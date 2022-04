Tapio Korjus kertoo Olympiakomitean puheenjohtajien saaneen vahvaa kritiikkiä salailusta Mika Lehtimäen saamasta kurinpitorangaistuksesta. Hän kuului Lehtimäen jatkosopimuksen vahvimpiin kannattajiin.

Keihäänheiton olympiavoittaja, Kuortaneen urheiluopiston rehtori Tapio Korjus kertoi torstaina Ilta-Sanomille, että Olympiakomitean puheenjohtajisto Jan Vapaavuori, Sari Multala ja Susanna Rahkamo ei päässyt vähällä järjestön hallituksen keskiviikkoisessa hätäkokouksessa.

Hätäkokous kutsuttiin koolle luonnollisesti huippu-urheiluyksikön johtajan pestistä maanantaina irtisanoutuneen Mika Lehtimäen tapauksen vuoksi.

Hallituksen rivijäsenet peräsivät puheenjohtajilta tietoa mm. siitä, miksei heille kerrottu Lehtimäen käytössyistä saamasta varoituksesta ennen kuin tämän jatkokausi (2022–24 ja optio 2024–26) siunattiin Olympiakomitean hallituksessa.

Lehtimäki sai varoituksen naisten epäasiallisesta kohtelusta.

Lue lisää: Urheilujuristi Olli Rausteelta suorat sanat Mika Lehtimäen häirintäskandaalista – nostaa esiin erikoisen piirteen

Asia oli tässä vaiheessa luottamushenkilöistä vain puheenjohtajiston tiedossa, minkä osa rivijäsenistä koki salailuksi ja suoranaiseksi nöyryytykseksi.

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori ei keskiviikkoisessa hallituksen hätäkokouksessa kuullut rivijäseniltä pelkkää ylistyslaulua, kertoo Tapio Korjus.

Hallituksessa Fitnessurheiluliiton mandaatilla istuva Korjus myöntää, että keskustelun sävy oli keskiviikkona kriittinen.

– Rivijäsenistö esitti harmistuksensa kyseisen asian ympäriltä varsin avoimesti. Käytiin kovatasoinen arvokeskustelu.

Korjus arvioi, että Lehtimäki olisi jäänyt ilman jatkosopimusta, jos hallitus olisi tiennyt hänen saamastaan kurinpitorangaistuksesta.

Lue lisää: Tämä Olympiakomitean tiedotustilaisuudessa selvisi: Puheenjohtaja Jan Vapaavuori tunnusti virheet Mika Lehtimäen tapauksen käsittelyssä

– Jos kaikki faktat olisivat olleet tiskissä, kun Lehtimäen jatkosopimusta pohdittiin, uskallan olla melko varma, että pohdinnan lopputulos olisi ollut toinen. Jatko siunattiin niillä tiedoilla, mitä oli.

Korjus ei millään tavalla peittele sitä, että hän on kuulunut hallituksessa pitkältä ajalta läheisesti tuntemansa Lehtimäen vankkumattomiin tukijoihin.

– Voin aivan avoimesti kertoa, että pidin hänen jatkonsa puolesta vahvoja puheenvuoroja Olympiakomiteassa sekä ennen Pekingin olympiakisoja että varsinkin niiden loistavan onnistumisen jälkeen. Arvostan pitkäaikaista yhteistyötämme paljon ja pidän Mikasta myös henkilönä.

Olympiakomitea kertoi Lehtimäen jatkosta pian Pekingin talviolympiakisojen päätyttyä.

– Tämä ei tietenkään tarkoita, että millään lailla hyväksyisin näitä hänen julkisuudessa olleita tekojaan ja olen tämän myös hänelle suoraan ilmaissut. Harkinta petti hyvin vakavalla tavalla, ja teoista täytyikin tulla seuraamuksia.

Korjus tuntee Lehtimäen jo opiskeluajoiltaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Miehet valmensivat samaan aikaan 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa suomalaisia huipputason yleisurheilijoita. Kuortaneen rehtorina ja useissa luottamustoimissaan Korjus on tehnyt läheistä yhteistyötä Lehtimäen kanssa.

– Hän on erittäin korkeatasoinen huippu-urheilun substanssiosaaja. Toivon hänelle kaikkea hyvää ja tietenkin työllistymistä. Hän on nyt varmasti rangaistuksensa saanut. Kun nyt keskiviikon jälkeen tiedän, millaisista teoista häntä on rangaistu, varoitus on ollut varmasti sekä paikallaan että myös riittävä toimenpide.

Lue lisää: Tällainen on Olympiakomitean uusi häirintäepäily – liittyy Tokion olympiakisoihin

Lehtimäen poistuminen riveistä tarkoittaa, että huippu-urheiluyksikön johtajan paikka on auki. Sitä hoitaa nyt varajohtaja Leena Paavolainen. Korjus kuuluu ohjausryhmään, joka pohtii huippu-urheiluyksikön tulevaa työnkuvaa ja roolitusta. Rakenteellisia muutoksia kokonaisuuteen saattaa olla edessä.

– Itse en missään nimessä ole johtajan tehtävää hakemassa.

Korjus sanoi, että hänen nimensä ei ole myöskään listalla, jolta Olympiakomitea noin viikon päästä julkistaa uuden toimitusjohtajansa nimen.

– En hakenut paikkaa. Olen kuitenkin 61-vuotias mies, jolla riittää Kuortaneella motivoivia töitä joka lähtöön ja siihen useat luottamustehtävät päälle. Jos ikää olisi 10 vuotta vähemmän, vastaukset voisivat olla toisenlaisia.