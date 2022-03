Nyt puhuu Mika Lehtimäki – kommentoi häirintäväitteitä asianajajansa välityksellä

Mika Lehtimäki kiistää väitteet fyysisestä kajoamisesta.

Suomen olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtajan paikalta irtisanoutunut Mika Lehtimäki kiistää mediassa esiintyneitä väitteitä hänen toiminnastaan. Lehtimäen asianajaja Hannu Kalkas laati asiasta tiedotteen.

– Mika Lehtimäen puolelta viestittelyssä, yhteistyössä ja kanssakäymisessä ei ole ollut mitään kaveruutta enempää. Mika Lehtimäki kiistää kaikenlaiset epäasialliset fyysiset kontaktit. Hän kiistää myös väitteet mahdollisuudesta vaikuttaa henkilöiden työuriin, tiedotteessa lukee.

Lehtimäki kertoo asianajajansa välityksellä, että tapaus käsiteltiin syksyllä 2021, eikä sen osapuolilla ollut keskustelujen lopputuloksena vaatimuksia toisilleen.

Tiedotteen mukaan Olympiakomitean toimitusjohtaja Mikko Salosella on ollut kaikki tutkintamateriaali käytössään, kun hän on tehnyt ratkaisunsa ja antanut Lehtimäelle varoituksen. Lehtimäki tiedottaa, että varoituksen ainoa perusteena olivat yölliset viestit, ja että kaikki maanantain tiedotustilaisuudessa kerrottu pitää paikkansa.

Yle uutisoi tiistaina, että asiaan liittyy myös fyysistä kajoamista.

– Yle Urheilun tietojen mukaan kohteena olleet henkilöt ovat olleet tekemisissä Lehtimäen kanssa puhtaasti työasioissa. Epäasiallista käytöstä on tapahtunut useiden vuosien aikana, Ylen jutussa kerrotaan.

– Epäasiallisen käytöksen yhteydessä Lehtimäki on ottanut selvitysten mukaan esiin mahdollisuutensa vaikuttaa henkilön työuraan. Kun Lehtimäki ei ole saanut lähestymisilleen vastakaikua, hänen suhtautumisensa henkilöön on lähteiden mukaan muuttunut täysin. Lehtimäki on tapausten jälkeen vähätellyt henkilöä ammatillisesti eri yhteyksissä, Yle kertoi lisäksi.

Lehtimäen leiri kiistää nämä väitteet.

Juttua päivitetty kauttaaltaan.