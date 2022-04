Ruotsalaista ottelijaa hehkutetaan UFC:n uutena tähtenä – Teemu Packalénilta tyly arvio

Teemu Packalénin mielestä Khamzat Chimaev on aggressiivinen ja hullu.

Ilta-Sanomien vapaaotteluasiantuntija Teemu Packalén ei pidä Ruotsin nousevaa UFC-tähteä Khamzat Chimaevia niin kovana ottelijana, kuin millaisena häntä on viime vuodet myyty.

Tshetsheenitaustainen Chimaev, 27, on voittanut ammattilaisuransa kaikki 10 ottelua – neljä viimeisintä UFC:ssä. Ura vapaaottelun huippuorganisaatiossa alkoi hirmuisella ryminällä heinäkuussa 2020.

Hän voitti ensimmäiset kolme otteluaan vain 66 päivän sisällä, mikä on kolmen ottelun voittoputken nopeusennätys UFC:ssä. Kaikki ottelut päättyivät keskeytykseen ja 50 000 dollarin suoritusbonukseen. Edellisessä ottelussaan viime lokakuussa hän kantoi Li Jingliangia ympäri häkkiä kuin uniriepua, ennen kuin lopetti matsin kuristamalla kiinalaisen tajuttomaksi.

– Chiamev on äärimmäisen aggressiivinen ja vähän hullu. Hänellä on kova kunto ja helvetin kova pää. Lisäksi hän on hyvä suustaan. Chiamev on UFC:n kannalta hyvää viihdettä, jolla tehdään paljon rahaa, Packalén kommentoi.

UFC jakoi tallenteen Chimaevin ja Lin välisestä ottelusta YouTubeen.

Asiantuntijan mukaan vapaapainitaustaisen ottelijan vahvuudet ovat alasvienneissä ja painitavassa, jossa vastustajaa painostetaan jatkuvasti. Chimaev yrittää näännyttää vastustajansa, kiivetä sitten heidän selkäänsä ja kuristaa – hieman kuin venäläismestari Habib Nurmagomedov aikoinaan.

– Mielestäni Chimaev ei ole niin hyvä ottelija, kuin mitä hänestä sanotaan tai millaiseksi häntä nostetaan. Hän ei ole teknisesti puhdas.

Viikonloppuna Chimaev kohtaa uransa tähän asti kovimman haasteen, kun UFC:n välisarjan huippukamppailussa vastaan asettuu haastajalistan kakkosmies Gilbert Burns. Hyvin lyhyen UFC-uran jälkeen ruotsalainen on jo päässyt otteluun, jonka voittamalla hän voi kohota sangen lähelle titteliottelua. Burns kävi kokeilemassa tittelimatsissa vain reilu vuosi sitten, mutta hävisi Kamaru Usmanille.

Packalénin mielestä Chiamev on kivunnut tilanteeseen oikoreittiä pitkin.

– Oikoreittinä oli se, että Khamzat sanoi tuhoavansa kaikki, kun hän tuli UFC:hen. Ja sitten hän teki niin. Syntyi ilmiö. Ilmiöillä tehdään rahaa.

Ottelusta tulee erittäin mielenkiintoinen. Brasilialainen Burns, 35, on Packalénin sanoin ”jäätävän kova mattomies”.

– Burnsilla on aikamoinen jujutsu-repertoaari. Saako Chimaev tuotua painetta ja pääseekö hän päälle? Pystyykö Burns tekemään alta temppuja vai lyökö Chimaev hänet päältä ulos? Chimaevin pituusetu on aikamoinen. Jännä nähdä, Packalén analysoi.

Packalén ja Chimaev ovat tavanneet toisensa aikana, jolloin molemmat harjoittelivat Tukholman kuuluisalla Allstars-kamppailusalilla. Oli hetki, jolloin molemmat jopa asuivat salilla. Tuohon aikaan paikan ykköstähti oli vielä ruotsalainen Alexander Gustafsson, joka muistetaan yhdestä kaikkien aikojen parhaista UFC-otteluista Jon Jonesia vastaan.

Nykyisin salin ykköshevonen on Chimaev, vaikka Gustafssonkin vielä jatkaa uraansa.

Packalénin mielestä Allstarsiin kytkeytyy syy, miksi Ruotsista tulee UFC:n supertähtiä ja Suomesta ei. Suomalaisista organisaatiossa ottelee tällä hetkellä vain Makwan Amirkhani, mutta Amirkhani luo uraansa höyhensarjan keskikastissa.

Suomi on jäänyt Ruotsin jälkeen vapaaottelumaana.

– Ongelma on managereissa. Suomalaisten ja ruotsalaisten ottelijoiden välillä ei todellakaan ole isoa taidollista kuilua. Suomalaisten on vain vaikeaa päästä minnekään, Packalén sanoo.

Turkulainen pääsi aikoinaan itsekin UFC:hen juuri Allstarsin kautta. Häntä edusti manageri, joka edusti myös Gustafssonia.

– Allstarsin ottelijat ovat kädenpuristuksen päässä UFC:n johdosta.

Packalén, 34, otteli UFC:ssä neljästi vuosina 2015–19.

Chimaev ja Burns kohtaavat sunnuntaina aamuyöllä Suomen aikaa.