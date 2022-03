Hiihtoliiton puheenjohtaja korostaa näyttöjä hyvästä johtamisesta, sillä kauniit puheet eivät auta.

Markku Haapasalmi on Hiihtoliiton puheenjohtaja ja Olympiakomitean hallituksen jäsen.

Hiihtoliiton puheenjohtaja, Olympiakomitean hallituksen jäsen Markku Haapasalmi ei halua ennakoida, onko Jan Vapaavuorella yhä luottamusta jatkaa Olympiakomitean puheenjohtajana.

Olympiakomitea pui tänään ylimääräisessä hallituksen kokouksessaan huippu-urheiluyksikön johtajan Mika Lehtimäen eroon johtanutta asiatonta käytöstä ja asian käsittelyä järjestössä.

– Johtamiskulttuurin pitää olla sellainen, että se herättää luottamusta. Sitä luottamusta pitää nyt rakentaa uudestaan, Haapasalmi sanoi.

Luottamus on ollut Haapasalmen mieliaiheita aikanaan työelämässä pankkimaailmassa ja nyt järjestötoiminnassa.

Viime syksynä tapahtunut häirintä tuli julkisuuteen vasta kuukausia myöhemmin Ylen jutussa, vaikka Lehtimäki oli saanut kirjallisen varoituksen toiminnastaan. Olympiakomitean hallitus ei tiennyt varoituksesta ennen kuin asia tuli julkisuuteen.

– Koko prosessin pitää tulla esille, mitä on tapahtunut ja missä vaiheessa, Haapasalmi ennakoi kokousta.

Haapasalmi muistuttaa, että hallitus vastaa organisaation toiminnasta. Hänen mielestään on älytöntä, että tuollaista itsestäänselvyyttä pitää nyt korostaa.

– Hallitukselle olisi ehdottomasti pitänyt kertoa, että kirjallinen varoitus on annettu, Haapasalmi sanoi.

Hiihtoliiton puheenjohtaja kiittää häirinnän kohteeksi joutuneita ihmisiä rohkeudesta tuoda epäkohdat esille. Ilman rohkeutta ja asioihin puuttumista työelämässä ei voi odottaa muutoksia.

– Nämä asiat pitää nyt käsitellä Olympiakomiteassa henkilöstönkin kesken perusteellisesti. On selvää, että henkilöstö on huolissaan, joten hyvinvointia pitää vaalia. Tekojen kautta kaikki muuttuu, sillä eivät tässä kauniit puheet auta. Nyt tarvitaan tekoja ja näyttöjä siitä, että meillä on hyvää johtamista, Haapasalmi korosti.

Haapasalmi ja Olympiakomitean muu hallitus valittiin luottamustoimeensa marraskuussa 2020. Hallituskausi kattaa vuodet 2021–2024.

– Olen äärettömän pahoillani ja surullinen siitä vahingosta, mitä tästä tapauksesta on aiheutunut koko urheiluyhteisölle ja merkittävästi myös Olympiakomitean henkilökunnalle, Haapasalmi sanoi.