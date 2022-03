Tällainen on Olympiakomitean uusi häirintäepäily – liittyy Tokion olympiakisoihin

Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori nosti torstaina esiin uuden epäillyn häirintätapauksen Olympiakomiteassa ja lupasi päättäväisen selvityksen.

Suomen olympiakomitean kylmä kevät näyttää jatkuvan senkin jälkeen, kun huippu-urheilujohtaja Mika Lehtimäki joutui asiattoman käytöksensä takia irtisanoutumaan ja Jan Vapaavuoren johtama hallitus ajautui kuilun partaalle tapauksen taitamattoman hoitamisen takia.

Torstaisessa tiedotustilaisuudessaan Vapaavuori sai kysymyksen, onko Olympiakomiteassa mahdollisen tutkinnan alla muita vastaavanlaisia tapauksia kuin Lehtimäen tapaus.

– Minulla on tiedossa yksi tapaus, laajasti ottaen tästä ympäristöstä, Vapaavuori vastasi.

Hän ei tarkentanut, millaisesta tapauksesta on kyse, mutta antoi ymmärtää, että asia on ollut tiedossa jo ennen kuin Lehtimäen saama kirjallinen varoitus tuli julkisuuteen viikko sitten Yle Urheilun uutisessa. Vapaavuori lupasi, että Olympiakomitea selvittää asian päättäväisesti ja perusteellisesti. Myös Suomen urheilun eettinen keskus Suek voi halutessaan käynnistää asiasta itsenäisen tutkinnan tai saada Olympiakomitealta virka-apupyynnön.

Kyse on Ilta-Sanomien tietojen mukaan Tokion olympiakisojen yhteydessä tapahtuneista asioista. Asiattomasta käytöksestä epäilty henkilö on Olympiakomitean valmennusasioiden parissa työskennellyt mies.

Toinen osapuoli on nainen, joka on alihankintasuhteessa myynyt asiantuntijaosaamistaan Olympiakomitealle ja eräälle suurelle suomalaiselle lajiliitolle. Hän on asiantuntijaroolissaan useiden suomalaisten huippu-urheilijoiden luottohenkilö.

Miestä ei epäillä fyysisestä kajoamisesta tai vastaavasta, vaan epäilty asiaton käytös on ollut luonteeltaan verbaalista. Naishenkilö raportoi asiattomaksi kokemastaan käytöksestä Olympiakomitean lähikollegoilleen ja operatiiviselle johdolle, mutta koki, ettei saanut näiltä minkäänlaista vastakaikua.

Tokion kisoista noin puolen vuoden päästä alkaneisiin Pekingin talvikisoihin valmistautuneen Suomen joukkueen asiantuntijatiimiin naishenkilö ei enää kuulunut.

Ilta-Sanomat tavoitti sekä asiattomasta käytöksestä epäillyn miehen että tämän menettelystä reklamoineen naisen.

Mies vastasi, ettei tiedä mistä on kyse ja olevansa asiasta täysin ymmällään. Nainen kertoi, ettei tässä vaiheessa prosessia koe mielekkääksi ottaa asiaan kantaa julkisesti.