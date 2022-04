Venäläinen suurmestari esitti karun vaihtoehdon sodan lopettamiseksi ja Vladimir Putinin syrjäyttämiseksi

Venäläinen suurmestari Daniil Dubov on kritisoinut Vladimir Putinia. Hän kertoi näkemyksiään Der Spiegel -lehdelle.

Venäläisen shakin suurmestarin Daniil Dubovin mielestä Vladimir Putinin pitäisi lopettaa Ukrainan sota välittömästi. Dubov on yksi 44 venäläisestä shakkipelaajasta, jotka kirjoittivat maaliskuun alussa Putinille avoimen kirjeen. Kirjeessä pelaajat pyysivät sodan lopettamista.

Dubov, joka oli yksi kirjeen sisällön puuhamiehistä, kertoi keskiviikkona Berliinissä saksalaiselle Der Spiegelille ajatuksistaan ja siitä, miksi kirje kirjoitettiin.

Venäjän presidentti Putin on käyttänyt maansa urheilijoita edistääkseen propagandaansa, mutta vastatoimet eivät onnistuneet Dubovin toivomalla tavalla.

Hänen mukaansa ajatellaan liian helposti, että Venäjä on paha maa ja venäläiset ovat pahoja ihmisiä. Dubovin mukaan monet venäläiset jakavat samat arvot muiden eurooppalaisten kanssa ja hänestä sodan alkaminen tuntui hullulta, uskomattomalta ja sokeeraavalta.

– Kun julkaisimme kirjeen, tuntui hyvältä ja siltä, että me voimme vaikuttaa. Nyt tuntuu siltä, ettei sillä ollut mitään vaikutusta. Nykyään Venäjällä ei voi enää edes käyttää sanaa ”sota”. Kirjeemme julkaistiin ennen tätä uutta lakia, joten ainakaan emme ole rikollisia, Dubov sanoi.

Dubovin mukaan on outoa, että hän voi joutua kotimaassaan yhden sanan takia vaikeuksiin. Der Spiegel kysyi Dubovilta, pelkääkö hän joukkokirjeen seuraamuksia.

– En näe, että joutuisin ongelmiin. En loukannut maatani. Mielestäni olemme tehneet vain ison virheen ja jos joudun sen takia pulaan, niin olkoon niin.

Dubov ei koe olleensa Putinin poliittinen vastustaja ennen sotaa, vaikka on kritisoitunut maansa hallitusta jo Krimin valtaamisen jälkeen vuonna 2014. Dubovin mukaan hänen pitäisi olla poliitikko, jotta hän voisi olla oikea poliittinen vastustaja.

Ukrainan sota on kestänyt jo yli kuukauden. Dubov sanoo masentuneensa tilanteesta ja kokeneensa shakkiin keskittymisen vaikeaksi. Hänen mukaansa on vaikea uppoutua peleihin, kun uudet uutiset on tarkistettava tämän tästä.

Sotaa vastustaneiden 44 shakinpelaajan lisäksi suurmestari Sergei Karjakin on valinnut täysin päinvastaisen suunnan.

Krimillä syntynyt ja sittemmin Venäjän edustajaksi vaihtanut Karjakin julkaisi maaliskuussa Putinia tukevan viestin, jonka takia hän on sittemmin saanut puolen vuoden kilpailukiellon maailman shakkiliito Fidelta.

– Ilmaisen sinulle, johtajamme, täyden tukeni Venäjän etujen ja kansan suojelemiseen sekä uhkien eliminoimiseen ja rauhan vakiinnuttamiseen. Toivon, että rohkea armeijamme suorittaa nopeasti kaikki sille asetetut tehtävät, Karjakin sanoi kirjeessään.

Dubov kommentoi Karjakinin tekemisiä Der Spiegelille diplomaattisesti. Dubovin mukaan hänellä on ollut jännittyneet välit Karjakiniin siitä lähtien, kun Venäjä valtasi Krimin ja miesten näkemykset tilanteesta erosivat toisistaan.

Dubov ei ole kuullut Karjakinilta Putinia tukevia lausuntoja muualla kuin sosiaalisessa mediassa. Hän arvelee vastustajansa pelaavan omaa julkisuuspeliään, eikä tunnista kilpakumppaniaan enää samaksi ihmiseksi.

Perjantaina Karjakin julkaisi Instagram-tilillään videon, jossa pilkan kohteena on Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Dubov arvioi, että shakin kannalta Karjakinin viesti Putinille oli ”suuri ja häpeällinen”. Dubovin mukaan kokonaiskuvassa Karjakinista on tuskin paljon hyötyä Putinille.

Dubovin mielestä tulevaisuuden näkymät ovat vaikeat ja vaaralliset, eikä tilanteessa auta muu kuin odottaa.

– Se, mitä sanon seuraavaksi, on todella vaarallista: ainoa tapa muuttaa mitään, on vallankumous. En halua vallankumousta tai sisällissotaa, jossa venäläiset tappavat toisiaan, mutta se tuntuu ainoalta vaihtoehdolta, vaikka seuraukset olisivat vain vieläkin huonommat. Halusin tai en, enemmistö venäläisistä tukee Putinia.