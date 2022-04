Anni Vuohijoki syyttää Jan Vapaavuorta pelolla johtamisesta – näin Vapaavuori kommentoi tapahtumia

Olympiakomitean hallituksesta eroava Anni Vuohijoki kertoo tehneensä asiasta ilmoituksen Suomen urheilun eettiselle keskukselle Suekille.

Anni Vuohijoen mukaan Jan Vapaavuori on saanut hänet tuntemaan pelkoa, ahdistusta ja häpeää.

Painonnostaja, Suomen olympiakomitean hallituksen urheilijajäsen Anni Vuohijoki julkaisi perjantaina Twitterissä avoimen kirjeen, jossa hän esittää vakavia syytöksiä Olympiakomitean hallituksen puheenjohtajan Jan Vapaavuoren toiminnasta.

Vuohijoki kritisoi laajasti tapaa, jolla Vapaavuori hoiti tapausta, jossa Vuohijokea epäiltiin seksuaalisesta häirinnästä. Vuohijoki sanoo kokevansa koko tapauksen johdosta pelkoa, ahdistusta ja häpeää.

– Tämä on pelolla johtamista, Vuohijoki tiivistää väitteensä.

Vuohijoki kertoo eroavansa Olympiakomitean hallituksesta.

Vuohijoki kirjoittaa, että oli kaksi tuntia huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäen eron jälkeen 28. maaliskuuta saanut sähköpostia Vapaavuorelta, jonka mukaan Vuohijokea epäillään seksuaalisesta häirinnästä.

Kirjeen perusteella Vuohijoki oli 30.3. käynyt kuulemistilaisuudessa Pasilassa. Läsnä tilaisuudessa olivat hänen mukaansa Vapaavuori ja Olympiakomitean HR-johtaja. Tilaisuus pelotti Vuohijokea niin, että hän ei saanut syötyä eikä nukuttua.

Puolen tunnin keskustelussa kävi Vuohijoen mukaan nopeasti ilmi, ettei häntä varsinaisesti syytetä mistään, vaan asiasta ”liikkuu huhuja ja puheita”. Asioiden kerrottiin myös mahdollisesti tulevan julkisuuteen.

– Sanoma oli, ettei totuutta edes tarvita. ”Haluamme vain käydä tämän läpi, jotta tiedät, mistä on puhuttu”, Vuohijoki kirjoittaa.

Asia ei Vuohijoen mukaan jäänyt siihen, vaan Vapaavuori oli Olympiakomitean tiedotustilaisuudessa 31.3. ottanut esiin, että Olympiakomiteassa oli Lehtimäen ohella ilmennyt toinen häirintätapaus.

Vuohijoki sanoo kysyneensä tiedotustilaisuuden jälkeen Vapaavuorelta, oliko kyseessä hänen tapauksensa ja Vapaavuori oli vahvistanut tämän. Kun kuitenkin selvisi, että mediassa oli esillä eri tapaus, Vapaavuori oli soittanut Vuohijoelle. Viesti oli selvä.

– Minun ei tulisi kuvitella, että asiani on unohtunut. Tämä oli vain joku muu, ja media on edelleenkin kiinnostunut minusta, Vuohijoki väittää Vapaavuoren todenneen.

Vuohijoen mukaan syytöksissä oli kyse hänen karskina pidetystä seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvästä kielenkäytöstään.

– Seksistä puhumisesta on kuitenkin pitkä matka seksuaaliseen häirintään, Vuohijoki kirjoittaa.

Vuohijoen mukaan hän on vienyt omasta aloitteestaan tapauksen Suomen urheilun eettisen keskuksen tutkittavaksi ja pyytänyt Suekia selvittämään, onko asiasta ja Vapaavuoren käytöksestä syytä tehdä toimia.

– Se on ainoa oikea tapa toimia. Se on minun oikeusturvani, Vuohijoki kirjoittaa.

Suekin tutkintapäällikkö Jouko Ikonen vahvisti perjantaina Ilta-Sanomille, että Suek on päättänyt aloittaa selvityksen mahdollisesta häirintätapauksesta.

– En tässä kohtaa ota tuohon yksittäiseen ulostuloon kantaa, mutta sen voin vahvistaa, että Olympiakomitea on pyytänyt meiltä selvitystä, joka liittyy Pekingin talviolympialaisiin, Ikonen sanoo.

Vuohijoki oli Pekingissä olympiakomitean hallituksen jäsenen ominaisuudessa. Ikosen mukaan selvitys on alkuvaiheessa.

– Olemme hyvin alkutiedoissa vasta. Vaikeaa ennakoida, mihin tämä etenee ja mitä asiaan liittyy, Ikonen sanoo.

STT tavoitti Vapaavuoren, mutta hän kommentoi asiaa vain lyhyesti.

– On totta, että minun tietooni on saatettu epäily, että Anni Vuohijoki olisi syyllistynyt epäasialliseen käytökseen tai seksuaaliseen häirintään. Tämän pohjalta olen käynyt Anni Vuohijoen kanssa keskustelun. Olympiakomitea on saattanut asian Suekin käsittelyyn, Vapaavuori sanoi.

Vapaavuori ei halunnut vastata jatkokysymyksiin.

Jutun sanamuotoja tarkennettu klo 14.44.