ovat merkittävimmät tavoitteesi ensimmäisen vuoden aikana Olympiakomitean toimitusjohtajana?

– Ihan alkuun tärkeintä on päästä tapaamaan joka ikinen henkilöstöstä, meidän kaikkein jäsenliittojemme toimitusjohtajat ja hallitusten puheenjohtajat sekä merkittävimmät kumppanitahomme. Sitten tietenkin saada liikunnan ja liikunnallisen elämäntavan uusi tavoite eteenpäin. Siihen toimenpiteitä, seuratoiminnan tukeminen, jotta sieltä saadaan 20 000 lisenssinsä jättänyttä nuorta palaamaan.

– Nyt kun tehdään arvioita huippu-urheiluyksikön rakenteesta ja johtamismallista. Uusi vetäjä pitää palkata. Myös vastuullisuusasiat ovat tärkeitä ottaen huomioon viime aikojen häirintätapaukset.

Mikä on roolisi huippu-urheilu yksikön johtajan paikan epäasiallisen käytöksenä vuoksi jättäneen Mika Lehtimäen korvaajan rekrytoinnissa?

– Toivon, että pääsen siihen mukaan. Aloitan kesäkuun alussa, ja pitää katsoa nykyisen toimitusjohtajan sekä hallituksen kanssa, missä aikataulussa se lähtee. Minulla ei ole siitä vielä tietoa.

– Olen valmis olemaan mukana, mutta hallituksen kanssa täytyy keskustella. Päätös tuli eilen, niin ihan vielä emme ole ehtineet keskustella kaikista yksityiskohdista.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori ja toinen varapuheenjohtaja Sari Multala ovat kokoomuslaisia. Mikä on sinun puoluekantasi?

– Minulla ei ole puoluekirjaa, eikä ole koskaan ollutkaan.

Onko Veikkauksen monopoli mielestäsi säilytettävä?

– Mielestäni on ollut hyvä ratkaisu, että urheilun ja liikunnan rahoitus ei ole enää riippuvainen vain Veikkauksesta. Se kertoo siitä, että urheilu ansaitsee oman paikkansa valtion budjettirahoituksessa. Se on tärkeää; arvonnosto ja hyvä peliliike. Nyt se pitää varmistaa seuraavissa hallitusneuvotteluissa, että rahoituksen taso pysyy siinä, jossa se on Veikkauksen kanssa ollut.

Olympiakomitean maine on ryvettynyt suomalaisten silmissä viimeaikaisten häirintätapausten takia. Miten maine palautetaan ja mitä konkreettisia toimenpiteitä aiot tehdä sen eteen?

– Olympiakomitea on tosi merkityksellinen suomalaisille. On selvää, että viimeaikaiset häirintätapaukset ovat olleet tosi ikäviä ja kurjia. Uskon, että kun ne selvitetään, viedään ulkopuoliseen arviointiin ja tutkimukseen, sieltä saadaan lisäjatkotoimenpide-ehdotuksia. On tärkeää viedä ne päätökseen, jotta osoitetaan ja näytetään, että, niistä välitetään, niille tehdään asioita ja puhdistetaan ilma ja mennään eteenpäin.

– Julistaminen ei auta, vaan teot ratkaisevat. Henkilöstöllä on paljon hyvää osaamista. Valjastetaan se käyttöön entistä päättäväisemmin urheiluliikkeen hyväksi.

Sanoit yleisessä osuudessa, ettet tiedä häirintätapausten taustoista. Eikö mielestäsi olisi oleellista, että sinulla on käsitys tapauksista, kun ryhdyt johtamaan Olympiakomiteaa?

– Ajattelen niin, että itseasiassa tämän tyyppisiä tapauksia on kaikilla yhteiskuntasektoreilla. Kaikki niistä ei päädy ihan tällä mittakaavalla mediaan kuin tämä. Se kertoo Olympiakomitean merkityksestä ja siitä, että tämä asia liikuttaa lähes kahta miljoonaa suomalaista.

– Jos ajattelee niin, että pelottaako minua ryhtyä tähän tai vähentäisikö se motivaatiotani? Ei todellakaan – päinvastoin. Koen ne tosi tärkeiksi ja haluan olla mukana tervehdyttämässä ja viemässä eteenpäin kaikille turvallista liikuntaympäristöä.

Niillä tiedoilla, joita sinulla on, olisiko Mika Lehtimäen kuulunut saada jatkosopimus, vaikka epäasiallinen käytöksensä oli Vapaavuoren ja varapuheenjohtajien tiedossa sopimuksentekohetkellä?

– Kuten sanoin, minut on eilen illalla valittu ja tänään olen ottamassa pestin vastaan ja aloitan kesäkuussa. En tiedä taustoja enkä tunne tämän organisaation governance-prosesseja tarpeeksi, jotta osaisin kertoa, mitä olisi ja ei olisi pitänyt tehdä. Enkä koe, että se on minun asiani tässä kohtaa yksityiskohtaisesti ottaa edes kantaa.

Miten toimisit tapauksessa, jossa hallituksen jäsen, esihenkilösi, olisi epäiltynä epäasiallisesta käytöksestä?

– Tämä on ihan samanlainen kuin mikä tahansa työyhteisö, jos tämän tyyppisiä tilanteita on. On olemassa työyhteisön pelisäännöt, ja niillä mennään. Asiat otetaan selville, tehdään selvitykset asianosaisten kesken. Sitten käydään läpi jatkotoimet läpi organisaation ja juridiikan pelisääntöjen mukaan.