Arvi Savolainen manasi virheitä EM-finaalissa – kertoo hetkistä, joihin loppuottelu ratkesi

Ensimmäinen aikuisten arvokisamitali ei heti lämmittänyt painija Arvi Savolaista.

Puhelimen toisesta päästä kuuluu totinen ääni. Arvi Savolaisen äänestä on turha hakea iloisuutta, vaikka 24-vuotias Savolainen oli vain hetkeä aikaisemmin saanut painiuransa ensimmäisen aikuisten arvokisamitalin, EM-hopean.

Lue lisää: Arvi Savolainen paini EM-hopealle – IS seurasi

Savolainen sijoittui Budapestin EM-kisoissa kreikkalais-roomalaisen painin alle 97 kilon sarjassa toiseksi. Savolainen taipui sarjan loppuottelussa bulgarialaiselle Kiril Miloville pistein 1–4.

– Pettymyksen maku on vielä suussa, mutta eiköhän se tästä kirkastu pikkuhiljaa. En voi sanoa, että kiljuisin riemusta, Savolainen sanoi puhelimitse Budapestista.

Lue lisää: Arvi Savolaisen finaalitappio jätti hampaankoloon – Marko Yli-Hannuksela linjasi kovan tavoitteen tulevaisuuteen

– Kaikki meni hyvin tämän päivän valmistautumiseen asti, mutta ei sitten tullut sitä tulosta, jota odotin, Savolainen jatkoi.

Savolainen johti EM-finaalia puolivälissä vielä 1–0, mutta Milov käänsi ottelun toisella kolmen minuutin jaksolla edukseen.

Ensin Milov työnsi Savolaisen ulos matolta ja sai tasoituspisteen.

” Pettymyksen maku on vielä suussa, mutta eiköhän se tästä kirkastu pikkuhiljaa. En voi sanoa, että kiljuisin riemusta.

– Siinä tuli virhe. Luin tilanteen väärin. Arvioin, että maton reunalla pääsen horjuttamaan Milovia mutta meninkin itse turhan helposti matolta ulos, Savolainen manasi.

Pian sen jälkeen Savolainen puolestaan pantiin mattoon, ja Milov onnistui vyöryttämään Savolaisen ja sai kaksi pistettä lisää.

Arvi Savolainen tähtää seuraavaksi ensi syksyn MM-kisoihin.

– Siinä tuli lisää virheitä. Kun kaveri pisteitä sai, mattopuolustus ei mennyt niin kuin piti, Savolainen harmitteli.

Päästyään 4–1-johtoon Milov turvasi etumatkansa vuorenvarmasti pitämällä Savolaisen loitolla.

– Ei siinä hirveästi pistesaumoja enää tullut. Aika aseeton olo finaalista jäi, Savolainen sanoi allapäin.

Mitalin arvon Savolainen tiedostaa, vaikka se ei heti mieltä lämmittänytkään.

EM-hopea on looginen jatkumo nuorten arvokisojen menestykselle. Nuorten arvokisoista Savolaisella on jo kosolti menestystä: hän on nuorten (vuodelta 2018) ja alle 23-vuotiaiden (vuodelta 2019) maailmanmestari sekä nuorten (2017) ja alle 23-vuotiaiden (2019) Euroopan mestari.

Lisäksi on sekä nuorissa että alle 23-vuotiaissa pronssimitaleita sekä MM- että EM-kisoista.

Arvi Savolainen sanoo, että henkinen palautuminen arvokisoista kestää kauemmin kuin fyysinen.

– Onhan se iso huojennus, että ensimmäinen aikuisten arvokisamitali on nyt tullut. Se on varmaan jokaiselle painijalle iso virstanpylväs. Sikäli olen tyytyväinen, Savolainen myönsi.

Savolaisen seuraavana isona tavoitteena ovat syksyn MM-kisat. Ennen niitä ohjelmaan mahtuu monia kansainvälisiä turnauksia ja hikitippoja treenisalilla, mutta jonkin aikaa painitrikoot saavat olla rauhassa.

– Ainakaan ensi viikolla en ajatellut painisalille mennä. Nyt koetetaan hetken aikaa vain palautella.

Savolainen paini viikonlopun aikana neljä ottelua. Kuinka kovasta urakasta puhutaan?

–Arvokisat ovat kovin setti henkisesti. Tulee aina uusi valmistautuminen ja latautuminen seuraavaan otteluun, myös jännittäminen. Fyysisesti urakasta palautuu nopeasti, kunhan naaman hiertymät ovat parantuneet, Savolainen heitti.

Savolainen ja Milov eivät olleet toisilleen ennalta tuttuja painijoita. Savolainen sanoo, että kaksikko on kohdannut vain kertaalleen ”monta, monta vuotta sitten”.

– Ei minulla ollut finaaliin mitään suurta päätettyä suunnitelmaa. Yritin edetä omilla vahvuuksillani.

Kaksikon piti kohdata toisensa vuosi sitten, mutta silloin Milov teki oharit.

Lue lisää: Luovutusvoitto! Olympiapaikan paininut Arvi Savolainen voitti sarjansa Euroopan olympia­karsinnoissa

Kyseessä oli Euroopan olympiakarsintojen sarjafinaali viime vuoden maaliskuussa niin ikään Budapestissa.

Kun Milov oli Savolaisen tapaan varmistanut maapaikan Tokion olympialaisiin jo edellisenä päivänä, bulgarialainen ei saapunut sarjan finaaliotteluun ollenkaan. Näin Savolainen sai Milovista luovutusvoiton ottelematta.