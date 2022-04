Vahvistus: Anni Vuohijoen tapauksesta aloitettiin tutkinta – "Mahdollinen vakava eettinen rikkomus"

Suomen urheilun eettinen keskus Suek kertoo aloittaneensa tutkinnan Anni Vuohijoen tapauksesta.

Anni Vuohijoki on painonnoston EM-mitalisti.

Suomen urheilun eettinen keskus Suek tiedotti perjantaina aloittaneensa tutkinnan Pekingin olympialaisten aikaisesta mahdollisesta vakavasta eettisestä rikkomuksesta.

Asian ovat Suekille vieneet sekä Suomen olympiakomitea että tapaukseen yhdistetty painonnostaja ja olympiakomitean hallituksen urheilijajäsen Anni Vuohijoki.

– Kaikkien asianosaisten kannalta on tärkeää, että tapaus selvitetään huolella ja rauhallisesti, että saamme selkeän kuvan tapahtuneesta. Luotettavan tutkinnan takaamisen kannalta on aina erittäin tärkeää, että kaikki asiasta jotain tietävät tuovat esille omat huomionsa ja kokemuksensa. Kaikki yhteydenotot käsitellään luottamuksellisesti kuten aina Suekissa, tutkintapäällikkö Jouko Ikonen sanoi tiedotteessa.

Vuohijoki julkaisi aiemmin perjantaina sosiaalisessa mediassa avoimen kirjeen, jossa kertoi eroavansa Olympiakomitean hallituksesta.

Vuohijoki sanoi kirjeessään saaneensa 28.3. maaliskuuta sähköpostiviestin Olympiakomitean puheenjohtajalta Jan Vapaavuorelta. Viestissä kerrottiin Vuohijokea epäiltävän mahdollisesta seksuaalisesta häirinnästä. Asiasta pidettiin kaksi päivää myöhemmin kuulemistilaisuus, jossa olivat paikalla Vuohijoen lisäksi Vapaavuori ja Olympiakomitean HR-johtaja.

Kirjeessään Vuohijoki kritisoi voimakkaasti Vapaavuoren tapaa hoitaa asiaa. Vuohijoki sanoi kokeneensa pelkoa, ahdistusta ja häpeää.

– Tämä on pelolla johtamista, Vuohijoki tiivisti.

Lue lisää: Häirintäskandaalissa uusi käänne: Anni Vuohijoki kertoo jättävänsä olympiakomitean hallituksen – pyytää selvitystä väitetystä seksuaalisesta häirinnästä

Lue lisää: Anni Vuohijoki syyttää Jan Vapaavuorta pelolla johtamisesta – näin Vapaavuori kommentoi tapahtumia

Vapaavuori kommentoi tapausta lyhyesti Suomen tietotoimistolle STT:lle.

– On totta, että minun tietooni on saatettu epäily, että Anni Vuohijoki olisi syyllistynyt epäasialliseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään. Tämän pohjalta olen käynyt Anni Vuohijoen kanssa keskustelun. Olympiakomitea on saattanut asian Suekin käsittelyyn, Vapaavuori sanoi.