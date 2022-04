Venäläissotilaat veivät 12-vuotiaan ukrainalaisen orpotytön – näin Kira yritetään saada palautettua isovanhempiensa luokse

Donetskin alueen kuvernööri kertoi Kira Obedinskajan kohtalosta Facebookissa.

Venäjän joukot ovat vieneet 12-vuotiaan ukrainalaisen orpotytön Kira Obedinskajan Mariupolista Donetskiin vastoin hänen tai sukulaistensa tahtoa. Asiasta kertoo Facebookissa Donetskin alueen kuvernööri Pavlo Kirilenko.

Obedinskajan isä Jevgeni Obedinski kuoli Kirilenkon mukaan pommituksessa 17. maaliskuuta Mariupolissa. Obedinski oli moninkertainen Ukrainan vesipallomestari. Tytön äiti kuoli jo Obedinskajan ollessa vauva.

Kirilenko pyrkii päivityksellään auttamaan Obedinskajaa. Kuvernöörin mukaan Kira oli Mariupolissa pommisuojassa ihmisryhmässä. Venäläiset veivät kaikilta henkilökohtaiset asiakirjat ja lupasivat antaa tilalle venäläiset asiakirjat, joiden avulla heidät siirrettäisiin myöhemmin Venäjälle.

12-vuotiaalla on kuitenkin sukulaisia muualla Ukrainassa. Kirilenkon tavoitteena on, että orpo voitaisiin palauttaa isoisänsä Aleksandr Obedinskin luo turvaan. Isoisä on arvostettu vesipallovalmentaja.

– Vetoan humanitaarisiin järjestöihin ja ihmisoikeustoimijoihin sekä koko maailman urheiluyhteisöön: Auttakaa Kira Obedinskajaa palaamaan perheensä luo. Aikuisenkin on vaikeaa kuvitella kärsimystä, jonka lapsen on pitänyt käydä läpi. Hänen pitäisi olla perheensä luona, Kirilenko kommentoi.

Isoisä ja muut sukulaiset onnistuivat aiemmin pakenemaan saarretusta Mariupolista ukrainalaisalueille, joilla ei ole venäläisjoukkoja.

Obedinskajan tilanteesta on kertonut Twitterissä myös esimerkiksi ukrainalaispoliitikko Inna Sovsun.

Mediatoimisto ACC haastatteli Obedinskajan isoisää. Isoisä kertoi, että Kira oli yrittänyt pakoon Mariupolista muiden ukrainalaisten kanssa isänsä kuoleman jälkeen. Tyttö oli kuitenkin loukkaantunut miinan räjähtäessä. Hän on satuttanut niskaansa, kättään ja korvaansa. Häntä hoidetaan sairaalassa Donetskissa.

– Emme tiedä, miten saamme Kiran kotiin. Hän on orpotyttö. Kaipaamme toisiamme kovasti, poikansa menettänyt Kiran isoäiti Svitlana sanoi ACC:lle.

ACC pitää Obedinskajan kohtelua kansainvälisen oikeuden rikkomisena.

Suomessa tapauksesta kirjoitti ensimmäisenä MTV Urheilu.