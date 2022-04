Tasa-arvovaltuutettu puuttui asiaan: Olympiakomitean kolmaskin häirintätapaus tutkintaan

Kolmaskin Olympiakomiteaan liittyvä häirintätapaus etenee riippumattoman ulkopuolisen tahon selvitettäväksi.

Suomen olympiakomitea tiedotti tiistai-iltana, että se vie kolmannenkin epäasiallisen käytöksen epäilyn Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) selvitettäväksi.

– Viime päivinä julkisuudessa on noussut esiin kolme toisistaan riippumatonta epäasiallisen käyttäytymisen tapausta tai epäilyä, joiden osapuolet liittyvät Suomen Olympiakomitean toimintaan. Olympiakomitea on aiemmin ilmoittanut, että se vie Huippu-urheiluyksikön entistä johtajaa Mika Lehtimäkeä ja Olympiakomitean hallituksen entistä jäsentä Anni Vuohijokea koskevat tapaukset riippumattoman ulkopuolisen tahon selvitettäväksi, tiedotteessa todetaan.

– Olympiakomitea on päättänyt viedä myös kolmannen julkisuudessa esillä olleen tapauksen Suomen urheilun eettisen keskuksen (Suek) selvitettäväksi. Kyseessä on tapaus, jossa Olympiakomitean miespuolista työntekijää syytetään verbaalisesta häirinnästä naispuolista asiantuntijaa kohtaan olympiajoukkueen valmistautumisleirillä ennen Tokion kesäolympialaisia.

Ilta-Sanomat uutisoi jo maaliskuun lopulla olympiakisoihin liittyvästä häirintätapauksesta.

Lue lisää: Tällainen on Olympiakomitean uusi häirintäepäily – liittyy Tokion olympiakisoihin

Olympiakomitean tiedotteen mukaan tapauksesta on keskusteltu viime kesänä ja syksynä asianosaisten kanssa.

– Saadun selvityksen perusteella keskusteluissa ei ilmaistu eikä ilmennyt epäilyä tai syytöstä häirinnästä eikä epäillyn häirinnän kohteena olleella henkilöllä ollut vaatimuksia asiassa, tiistaisessa tiedotteessa todetaan.

Tiedotteen mukaan epäillyn häirinnän kohteena ollut henkilö oli kuitenkin ottanut tasa-arvovaltuutettuun yhteyttä tapauksen noustua julkisuuteen ja pyytänyt asian selvittämistä.

– Tasa-arvovaltuutettu on lähettänyt Suomen Olympiakomitealle selvityspyynnön asiassa. Olympiakomitea katsoo, että asian puolueettoman selvityksen varmistamiseksi myös tämä tapaus on syytä tutkia riippumattoman tahon toimesta, ja asia on näin ollen annettu Suekin selvitettäväksi, OK kertoo.

– Haluamme tällä toimenpiteellä osoittaa, että noudatamme tinkimättä urheiluyhteisön vastuullisuusohjelmaa. Olemme reagoineet kaikkiin tietoomme tulleisiin tapauksiin ja tehneet kaikissa niissä omat selvityksemme. Samalla pidämme tärkeänä, että asiat selvitetään myös riippumattoman tahon toimesta, Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori kommentoi tiedotteessa.

– Olympiakomitealla on vahva tahto asioiden selvittämiseen. Jatkamme sitkeästi työtämme paremman liikunnan ja urheilun puolesta, Vapaavuori jatkoi.